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    Business Monitor شاشة LCD مع PowerSensor

    242B1/89

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
    1 جائزة

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    أنجز أهم أعمالك مع شاشة Philips هذه. توفر شاشة IPS الواضحة FHD الوضوح لرؤية عملك. وهي غنية بالميزات التي تحسّن مستوى الإنتاجية والاستدامة. كذلك، تتوفر ميزات مخصصة لراحة العينَين مع شهادة TUV للحد من تعب العينَين.

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    Business Monitor شاشة LCD مع PowerSensor

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    • B Line
    • 24 (23,8 بوصات / 60,5 سم قطري)
    • 1920 x ‏1080 (Full HD)
    يوفر PowerSensor تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 70%

    يوفر PowerSensor تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 70%

    إن PowerSensor هو "مستشعر مضمّن لحركة الأشخاص"، فيرسل إشارات غير مؤذية بالأشعة تحت الحمراء ويتلقاها بهدف تحديد ما إذا كان المستخدم حاضرًا ويخفف سطوع الشاشة تلقائيًا عندما يبتعد المستخدم عن المكتب، ويوفّر بالتالي تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 70 بالمئة ويمدد فترة استخدام الشاشة.

    LightSensor لسطوع مثالي مع استهلاك أدنى مستوى من الطاقة

    LightSensor لسطوع مثالي مع استهلاك أدنى مستوى من الطاقة

    يستخدم LightSensor مستشعرًا ذكيًا لضبط سطوع الصورة بحسب ظروف الإضاءة في الغرفة، لتزويدك بصورة مثالية مع استهلاك أدنى مستوى من الطاقة.

    تقنية IPS لألوان كاملة وزوايا عرض عريضة

    تقنية IPS لألوان كاملة وزوايا عرض عريضة

    تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، مما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا، حتى في وضع التدوير بمقدار 90 درجة! وعلى عكس شاشات TN القياسية، توفّر شاشات IPS صورًا نقية جدًا مع ألوان زاهية، ما يجعلها مثالية ليس فقط للصور والأفلام وتصفّح الويب، بل للتطبيقات المحترفة أيضًا التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع متّسق في كل الأوقات.

    إعدادات محددة مسبقًا من SmartImage لإعدادات صورة سهلة ومحسّنة

    إعدادات محددة مسبقًا من SmartImage لإعدادات صورة سهلة ومحسّنة

    SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّن. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والأفلام، والألعاب، والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!

    حركة سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية Adaptive-Sync

    حركة سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية Adaptive-Sync

    ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية Adaptive-Sync، بالإضافة إلى تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.

    راحة العين مع شهادة TUV Rheinland للحد من تعب العينَين

    راحة العين مع شهادة TUV Rheinland للحد من تعب العينَين

    تتوافق شاشة Philips مع معيار راحة العين TUV Rheinland لتفادي إجهاد العينَين بسبب استخدام الكمبيوتر لمدة طويلة. بفضل شهادة TUV لراحة العين، تضمن شاشات Philips تزويدك بصور خالية من الوميض ووضع اللون الأزرق المنخفض، وانعكاسات غير مزعجة، وزاوية مشاهدة عريضة، تقليل انخفاض جودة الصور من زوايا مشاهدة متعددة، بالإضافة إلى تصاميم الحامل المريحة لتجربة مشاهدة مثالية. حافظ على سلامة عينَيك وعزز إنتاجيتك في العمل.

    سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

    سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

    يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

    وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

    وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

    أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

    تمكّن قاعدة SmartErgoBase إمكانيات ضبط مريحة وسهلة

    تمكّن قاعدة SmartErgoBase إمكانيات ضبط مريحة وسهلة

    إن SmartErgoBase عبارة عن قاعدة شاشة توفّر تجربة عرض مريحة وإمكانية إدارة الكبلات. وتتميز القاعدة بإمكانية تدويرها وإمالتها وضبطها على زوايا عرض متنوعة لضمان راحة قصوى. أما الحامل الذي يمكن ضبط ارتفاعه، فيضمن مستوى المشاهدة المثالي، مما يقلل الإجهاد الجسدي بعد نهار عمل طويل. تساعد إمكانية إدارة الكبلات في تقليل الفوضى الناجمة عن الكبلات والحفاظ على مساحة العمل مرتّبة وبطابع مهني.

    مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

    مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

    يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

    وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

    وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

    مصممة للتوافق مع المعايير البيئية

    تم تصميم هذه الشاشة لاستخدامات مستدامة ولتقليل تكاليف التشغيل، كما أنها تتوافق مع المعايير البيئية، مثل: ENERGY STAR وEPEAT وشهادة TCO. للحصول على المزيد من المعلومات حول الشهادة، تفضّل بزيارة: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/‎، EPEAT: https://www.epeat.net/‎، شهادة TCO:‏ https://tcocertified.com/‎

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم اللوحة
      23,8 بوصات / 60,5 سم
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      نوع لوحة LCD
      تقنية IPS
      نوع الإضاءة الخلفية
      نظام W-LED
      دقة البكسل
      0,2745 x‏ 0,2745 مم
      السطوع
      250  cd/m²
      ألوان الشاشة
      16,7M
      سلسلة الألوان (نموذجية)
      NTSC ‏91‏%*، sRGB ‏ 107‏%*
      نسبة التباين (نموذجي)
      1000:1
      SmartContrast
      50000000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      4 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
      زاوية العرض
      • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
      • على معدل تباين > 10
      تحسين الصورة
      SmartImage
      الدقة القصوى
      1920‏ × 1080 على 75 هرتز*
      منطقة مشاهدة فعالة
      527,04 (أفقي) x‏ 296,46 (عمودي)
      تردد المسح
      30 - 85 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 75 هرتز (عمودي)
      sRGB
      نعم
      خالية من الوميض
      نعم
      كثافة البكسل
      93 بكسل لكل بوصة
      وضع LowBlue
      نعم
      غلاف شاشة العرض
      مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 25%
      EasyRead
      نعم
      المزامنة المتكيّفة (معدل التحديث المتغير - VRR)
      نعم

    • إمكانية الاتصال

      إدخال الإشارة
      • VGA (تناظري)
      • DVI-D (رقمي، HDCP)
      • DisplayPort 1.2‏‎
      • HDMI 1.4 (عدد 1)
      إدخال المزامنة
      • فصل المزامنة
      • المزامنة على اللون الأخضر
      الصوت (إدخال/إخراج)
      • إدخال صوت الكمبيوتر الشخصي
      • خرج سماعة الرأس
      USB:
      USB-B (عدد 1) (للتوصيل بالكمبيوتر)، USB 3.2 (عدد 4) (للتوصيل بالأجهزة، مع منفذ واحد بميزة الشحن السريع B.C 1.2)
      HDCP
      HDCP 1.4 ‏(DVI/DP/HDMI)

    • الملاءمة

      مكبرا صوت مضمّنان
      2 واط (عدد 2)
      توافق التوصيل والتشغيل
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 11 ‏/ 10 / 8.1 / 8 / 7
      راحة المستخدم
      • SmartImage
      • الإدخال
      • PowerSensor
      • القائمة
      • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
      لغات عرض OSD
      • البرتغالية البرازيلية
      • التشيكية
      • الهولندية
      • الإنكليزية
      • الفنلندية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • اليونانية
      • الهنغارية
      • الإيطالية
      • اليابانية
      • الكورية
      • التلميع
      • البرتغالية
      • الروسية
      • الصينية المبسطة
      • الأسبانية
      • السويدية
      • الصينية التقليدية
      • التركية
      • الأوكرانية
      تسهيلات أخرى
      • قفل Kensington
      • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
      برنامج التحكّم
      SmartControl

    • الحامل

      ضبط الارتفاع
      150  ملليمترًا
      محوري
      -/+ 90 درجة
      دوّار
      -/+ 180  درجة
      الإمالة
      -5 ~ 35  درجة

    • الطاقة

      الوضع الاقتصادي
      10,4 واط (نموذجي)
      مصدر الإمداد بالطاقة
      • مضمّن
      • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز
      وضع إيقاف التشغيل
      0 واط مع مفتاح منعدم الطاقة
      وضع التشغيل
      14,5 واط (نموذجي) (طريقة الاختبار EnergyStar)
      وضع الاستعداد
      0,35 واط
      مؤشر LED للطاقة
      • التشغيل - أبيض
      • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)

    • الأبعاد

      الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
      730 x‏ 450 x‏ 139  ملليمترًا
      المنتج بدون الحامل (مم)
      540 x‏ 323 x‏ 51  ملليمترًا
      المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
      540 x‏ 501 x‏ 205  ملليمترًا

    • الوزن

      المنتج مع الغلاف (كجم)
      7,36  كلغ
      المنتج مع الحامل (كلغ)
      4.57  كلغ
      المنتج بدون الحامل (كجم)
      2,99  كلغ

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
      الرطوبة النسبية
      20%-80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) (مثبت)
      70000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)

    • الاستدامة

      البيئة والطاقة
      • PowerSensor
      • LightSensor
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • RoHS
      • حافة حائزة شهادة TCO
      مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد استهلاكها
      85%
      مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
      100  %
      مواد محددة
      • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة
      • خالٍ من مادة الزئبق

    • التوافق والمعايير

      الموافقات التنظيمية
      • CB
      • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
      • ICES-003
      • علامة CE
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • CU-EAC
      • الأوكرانية
      • شهادة TUV لراحة العين

    • الحاوية

      إنهاء
      الملمس
      القائمة
      أسود
      الحافة الأمامية
      أسود
      الغطاء الخلفي
      أسود

    Badge-D2C

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    • تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
    • تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
    • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
    • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
    • نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
    • شحن سريع يتوافق مع معيار USB BC 1.2
    • يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/‎ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.
    • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.
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