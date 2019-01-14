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58PUT6183/56
رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED، Smart TV
استمتع بالنقاوة التي تقدّمها دقة 4K UHD في تلفزيون Smart TV سهل الاستخدام. شاهد كل المحتويات بسلاسة وحدّة تامة بفضل محرك Pixel Precise Ultra HD. أما نظام SAPHI فيمكّنك من الوصول بسرعة إلى المحتوى المفضّل لديك: ليلة برعاية أفلام Netflix بكبسة زر.
146 سم (58 بوصة)
800 Picture Performance Index
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
تم تصميم الحامل الرفيع والجديد الذي نقدّمه لتغيير المساحة تحت تلفزيونك حيث يتواجد الحامل التقليدي عادةً، لتزويدك بتجربة مشاهدة غامرة. احصل الآن على تلفزيون ثابت بثقة مع تصميم عصري جدًا.
مع دقة أفضل بأربع مرات من دقة Full HD التقليدية، تضيء Ultra HD شاشتك مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية التحسين Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. اختبر جودة صور محسّنة بغض النظر عن المحتوى الأصلي واستمتع بعرض أوضح مع مستوى استثنائي من العمق والتباين والحركة الطبيعية والتفاصيل الحيوية.
يكمن جمال التلفزيون المزوّد بدقة 4K Ultra HD في الاستمتاع بأدقّ التفاصيل. إذ يحوّل محرك Pixel Precise Ultra HD من Philips أي صورة مدخلة إلى دقة UHD مذهلة على الشاشة. استمتع بصور متحركة سلسة ودقيقة في الوقت نفسه وبمستوى تباين استثنائي. اكتشف تدرجات أغنى من اللون الأسود والأبيض وألوان زاهية وتدرجات طبيعية للون البشرة، في كل مرة ومهما كان المصدر.
المراجعات
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
(Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
يعتمد التوافق على اعتماد Wifi Miracast ونظام Android 4.2 أو إصدار لاحق. لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى المستندات المرفقة مع الجهاز.