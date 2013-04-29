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شاشة LCD مع SmartImage Lite

224E5QHAB/00

صور زاهية على شاشة بتقنية AH-IPS

تأتي شاشة Philips الجذابة هذه مزوّدة بإطار خارجي رفيع جدًا وبتقنية AH-IPS لتزويدك بصور ملوّنة رائعة وزاهية. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك تقنية Mobile HD link بالاتصال بهاتفك الذكي.

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مع إطار خارجي رفيع جدًا وMHL

صور زاهية على شاشة بتقنية AH-IPS

  • إطار خارجي رفيع جدًا

  • 21,5 بوصات (54,6 سم)

  • MHL

تقنية MHL للاستمتاع بمحتوى الهاتف المحمول على الشاشة الكبيرة

رابط محمول عالي الدقة (MHL) هو واجهة صوت/صورة خاصة محمولة لتوصيل الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة المحمولة مباشرة بشاشات عالية الدقة. ويسمح لك كبل MHL اختياري بتوصيل جهازك المحمول الممكّن لميزة MHL بشاشة MHL الكبيرة هذه من Philips، وبمشاهدة مقاطع الفيديو بدقة HD وهي تنبض بالحياة مع صوت رقمي بالكامل. أصبح بإمكانك الاستمتاع بألعاب الهاتف المحمول أو الصور أو الأفلام أو غيرها من التطبيقات على الشاشة الكبيرة، وشحن جهازك المحمول في الوقت نفسه بحيث لا تنفذ طاقة البطارية في منتصف العملية.

تمنحك الشاشة المزوّدة بتقنية AH-IPS صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

تستخدم شاشات AH-IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، مما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فعلى عكس لوحات TN القياسية، توفر شاشات AH-IPS صورًا نقية جدًا مع ألوان زاهية، مما يجعلها مثالية للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات المحترفة التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع متناسق في كل الأوقات.

تضمن تقنية TrueVision صور عالية الجودة كالتي يتم إنتاجها في مختبرات التصوير

TrueVision هي عبارة عن تقنية تملكها شركة Philips تستخدم خوارزمية متقدّمة لاختبار الشاشة ومحاذاتها، مما يمنحك أداء شاشة مثاليًا. وتضمن Philips تزويدك بشاشات TrueVision من المصنع بعد ضبطها بدقة عن طريق هذه العملية، لتمنحك جودة ألوان وصور عالية.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. يجب توفّر جهاز محمول واختياري معتمد ليعمل مع MHL بالإضافة إلى كبل MHL. (غير متوفرين) يرجى التحقق من التوافق مع بائع الجهاز المزوّد بـ MHL.

  2. وضع الاستعداد/إيقاف تشغيل توفير استهلاك الطاقة الخاص بالمنتجات المستهلكة للطاقة لا يطبّق على وظيفة شحن MHL

  3. تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.