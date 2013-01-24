خضار مشكل على طريقة الشيف

ضعي شرائح البصل الأحمر في سلطانية مع الثوم وأوراق الزعتر وملعقة كبيرة زيت زيتون وقليل من الملح والفلفل الأسود ثم قلبي هذه المكونات جيدًا. ثم اضبط درجة حرارة هووم كووكر على 175 درجة مثوية. تأكدي من تركيب ذراع التحريك في وعاء الجهاز. وبمجرد أن يتم تسخين الوعاء أضف البصل والثوم واضبط المؤقت لمدة 10 دقائق.
أضيفي الباذنجان والكوسة والفلفل والزيتون واضبطي المؤقت لمدة 20 دقيقة. عند انقضاء الوقت المحدد، أضيفي الطماطم إلى الوعاء مع الزيت المتبقي واضبطي المؤقت لمدة 35 دقيقة. انزعي الوعاء وذراع التحريك.
قم بإيقاف تشغيل الجهاز. ضعي الخلي البلسمي وقطع أوراق الريحان والملح والفلفل حسب المذاق. اغرفي الخضار في طبق التقديم ورش عليه الريحان المتبقي وقليل من زيت الزيتون.
نصيحة: لإضفاء لمسة رائعة على الطبق، يمكن تقديمه مع جبن فيتا أو جبن ماعز وخليط من البذور المحمصة. قم بتحميص البذور في لبضع دقائق على درجة حرارة 130 درجة HomeCooker جهاز
قبل الشروع في تحضير الطبق.