ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
65OLED807/56
تجربة زاهية. رائعة. غامرة
أفلام تبدو واقعية لدرجة ستشعر وكأنك في قلب الحدث. ألعاب سلسة جدًا، وصوت مثير للغاية، بحيث سترغب في لعب المستوى التالي. بغض النظر عما تحب، دَع تلفزيون OLED الرائع هذا مع ضوء Ambilight الغامر ينقلك إليه.
P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
صوت من Dolby Atmos
تلفزيون Ambilight من 4 جوانب
164 سم (65 بوصة)، تلفزيون Android
بفضل Ambilight، ستصبح تجربة مشاهدة تلفزيون OLED من Philips المذهلة أفضل بعد. تتوهّج أضواء LED من كل جوانب التلفزيون الأربعة وتغيّر الألوان بتزامن مثالي مع ألوان الأحداث على الشاشة أو مع الموسيقى التي تسمعها. إنها ميزة دافئة وغامرة لدرجة أنك لن تصدق أنك كنت تشاهد التلفزيون من دونها.
يوفر معالج P5 من Philips بالذكاء الاصطناعي صورة واقعية جدًا بحيث ستشعر أنه يمكن الدخول إليها. تعالج خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتعلّم المعمق صورًا بطريقة مشابهة لدماغ الإنسان. بغضّ النظر عن المحتوى الذي تشاهد، ستحصل على تفاصيل تنبض بالحياة وتباين ولون غني وحركة سلسة.
هل تريد أن تشعر بالقوة الكاملة لكل مشهد؟ تتميّز صور تلفزيون OLED من Philips بواقعيتها، فتبدو رائعة حتى عند مشاهدتها من أي زاوية. بالإضافة إلى ذلك، تتميّز تدرجات اللون الأسود بأنها دائمًا سوداء، وليس رمادية، وسترى كل تفصيل في الظلال أو المناطق الساطعة. يتم دعم كل تنسيقات HDR الأساسية، لتجربة غامرة لا مثيل لها.
المراجعات
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
إن Amazon وAlexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. أو للشركات التابعة لها. يتوفر Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.
يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
يجب توفر اشتراك في Disney+. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com(c) 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+ بلغات وبلدان محددة.
يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com
إن لوحات تلفزيون OLED من Philips معتمدة على أنها خالية من الوميض والوهج المزعج من قِبل UL.
إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.