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تم إيقافه
65PML9507/56
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مزيد من الواقعية والتفاصيل والاستجابة، كل ذلك مع تلفزيون MiniLED من Philips! مع أفضل صورة LED وAmbilight، سيبدو كل ما تشاهده أو تلعبه مبهرًا. استمتع بألعاب سلسة جدًا وصوت استثنائي أيضًا.
P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
صوت من Dolby Atmos
تلفزيون Ambilight من 4 جوانب
164 سم (65 بوصة)، تلفزيون Android
بفضل Ambilight، ستصبح تجربة مشاهدة تلفزيون MiniLED من Philips المذهلة أفضل بعد. تتوهّج أضواء LED من كل جوانب التلفزيون الأربعة وتغيّر الألوان بتزامن مثالي مع ألوان الأحداث على الشاشة أو مع الموسيقى التي تسمعها. إنها ميزة دافئة وغامرة لدرجة أنك لن تصدق أنك كنت تشاهد التلفزيون من دونها.
يوفر معالج P5 من Philips بالذكاء الاصطناعي صورة واقعية جدًا بحيث ستشعر أنه يمكن الدخول إليها. تعالج خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتعلّم المعمق صورًا بطريقة مشابهة لدماغ الإنسان. بغضّ النظر عن المحتوى الذي تشاهد، ستحصل على تفاصيل تنبض بالحياة وتباين ولون غني وحركة سلسة.
يدعم تلفزيون MiniLED من Philips كل تنسيقات HDR الرئيسية ويقدم لك صورة مبهرة بالفعل على الشاشة الكبيرة، مع تدرجات غنية من اللون الأسود وألوان واقعية. بالإضافة إلى ذلك، يتم خفت ضوء مئات مناطق الإضاءة الخلفية الذكية أو زيادة سطوعها بشكل ومستقل لتمكين تباين فائق الوضوح وعمق حقيقي.
المراجعات
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
إن Amazon وAlexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. أو للشركات التابعة لها. يتوفر Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.
يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com
يجب توفر اشتراك في Disney+. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com(c) 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+ بلغات وبلدان محددة.
إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.
حجم الذاكرة (Flash) : 32 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة (مسبقًا) مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)