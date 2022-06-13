مصطلحات البحث

    Monitor شاشة LCD

    241V8L6/89

    التصنيف الإجمالي / 5
    صور واضحة بألوان زاهية تتخطى الحدود

    تمنحك شاشة V line ذات العرض بزاوية عريضة من Philips إمكانية عرض تتخطى كل الحدود وقيمة رائعة مع ميزات أساسية، بالإضافة إلى تقنية Adaptive-Sync التي توفر عرضًا سلسًا للفيديو. وهي تتميّز بالتقنية الخالية من الوميض وميزات مثل مقاومة التوهّج ووضع LowBlue لاستخدام مريح للعينَين.

    Monitor شاشة LCD

    صور واضحة بألوان زاهية تتخطى الحدود

    • V Line
    • 24 (23,6 بوصات / 59,9 سم قطري)
    • 1920 x ‏1080 (Full HD)
    توفر لك شاشة VA صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

    توفر لك شاشة VA صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

    تستخدم شاشة VA LED من Philips تقنية محاذاة عمودية متطورة ومتعددة المجالات، فتقدم لك معدلات تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع الصور وتصفّح الويب والأفلام والألعاب والتطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، للحصول على صور نقية جدًا.

    شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

    شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

    تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ ‏1920 x ‏1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.

    SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

    SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

    SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.

    إعدادات محددة مسبقًا من SmartImage لإعدادات صورة سهلة ومحسّنة

    إعدادات محددة مسبقًا من SmartImage لإعدادات صورة سهلة ومحسّنة

    SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّن. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والأفلام، والألعاب، والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!

    حركة سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية Adaptive-Sync

    حركة سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية Adaptive-Sync

    ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية Adaptive-Sync، بالإضافة إلى تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.

    سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

    سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

    يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

    وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

    وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

    أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

    تضمن HDMI اتصال رقمي عالمي

    تضمن HDMI اتصال رقمي عالمي

    جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).

    توفر دعامة التثبيت VESA المرونة

    توفر دعامة التثبيت VESA المرونة

    وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

    وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم اللوحة
      23,6 بوصات / 59,9 سم
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      نوع لوحة LCD
      VA LCD
      نوع الإضاءة الخلفية
      نظام W-LED
      دقة البكسل
      0.27156 x‏ 0.27156 ملم
      السطوع
      250  cd/m²
      ألوان الشاشة
      16,7 مليون
      نسبة التباين (نموذجي)
      3000:1
      SmartContrast
      نسبة التباين الديناميكي Mega Infinity DCR
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      4 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
      زاوية العرض
      • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
      • على معدل تباين > 10
      الدقة القصوى
      1920‏ × 1080 على 75 هرتز*
      منطقة مشاهدة فعالة
      521,3952 (أفقي) x‏ 293,2848 (عمودي)
      تردد المسح
      30 - 85 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 75 هرتز (عمودي)
      sRGB
      نعم
      خالية من الوميض
      نعم
      كثافة البكسل
      93 بكسل لكل بوصة
      وضع LowBlue
      نعم
      غلاف شاشة العرض
      مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 25%
      EasyRead
      نعم
      مزامنة متكيّفة
      نعم

    • إمكانية الاتصال

      إدخال الإشارة
      • VGA (تناظري)
      • HDMI 1.4 (عدد 1)
      إدخال المزامنة
      • فصل المزامنة
      • المزامنة على اللون الأخضر
      الصوت (إدخال/إخراج)
      إخراج الصوت

    • الملاءمة

      توافق التوصيل والتشغيل
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7
      راحة المستخدم
      • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
      • القائمة/موافق
      • السطوع/للأعلى
      • الإدخال/للأسفل
      • SmartImage/عودة
      لغات عرض OSD
      • البرتغالية البرازيلية
      • التشيكية
      • الهولندية
      • الإنكليزية
      • الفنلندية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • اليونانية
      • الهنغارية
      • الإيطالية
      • اليابانية
      • الكورية
      • التلميع
      • البرتغالية
      • الروسية
      • الأسبانية
      • الصينية المبسطة
      • السويدية
      • التركية
      • الصينية التقليدية
      • الأوكرانية
      تسهيلات أخرى
      • قفل Kensington
      • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)

    • الحامل

      الإمالة
      -5/20  درجة

    • الطاقة

      مصدر الإمداد بالطاقة
      • مضمّن
      • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز
      وضع إيقاف التشغيل
      0,3 واط (نموذجي)
      وضع التشغيل
      20,4 واط (نموذجي)
      وضع الاستعداد
      0,5 واط (نموذجي)
      مؤشر LED للطاقة
      • التشغيل - أبيض
      • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)

    • الأبعاد

      المنتج مع الحامل (مم)
      538 × 414 × 220  ملليمترًا
      الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
      606 × 395 × 124  ملليمترًا
      المنتج بدون الحامل (مم)
      538 × 321 × 50  ملليمترًا

    • الوزن

      المنتج مع الغلاف (كجم)
      4.82  كلغ
      المنتج مع الحامل (كلغ)
      2.97  كلغ
      المنتج بدون الحامل (كجم)
      2.58  كلغ

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50000 (بدون الإضاءة الخلفية)  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20%-80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية

    • الاستدامة

      البيئة والطاقة
      RoHS
      مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
      100  %
      مواد محددة
      • خالٍ من مادة الزئبق
      • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة

    • التوافق والمعايير

      الموافقات التنظيمية
      • CB
      • علامة CE
      • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
      • ICES-003
      • CCC
      • CECP
      • CEL

    • الحاوية

      اللون
      أسود
      إنهاء
      غير مالس

