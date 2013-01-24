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شاشة متعددة اللمس

65BDL3052T/00
التصنيف الإجمالي / 5
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    شاشة متعددة اللمس

    65BDL3052T/00
    التصنيف الإجمالي / 5

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    غزِّ روح التعاون وقدّم المعلومات. تتميّز هذه الشاشة الاحترافية من Philips بدقة 4K UHD، وهي متعددة اللمس وعالية الاستجابة، فتعتبر مثالية للتطبيقات المتعددة اللمس والمتعددة المستخدمين، بدءًا من وسائل الاستدلال المكاني ووصولاً إلى العروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنشيط 20 نقاط لمس في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    شاشة متعددة اللمس

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    غزِّ روح التعاون وقدّم المعلومات. تتميّز هذه الشاشة الاحترافية من Philips بدقة 4K UHD، وهي متعددة اللمس وعالية الاستجابة، فتعتبر مثالية للتطبيقات المتعددة اللمس والمتعددة المستخدمين، بدءًا من وسائل الاستدلال المكاني ووصولاً إلى العروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنشيط 20 نقاط لمس في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    اخطف أنظارهم

    غزِّ روح التعاون وقدّم المعلومات. تتميّز هذه الشاشة الاحترافية من Philips بدقة 4K UHD، وهي متعددة اللمس وعالية الاستجابة، فتعتبر مثالية للتطبيقات المتعددة اللمس والمتعددة المستخدمين، بدءًا من وسائل الاستدلال المكاني ووصولاً إلى العروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنشيط 20 نقاط لمس في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    شاشة متعددة اللمس

    اخطف أنظارهم

    غزِّ روح التعاون وقدّم المعلومات. تتميّز هذه الشاشة الاحترافية من Philips بدقة 4K UHD، وهي متعددة اللمس وعالية الاستجابة، فتعتبر مثالية للتطبيقات المتعددة اللمس والمتعددة المستخدمين، بدءًا من وسائل الاستدلال المكاني ووصولاً إلى العروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنشيط 20 نقاط لمس في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

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      شاشة متعددة اللمس في 20 نقطة.

      • 65 بوصة
      • مشغّل بواسطة نظام Android
      • تعمل باللمس المتعدد
      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

      CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

      CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

      تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.

      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

      معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب

      تحكّم بشاشتك من خلال اتصال بالإنترنت. تم تحسين شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام التشغيل الجديد Android الحفاظ على أمان البرنامج وبقائه على أحدث المواصفات لمدة أطول.

      CMND & Deploy. قم بتثبيت التطبيقات وتشغيلها عن بُعد

      أصبح بإمكانك تثبيت أي تطبيق وتشغيله بسرعة، حتى عندما لا تكون متواجدًا في الموقع وتعمل عن بُعد. تسمح لك ميزة CMND & Deploy بإضافة تطبيقاتك الخاصة وتحديثها بالإضافة إلى تطبيقات من متجر App store الخاص بشاشة Philips الاحترافية. ما عليك سوى مسح رمز QR وتسجيل دخولك إلى المتجر، والنقر فوق التطبيق الذي تريد تثبيته، فيتم تنزيله وتشغيله تلقائيًا.

      الذاكرة الداخلية. قم بتحميل المحتوى لتشغيله على الفور

      يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بدون الحاجة إلى مشغّل خارجي ثابت. تأتي شاشة Philips الاحترافية مزوّدة بذاكرة داخلية تسمح لك بتحميل الوسائط إلى الشاشة لتشغيلها على الفور. كذلك، تعمل الذاكرة الداخلية أيضًا كذاكرة تخزين مؤقت لبث المحتويات عبر الإنترنت.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        163,9  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        64,5  بوصة
        دقة اللوحة
        3840 x‏ 2160
        الدقة المثلى
        3840‏ × 2160 على 60 هرتز
        السطوع
        350  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        4000:1
        معالجة السطح
        غطاء مانع للتوهج
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        8,0  ملي ث
        دقة البكسل
        0,372 x‏ 0,372 مم
        ألوان الشاشة
        1.07 مليار
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        تحسين الصورة
        • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
        • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
        • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
        • مسح تدريجي
        • إلغاء التشابك بين 3D MA
        • تحسين التباين الديناميكي
        معدل التباين الديناميكي
        500,000:1
        تقنية اللوحة
        VA
        نظام التشغيل
        Android 5.0.1

      • التفاعل

        تقنية اللمس المتعدد
        لمس بتقنية الأشعة تحت الحمراء
        نقاط اللمس
        20 نقطة لمس متزامنة
        توصيل وتشغيل
        متوافقة مع HID
        زجاج واقٍ
        • زجاج مقوّى للسلامة بحجم 5 مم
        • مانع للتوهج
        • مانع للانعكاس

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        • HDMI ‏(x4)
        • VGA ‏(D-Sub تناظري)
        • DisplayPort
        إدخال الصوت
        مقبس مقاس 3,5 مم
        إخراج الصوت
        الصوت اليسار/اليمين (RCA)
        تحكم خارجي
        • RJ45
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
        توصيلات أخرى
        • USB
        • بطاقة SD صغيرة
        • جهاز USB صغيرة
        • OPS
        • مقبس طاقة USB ‏(5 فولت و2 أمبير)
        • mPCIe

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 1360‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60 هرتز
        • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
        • 720 x ‏400، 70 هرتز
        • 1024 ‏× 768،‏ 60‏، 75 هرتز
        • 3840‏ × 2160، 60 هرتز
        • 640 ‏× 480،‏ 60‏، 72‏، 75 هرتز
        • 800 ‏× 600،‏ 60‏، 75 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080i،‏ 25، 30 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 576i،‏ 25، 50 هرتز
        • 480i، ‏30، 60 هرتز
        • 2160p،‏ 30، ‏50، 60 هرتز
        • 480p،‏ 30، 60 هرتز
        • 576p،‏ 25، 50 هرتز

      • الراحة

        الوضعية
        أفقي (18/7)
        التوصيل الحلقي للإشارة
        توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RS232
        • RJ45
        • سلك واحد (HDMI-CEC)
        • HDMI (سلك واحد)
        أداء الصورة
        تحكم متقدم في الألوان
        وظائف حفظ الشاشة
        نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • مخفية
        • قابلة للإقفال
        إشارة التحكم عن بعد
        قابلة للإقفال
        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        الطاقة الذكية
        تسهيلات أخرى
        مقابض الحمل
        سهولة التثبيت
        الإدخال الذكي
        الذاكرة
        2 جيجابايت DDR3/ 8 جيجابايت eMMC
        صورة داخل صورة
        PIP

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        1475,4  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        850,4  ملليمترًا
        تعيين العمق
        101,0  ملليمترًا
        وزن المنتج
        40,58  كلغ
        دعامة التثبيت VESA
        400 (أفقي) x‏ 400 (عمودي)، M6
        عرض الإطار الخارجي
        21,0 مم
        وزن المنتج (لِبرة)
        89,46  رطل
        تعيين العمق (بوصة)
        3,98  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        33,48  بوصة
        تعيين العرض (بوصة)
        58,09  بوصة
        دعامة الإدخال الذكي
        100 x ‏200 مم

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 × 10 واط (RMS)

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 ~ 40  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20 ~ 80% (عند التشغيل)، 10 - 90% (عند التخزين)  %
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50,000  ساعة (ساعات)
        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        الاستهلاك (وضع التشغيل)
        186 واط
        ميزات توفير الطاقة
        الطاقة الذكية
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        165  واط

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • كبل RS232
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
        • دليل البدء السريع
        • سلك HDMI
        • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
        الحامل
        BM05922 (اختياري)
        الملحقات المضمّنة
        • كبل سلسلة تعاقبية RS232
        • غطاء USB وبرغي (عدد 1)

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        • العربية
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • البولندية
        • الأسبانية
        • التركية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الصينية التقليدية
        • الدانماركية
        • الهولندية
        • الفنلندية
        • النرويجية
        • البرتغالية
        • السويدية
        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • FCC، الفئة B
        • UL/cUL
        • RoHS
        • CB
        • C-Tick
        • EnergyStar 7.0
        • GOST
        • BSMI
        • CCC
        • CECP
        • EPEAT
        • EUP
        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل صور USB
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        تشغيل فيديو USB
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WMV
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • WEBM

      • مشغّل داخلي

        CPU
        رباعي النواة Cortex A9، ‏1,8 جيجاهرتز
        GPU
        ARM Mali400 رباعي النواة، 533 ميجاهرتز
        الذاكرة
        DDR3 سعة 2 جيجابايت
        التخزين
        eMMC سعة 8 جيجابايت

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل RS232
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل البدء السريع
      • سلك HDMI
      • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)

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