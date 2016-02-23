حساء الهليون مع الطرخون الطازج | Philips

تُقطع الأطراف الخشبية أو تُكسر أولاً ثم يُقشر ما تبقى من الهليون للحصول على قشر عريضة ويُقطّع (بدون تقطيع الجزء العلوي منه). يُغلى القشر والأطراف لمدة 10 دقائق في 750 ملليلتر من الماء مع السكر وبعض الملح حسب الذوق.
في هذا الوقت، تُذوّب الزبدة في قدر للحساء ويُقلى الهليون المقطّع سريعًا على درجة حرارة عالية (الاحتفاظ بالأطراف للاستخدام لاحقًا) ثم تُضاف القشدة وتخفّض درجة الحرارة قليلاً.
يُصفّى الماء من القشر ويُضاف هذا السائل مع النبيذ الأبيض إلى الشرائح المقلية.
ُغلى المكوّنات وتُطهى على نار خفيفة لمدة 10 دقائق، ثم يُهرس الحساء بشكل جيّد بواسطة الخلاّط اليدوي.
تُضاف أطراف الهليون ويُطهى الحساء على نار خفيفة لدقيقتين إلى 4 دقائق إضافية.'يُضاف الملح والبهار للتتبيل حسب الذوق.