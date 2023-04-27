آراء

Body Groomer 7000 Series

حلاقة متكاملة ومرنة للجسم والمناطق الحساسة

نتائج دقيقة مع حماية البشرة التي تحتاجها

حلاقة شعر الجسم بالكامل آمنة حتى أسفل الخصر

تُتيح لك آلة حلاقة شعر الجسم من Philips من السلسلة 7000 التبديل بسهولة بين الحلاقة والتشذيب، من دون المساومة على راحة البشرة. وبفضل تقنية الرأس المرن الثنائي الأبعاد، تَتكيف الآلة مع مُنحنيات جسمك، لتلتقط أصعب الشعيرات حتى.

تعرّف على آلة حلاقة شعر الجسم من Philips من السلسلة 7000

لطيفة بما يكفي بحيث يمكن استخدامها في كل المناطق، وفعّالة بما يكفي لتثق بها، آلة حلاقة شعر الجسم من Philips من السلسلة 7000 تحتوي على كل ما تحتاجه لعناية كاملة بالجسم براحة تامة.

الراحة

حلاقة لطيفة على البشرة

مع تقنية القص المحمية ببراءة اختراع والمشط المصمم بشكل فريد، احصل على تشذيب وحلاقة لطيفَين وفعّالَين في كل مرة.

الدقة

نتائج دقيقة على البشرة

مصممة للحلاقة الناعمة والدقيقة، تزيل الشعر حتى طول 0,2 ملم.

الملاءمة

تصفيف متعدد الاستخدامات على الجسم

مصممة لكامل الجسم، مع إمكانية تصفيف مخصص، حتى في المناطق الحساسة والحميمة.

نظام مزدوج الرأس لحلاقة دقيقة أو تشذيب أنيق.

يمنحك النظام المبتكر مزدوج الرأس حلاقة ناعمة ودقيقة تترك بشرتك ناعمة ومنتعشة، أو مظهرًا مشذبًا بدقة يتناسب تمامًا مع أسلوبك الفريد. تتميز أداة التشذيب هذه بالمرونة التي تحتاج إليها.

تقنية قص حاصلة على براءة اختراع لتكون لطيفة على البشرة

يتميز نظام الحلاقة بحماية ثلاثية برؤوس لؤلؤية لراحة فائقة للبشرة، وفتحات ماسية الشكل لتقشير البشرة بسهولة، فيما يقلل الواقي من تهيج الجلد بشكل ملحوظ.

يتكيف رأس الحلاقة مع منحنيات جسمك.

بفضل تقنية تتبُّع الانحناءات، يتكيف الرأس 2D المرن مع المنحنيات الموجودة في أجزاء جسمك، ما يُمكِّنك من التقاط حتى أصعب الشعيرات.

تشذيب فعَّال ومريح في كل مرة

تتميز تقنية الشفرات المصممة بشكل فريد برؤوس مستديرة، وقد ابتُكرَت تحديدًا لتكون لطيفة على البشرة، ما يوفر تجربة تشذيب أكثر راحة.

حلاقة ناعمة ودقيقة حتى 0,2 مم

مع حلاقة حتى 0,2 مم، تمنحك تقنية القص الخاصة بنا تجربة حلاقة دقيقة تحتاجها. تتميز برقاقة حلاقة ماسية الشكل تعمل بسلاسة لضمان لمسة نهائية ناعمة ومتساوية، ما يمنح بشرتك شعورًا بالنعومة والانتعاش.

جاهزة للاستخدام عند الحاجة إليها

وقت تشغيل يصل إلى 120 دقيقة

احصل على تجربة حلاقة قوية ومتواصلة مع آلة حلاقة شعر الجسم من Philips من السلسلة 7000. تُوفر بطاريتنا الليثيوم المتينة ما يصل إلى 120 دقيقة من الاستخدام، مع خيار الشحن السريع لمدة 5 دقائق لجلسة حلاقة واحدة.

آلة حلاقة شعر الجسم من Philips، ضمان لمدة 5 سنوات

مصممة لتدوم طويلاً مع ضمان يصل إلى 5 سنوات²

استمتع بالموثوقية والأداء الأمثل مع آلات الحلاقة المتينة لدينا.

نقدّم لك إمكانية تصفيف الشعر بعدة طرق

احصل على الراحة مع الحلاقة الدقيقة التي تستحقها

جسمك، تمامًا كما تُحبه. اكتشف ما يمكن أن تقدمه لك آلة حلاقة شعر الجسم من Philips من السلسلة 7000.

جائزة iF Design للعام 2025

جائزة iF DESIGN AWARD هي واحدة من أكثر جوائز التصميم شهرة واعتبارًا على مستوى العالم. تُنظم منذ عام 1954 في ألمانيا، ويعد شعار iF علامة موثوقة على جودة التصميم للمستهلكين، والعلامات التجارية، ومجتمع المصممين.

حائز جائزة reddot للعام 2025

Red Dot هي جائزة التميّز لجودة التصميم العالية. يُمنح ختم الجودة المرموق للمنتجات التي تُظهر تصميمًا استثنائيًا فقط، وفقًا لتقييم لجنة التحكيم الدولية.

إخلاء المسؤولية

¹ استطلاع إلكتروني شمل 16003 من الرجال الذين يستخدمون آلات حلاقة الشعر الكهربائية، أُجري في عام 2024.
² ضمان لمدة عامين + تمديد لمدة 3 أعوام عند التسجيل على موقع Philips.com خلال 90 يومًا من تاريخ الشراء.
* يوفر خيار الشحن السريع طاقة كافية لجلسة تشذيب واحدة
** عند التسجيل على موقع Philips.com خلال 90 يومًا من تاريخ الشراء

