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4K UHD‏، LED‏، Smart TV

65PUT6784/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • 4K UHD‏، LED‏، Smart TV 4K UHD‏، LED‏، Smart TV 4K UHD‏، LED‏، Smart TV
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    4K UHD‏، LED‏، Smart TV

    65PUT6784/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    4K UHD‏، LED‏، Smart TV

    انتقل إلى قلب الحدث في أي غرفة كنت مع تلفزيون Philips المصمم ليناسب أي مكان. تتميّز الصورة بجودة عالية جدًا لدرجة أنك ستشعر بأنك جزء منها. أما أداء دقة 4K فيمنحك صورًا ساطعة وزاهية. بالإضافة إلى ذلك، تضفي إضاءة Ambilight المزاج المناسب على الأفلام أو الموسيقى أو الألعاب. إكتشف كلّ المميزات

    4K UHD‏، LED‏، Smart TV

    4K UHD‏، LED‏، Smart TV

    انتقل إلى قلب الحدث في أي غرفة كنت مع تلفزيون Philips المصمم ليناسب أي مكان. تتميّز الصورة بجودة عالية جدًا لدرجة أنك ستشعر بأنك جزء منها. أما أداء دقة 4K فيمنحك صورًا ساطعة وزاهية. بالإضافة إلى ذلك، تضفي إضاءة Ambilight المزاج المناسب على الأفلام أو الموسيقى أو الألعاب. إكتشف كلّ المميزات

    4K UHD‏، LED‏، Smart TV

    انتقل إلى قلب الحدث في أي غرفة كنت مع تلفزيون Philips المصمم ليناسب أي مكان. تتميّز الصورة بجودة عالية جدًا لدرجة أنك ستشعر بأنك جزء منها. أما أداء دقة 4K فيمنحك صورًا ساطعة وزاهية. بالإضافة إلى ذلك، تضفي إضاءة Ambilight المزاج المناسب على الأفلام أو الموسيقى أو الألعاب. إكتشف كلّ المميزات

    4K UHD‏، LED‏، Smart TV

    4K UHD‏، LED‏، Smart TV

    انتقل إلى قلب الحدث في أي غرفة كنت مع تلفزيون Philips المصمم ليناسب أي مكان. تتميّز الصورة بجودة عالية جدًا لدرجة أنك ستشعر بأنك جزء منها. أما أداء دقة 4K فيمنحك صورًا ساطعة وزاهية. بالإضافة إلى ذلك، تضفي إضاءة Ambilight المزاج المناسب على الأفلام أو الموسيقى أو الألعاب. إكتشف كلّ المميزات

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      4K UHD‏، LED‏، Smart TV

      مع Ambilight‏ من 3 جوانب

      • تلفزيون Ambilight حجم 164 سم (65 بوصة)
      • HDR 10+‎
      • Pixel Precise Ultra HD
      Ambilight. ارتقِ بالمشاعر إلى خارج حدود الشاشة.

      Ambilight. ارتقِ بالمشاعر إلى خارج حدود الشاشة.

      مع Ambilight من Philips، ستنغمس أكثر في الأفلام والألعاب. كذلك، سيصاحب الموسيقى عرض ضوئي وستبدو شاشتك أكبر مما هي عليه. تقوم أضواء LED الذكية الموجودة حول حواف التلفزيون بإرسال الألوان المعروضة على الشاشة وعرضها على الحائط وفي الغرفة في الوقت الحقيقي. فتحصل بالتالي على إضاءة محيطة مثالية وعلى سبب إضافي لتعشق تلفزيونك.

      Dolby Vision وDolby Atmos. صوت وصورة بجودة سينمائية.

      Dolby Vision وDolby Atmos. صوت وصورة بجودة سينمائية.

      يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيتميّز بصوت وصورة حقيقيين إلى حد مذهل. فسواء أكنت تشاهد أحدث مسلسل يتم بثه، أم مجموعة أقراص Blu-Ray، ستستمتع بالتباين والسطوع والألوان التي تعكس نوايا المخرج الأساسية. ويمكنك أن تسمع صوتًا واسعًا بكل تفاصيله وبنقاء وعمق.

      دعم HDR10+‎. شاهد المزيد مما أراده المخرج.

      دعم HDR10+‎. شاهد المزيد مما أراده المخرج.

      تم تصميم تلفزيون Philips للاستفادة من تنسيق الفيديو HDR10+‎ إلى أقصى حد. فيتم تعديل مستويات التباين واللون والسطوع من إطار إلى آخر. سواء أأردت مشاهدة مسلسل رائج أم الفيلم الضارب الجديد، ستكون الظلال أعمق، والأسطح الساطعة بارزة، والألوان أكثر واقعية.

      وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة مستندة إلى الرموز.

      وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة مستندة إلى الرموز.

      SAPHI هو نظام تشغيل سريع وسهل يجعلك تستمتع باستخدام تلفزيون Smart TV من Philips إلى أقصى حد. استمتع بجودة صور رائعة وإمكانية وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة مستندة إلى الرموز. شغّل تلفزيونك بسهولة، وانتقل بسرعة إلى التطبيقات الشائعة لتلفزيون Smart TV من Philips، بما فيها YouTube وNetflix، وغيرها.

      Philips TV Collection. ‏Netflix وPrime Video والمزيد غيرهما.

      Philips TV Collection. ‏Netflix وPrime Video والمزيد غيرهما.

      تلفزيون LED بدقة 4K UHD. ألوان غنية، تفاصيل رائعة.

      مع دقة أفضل بأربع مرات من دقة Full HD التقليدية، تضيء Ultra HD شاشتك مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية التحسين Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. اختبر جودة صور محسّنة بغض النظر عن المحتوى الأصلي واستمتع بعرض أوضح مع مستوى استثنائي من العمق والتباين والحركة الطبيعية والتفاصيل الحيوية.

      المواصفات التقنية

      • Ambilight

        إصدار Ambilight
        من 3 جوانب

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        تحسين الصورة
        • خفت مصغّر
        • Ultra Resolution
        • Dolby Vision
        • HDR10+‎

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
        • دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        • دعم HDR
        • HDR10/HLG ‏(معيار Hybrid Log Gamma)
        • HDR10+/Dolby Vision

      • ميزات Smart TV

        تفاعل المستخدم
        • SimplyShare
        • معتمد لميزة Wi-Fi Miracast*
        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        تطبيقات SmartTV*
        • متاجر الفيديو عبر الإنترنت
        • مستعرض الإنترنت المفتوح
        • YouTube
        • Netflix TV
        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • متقدّم - نقل
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • تكبير/تصغير، تمديد
        • شاشة عريضة
        تطبيق TV Remote app من Philips*
        • التطبيقات
        • القنوات
        • التحكم
        • دليل التلفزيون
        سهولة الاستخدام
        • زر القائمة الذكية الشامل
        • دليل المستخدم على الشاشة

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        تلتيكست
        1000 صفحة تشعبية
        دعم HEVC
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        3
        عدد USB
        2
        اتصالات لاسلكية
        Wi-Fi 802.11n‏، 2x2، نطاق مزدوج
        توصيلات أخرى
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • دخل الصوت يسار/يمين
        • خرج سماعة الرأس
        ميزات HDMI
        • قناة إرجاع الصوت
        • 4K
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        HDCP 2.2
        نعم، على كل HDMI
        عدد CVBS
        1

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        • HEVC‏ (H.265)
        • VP9
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SMI
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.ASS
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • صورة بنطاق 360 درجة
        • HEIF

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • كتم صوت الصورة (للراديو)

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        20 واط
        تحسين الصوت
        • معادل صوت بـ 5 نطاقات
        • صوت بالذكاء الاصطناعي
        • حوار واضح
        • Dolby Atmos
        • ضبط مستوى الصوت من Dolby
        • الوضع الليلي
        • ضبط مستوى الصوت التلقائي
        • تحسين الجهير
        تكوين مكبر الصوت
        مكبر صوت 10 واط (عدد 2) بنطاق كامل

      • الأبعاد

        عرض العلبة
        1600,0  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        995,0  ملليمترًا
        عمق العلبة
        174,0  ملليمترًا
        تعيين العرض
        1461,7  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        851,0  ملليمترًا
        تعيين العمق
        88.9  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1461,7  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        868,7  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        274,0  ملليمترًا
        وزن المنتج
        23.9  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        24.3  كلغ
        الوزن مع التغليف
        32  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        400 x‏ 200 ملم

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • حامل التثبيت على الطاولة

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • حامل التثبيت على الطاولة

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          الآراء

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • يعتمد التوافق على اعتماد Wifi Miracast ونظام Android 4.2 أو إصدار لاحق. لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى المستندات المرفقة مع الجهاز.