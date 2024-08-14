إدارة الكبلات المضمّنة

تأتي شاشات LED من السلسلة 5000 المخصصة للاستخدام في الأماكن العامة من Philips مزودة بإدارة للكبلات المضمّنة، بحيث تبقى كبلات الطاقة وكبلات البيانات مرتبة. في الوقت نفسه، يتم توصيل الحجرات بسلسلة تعاقبية لكل من كبلات الطاقة والبيانات، ويتم ذلك باستخدام وحدة PPDS الفريدة من لوح إلى لوح وتصميم توصيل الحجرات. ويتيح لك ذلك تقليل الفوضى وتسريع التثبيت.