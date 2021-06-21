معدلات تحديث تبلغ 144 هرتز لصور سلسة جدًا وزاهية

إذا كنت مهتمًا بالألعاب الحماسية والتنافسية، فأنت بحاجة إلى شاشة تعرض صورًا سلسة جدًا وخالية من أي تأخير. تعيد شاشة Philips هذه رسم صورة الشاشة لغاية 144 مرة في الثانية، أي 2,4 مرات أسرع من أي شاشة قياسية أخرى. مع معدل إطار أدنى قد يبدو الأعداء وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، مما يجعلهم أهدافًا تصعب إصابتها. ولكن، بفضل معدل إطار يبلغ 144 هرتز، يمكنك رؤية تلك الصور المفقودة المهمة على الشاشة، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل بسهولة. تشكّل شاشة Philips هذه شريكك المثالي في الألعاب بفضل مدة تأخر منخفضة جدًا في الإدخال وانعدام تمزّق الشاشة.