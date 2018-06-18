تفاصيل واضحة وبألوان زاهية، مع تصميم يتخطى كل الحدود

تمنحك شاشة brilliance العصرية هذه أفضل تجربة مشاهدة تتجاوز كل الحدود. تتيح لك زاوية العرض العريضة الاستمتاع بجودة الصور نفسها بألوانها الزاهية وتفاصيلها الواضحة من أي زاوية عرض أمامية، وتقلّل التقنية الخالية من الوميض من تعب العينَين بعد الاستخدام لمدة طويلة.