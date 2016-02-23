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حساء الهليون مع الطرخون الطازج

الحصص 4 p, وقت التحضير 10 m, وقت الطهو: 30 m
‏30-0 دقيقة
باستا أو نودلز أو أرز
الخضار
المقبّلات والوجبات الخفيفة
خفاقة يدوية
نباتي

المكونات

  • 500 جرام من الهليون
  • 1 ملعقة صغيرة سكر
  • 25 جرام من الزبدة
  • 150 ملليلتر من القشدة
  • 150 ملليلتر من النبيذ الأبيض غير الحلو المذاق
  • 1 ملعقة كبيرة طرخون طازج، مفروم جيدًا

الاتجاهات

  • تُقطع الأطراف الخشبية أو تُكسر أولاً ثم يُقشر ما تبقى من الهليون للحصول على قشر عريضة ويُقطّع (بدون تقطيع الجزء العلوي منه). يُغلى القشر والأطراف لمدة 10 دقائق في 750 ملليلتر من الماء مع السكر وبعض الملح حسب الذوق.
  • في هذا الوقت، تُذوّب الزبدة في قدر للحساء ويُقلى الهليون المقطّع سريعًا على درجة حرارة عالية (الاحتفاظ بالأطراف للاستخدام لاحقًا) ثم تُضاف القشدة وتخفّض درجة الحرارة قليلاً.
  • يُصفّى الماء من القشر ويُضاف هذا السائل مع النبيذ الأبيض إلى الشرائح المقلية.
  • ُغلى المكوّنات وتُطهى على نار خفيفة لمدة 10 دقائق، ثم يُهرس الحساء بشكل جيّد بواسطة الخلاّط اليدوي.
  • تُضاف أطراف الهليون ويُطهى الحساء على نار خفيفة لدقيقتين إلى 4 دقائق إضافية.'يُضاف الملح والبهار للتتبيل حسب الذوق.
  • يُقسم إلى 4 حصص و يُرش الطرخون.
  • مدة التحضير 30 دقيقة
حساء الهليون مع الطرخون الطازج | Philips

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