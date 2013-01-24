الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1
آلات قص الشعر

اختر أفضل أداة لقص الشعر

Series 5000

عملية قص سريعة ومتساوية

السلسلة 5000 
Series 3000

عملية قص سهلة ومتساوية

السلسلة 3000 
Series 3100

أداة قص الشعر المنزلية

HC 3100

اختر أفضل أداة لقص الشعر

Series 5000
Series 3000
Series 3100

عملية قص سريعة ومتساوية

السلسلة 5000 

عملية قص سهلة ومتساوية

السلسلة 3000 

أداة قص الشعر المنزلية

HC 3100

 

عملية قص سريعة ومتساوية

السلسلة 5000 

عملية قص سهلة ومتساوية

السلسلة 3000

  أداة قص الشعر المنزلية

HC 3100

أداة قص الشعر لعملية قص دقيقة من المنزل

كن أول من يراجع هذا البند

checkmark
شفرات من الفولاذ المتين
علامة تحديد
4 أمشاط قابلة للتثبيت بكبسة زر
علامة تحديد
 استخدام سلكي طوله 2,4 م
 تم تصميم آلة قص الشعر HC3100 المنزلية من Philips لتحسين جودة قصة الشعر أو الحلاقة مرة بعد مرة. فالشفرات القوية المصنوعة من الفولاذ تتميز بتصميم خاص يخفف من تهيّج البشرة.
HC5450

أداة قص الشعر لعملية قص دقيقة من المنزل

كن أول من يراجع هذا البند

checkmark
شفرات من الفولاذ المتين
checkmark
4 أمشاط قابلة للتثبيت بكبسة زر
checkmark
 استخدام سلكي طوله 2,4 م
HC5450
 تم تصميم آلة قص الشعر HC3100 المنزلية من Philips لتحسين جودة قصة الشعر أو الحلاقة مرة بعد مرة. فالشفرات القوية المصنوعة من الفولاذ تتميز بتصميم خاص يخفف من تهيّج البشرة.
تقنية DualCut

قوة لمعالجة أي نوع من الشعر


تقنية DualCut

طاقة تناسب كافة أنواع الشعر بفضل تقنية DualCut المتطورة والتي تجمع بين أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج وتصميم يتميّز باحتكاك منخفض. صُممت أداة القص المبتكرة لأداء مثالي بعد كل استخدام ولقص الشعر أسرع بمرتين مقارنة بأدوات قص الشعر العادية من Philips، بالإضافة إلى الحاجب الفولاذي القوي الذي يحمي الشفرات لمتانة قصوى.*
24 إعداد طول قابل للتثبيت

احصل على الطول الذي تريده بسرعة


24 إعداد طول قابل للتثبيت

قم بتدوير عجلة التكبير/التصغير لتحديد إعداد الطول الذي تريده وتثبيته، مع 23 إعداد طول تتراوح بين من 1 و23 ملم، وبفارق 1 ملم تحديدًا بين إعداد وآخر. يمكنك أيضًا الاستغناء عن المشط لعملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 ملم.
شفرات من التيتانيوم

أداء يدوم طويلًا وعملية قص دقيقة


شفرات من التيتانيوم

تتميّز الشفرات المتطورة المصنوعة من التيتانيوم بصلابة أكثر من الفولاذ لمتانة قصوى. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الشفرات مزوّدة بميزة الشحذ الذاتي لضمان أداء يدوم طويلاً وعملية قص دقيقة مرة بعد مرة.

كن أول من يراجع هذا البند

ما محتويات الصندوق؟

    • الملحقات المضمنة:
        
      • 4 أمشاط للشعر
      • فرشاة تنظيففرشاة تنظيف
      • زيت للتشحيم

    مقارنة أداة قص الشعر 13/HC3100بأدوات قص الشعر الأخرى الرائعة التي نقدّمها

    HC3100

    آلة قص الشعر

    HC3100

    HC3100/13
    مقارنة الميزات
    السلسلة 3000

    آلة قص الشعر

    السلسلة 3000

    HC3520/13
    مقارنة الميزات
    السلسلة 5000

    آلة قص الشعر

    السلسلة 5000

    HC5630/13
    مقارنة الميزات

    الميزة (الميزات) الأساسية
    • محرك أفقي
    • تحسس أقل، جروح أقل
    • بكرة محرّك نحاسية
    • مقبض مقاوم للانزلاق
    • تقنية Trim-n-Flow
    • إعدادات الطول يسهل اختيارها وتثبيتها
    • |
    • تقنية Trim-n-Flow
    • وضع Turbo
    • عجلة التكبير/التصغير لاختيار إعداد الطول
    • مقبض مريح

    نظام القص
    • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
    • شفرات قابلة للضبط
    • إعدادات الطول (من 0,5 مم إلى 3 مم)
    • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
    • مشط شعر قابل للضبط
    • 13 إعداد طول (من 0,5 مم إلى 23 مم)
    • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
    • شفرات مشحوذة بشكل مزدوج
    • 28 إعداد طول (من 0,5 مم إلى 28 مم)

    سهولة الاستخدام
    • تحتاج للتشحيم
    • سلك الطاقة طويل جدًا 2,4 م
    • استخدام سلكي فقط
    • لا تحتاج للتشحيم
    • شفرات قابلة للغسل
    • استخدام سلكي ولاسلكي
    • لا تحتاج للتشحيم
    • قابلة للغسل 100%
    • استخدام سلكي ولاسلكي

    البطارية ووقت الشحن

    • لا يوجد
    • بطارية NiMH
    • استخدام لاسلكي 75 دقيقة/لـكل8 ساعات شحن
    • بطارية Li-ion
    • استخدام لاسلكي 90 دقيقة/لـكل ساعة شحن

    الملحقات المضمّنة
    • 4 أمشاط للشعر
    • زيت التشحيم
    • فرشاة للتنظيف
    • مشط شعر قابل للضبط
    • فرشاة للتنظيف
    • مشط اللحية
    • مشطان للشعر (طويل وقصير)
    • فرشاة للتنظيف
    • حقيبة صغيرة

    هل تبحث عن أداة أخرى لقص الشعر؟

    سلسلات 9000
    Series 9000
    من £160 إلى £200
    سلسلات 7000
    Series 7000
    من £120 إلى £180
    سلسلات 5000
    Series 5000
    من £70 إلى £90
    كل أدوات قص الشعر الأخرى

    استكشف منتجاتنا الأخرى للعناية بالجسم للرجال

     الحلاقة

     Multigroom

     الطريقة

     الجسم

    اشترك في نشرتنا الإخبارية

    تقدّر Philips خصوصيتك وتحترمها. يُرجى قراءة إشعار الخصوصية للحصول على المزيد من المعلومات

    شكرًا للاشتراك في نشرتنا الإخبارية!

    عذرًا، فشل اشتراكك في نشرتنا الإخبارية. يُرجى إعادة المحاولة مرة أخرى.

    اتصل بنا