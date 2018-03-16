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تم إيقافه

شاشة LCD بتقنية Ultra Wide-Color

246E7QDSW/89

ألوان مشرقة قريبة من الواقع

تعرض هذه الشاشة المشرقة والعريضة والمزوّدة بتقنية Ultra Wide-Color ألوانًا قريبة من الواقع وتتميز بتصميم أنيق لتضفي جمالاً على أي منزل أو مكتب.

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في تصميم أنيق

ألوان مشرقة قريبة من الواقع

  • E Line

  • 24 (مساحة الشاشة 23,6 بوصة / 59,9 سم)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

مجموعة ألوان أوسع تقدّمها تقنية Ultra Wide-Color لتوفير صورة زاهية

مجموعة ألوان أوسع تقدّمها تقنية Ultra Wide-Color لتوفير صورة زاهية

تقدّم تقنية Ultra Wide-Color طيفًا أوسع من الألوان للحصول على صورة أكثر إشراقًا. وتنتج "سلسلة ألوان" Ultra Wide-Color الأوسع تدرجات أخضر أكثر طبيعية وتدرجات أحمر زاهية وتدرجات أزرق أعمق. استمتع بإضفاء حيوية وألوان زاهية على الصور ووسائط الترفيه والإنتاجية حتى بفضل تقنية Ultra Wide-Color.

تقنية PLS للعرض العريض لصور وألوان دقيقة

تقنية PLS للعرض العريض لصور وألوان دقيقة

تستخدم شاشات PLS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، ما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا، حتى في وضع العرض المحوري المتقلّب على 90 درجة! فبعكس ألواح TN المعيارية العادية، توفر شاشات PLS صورًا واضحة جدًا مع ألوان زاهية، وهي مناسبة بشكل خاص للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع ثابتًا في كل الأوقات.

شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ ‏1920 x ‏1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.

المواصفات التقنية

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والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
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إخلاء المسؤولية

  1. شاشة Philips هذه معتمدة لتعمل مع MHL. ولكن، في حال تعذر الاتصال بجهازك المزوّد بـ MHL أو في حال لم يكن يعمل بالشكل الصحيح، تحقق من الأسئلة المتداولة الخاصة بجهازك المزوّد بـ MHL أو من البائع مباشرة للحصول على التوجيهات. وقد تفرض سياسة مصنّع جهازك شراء كبل MHL أو محوّل خاص من علامته التجارية ليعمل بطريقة صحيحة.

  2. يجب توفّر جهاز محمول واختياري معتمد ليعمل مع MHL بالإضافة إلى كبل MHL. (غير متوفرين) يرجى التحقق من التوافق مع بائع الجهاز المزوّد بـ MHL.

  3. وضع الاستعداد/إيقاف تشغيل توفير استهلاك الطاقة الخاص بالمنتجات المستهلكة للطاقة لا يطبّق على وظيفة شحن MHL

  4. للحصول على قائمة كاملة بالمنتجات الممكّنة لاستخدام MHL، يرجى العودة إلى www.mhlconsortiun.org

  5. تختلف كابلات HDMI بحسب المنطقة والطرازات.

  6. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  7. NTSC 85% (CIE1931)، sRGB: 122,7%