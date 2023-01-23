العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريتان AAA
- حامل التثبيت على الطاولة
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
تلفزيون Ambilight بدقة 4K من Philips مزود بكل الميزات.
إليك التلفزيون الذكي من Philips. سيحسن تلفزيون Ambilight بدقة 4K هذا متعة المشاهدة المنزلية! ستحصل على جودة صورة مبهرة، وكل التطبيقات التي تريدها، والألعاب الرائعة. يمكنك كذلك إضافة مكبر صوت عمودي أو مكبرات صوت وإنشاء جهاز العرض السينمائي المنزلي المثالي لك إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تلفزيون Ambilight بدقة 4K من Philips مزود بكل الميزات.
إليك التلفزيون الذكي من Philips. سيحسن تلفزيون Ambilight بدقة 4K هذا متعة المشاهدة المنزلية! ستحصل على جودة صورة مبهرة، وكل التطبيقات التي تريدها، والألعاب الرائعة. يمكنك كذلك إضافة مكبر صوت عمودي أو مكبرات صوت وإنشاء جهاز العرض السينمائي المنزلي المثالي لك إكتشف كلّ المميزات
تلفزيون Ambilight بدقة 4K من Philips مزود بكل الميزات.
إليك التلفزيون الذكي من Philips. سيحسن تلفزيون Ambilight بدقة 4K هذا متعة المشاهدة المنزلية! ستحصل على جودة صورة مبهرة، وكل التطبيقات التي تريدها، والألعاب الرائعة. يمكنك كذلك إضافة مكبر صوت عمودي أو مكبرات صوت وإنشاء جهاز العرض السينمائي المنزلي المثالي لك إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تلفزيون Ambilight بدقة 4K من Philips مزود بكل الميزات.
إليك التلفزيون الذكي من Philips. سيحسن تلفزيون Ambilight بدقة 4K هذا متعة المشاهدة المنزلية! ستحصل على جودة صورة مبهرة، وكل التطبيقات التي تريدها، والألعاب الرائعة. يمكنك كذلك إضافة مكبر صوت عمودي أو مكبرات صوت وإنشاء جهاز العرض السينمائي المنزلي المثالي لك إكتشف كلّ المميزات
Ambilight
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة
تلفزيون Android
المعالجة
ميزات Smart TV
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الطاقة
الصوت
إمكانية الاتصال
ميزات فيديو HDMI مدعومة
تطبيقات الوسائط المتعددة
الأبعاد
الملحقات
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