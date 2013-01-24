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دجاج بصوص الكورما مع أرز بجوز الهند

الحصص 6 p, وقت التحضير 15 m, وقت الطهو: 95 m
HomeCooker
الخضار
الأطباق الرئيسية
باستا أو نودلز أو أرز
دجاج
أكثر من 90 دقيقة
فاكهة

المكونات

  • للكورما
  • 1 حفنة من اللوز المقشر
  • 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي
  • 2 ثمرة بصل متوسط مقشر ومقطع شرائح
  • 1 قرن فلفل أخضر حار طازج منزوع البذور ومقطع شرائح
  • 1 قطعة صغيرة زنجبيل طازج مقشر ومفروم
  • 1 حزمة كزبرة طازجة مع فصل الأوراق والعيدان مفرومة
  • 90 جرام صوص كورما أو معجون كاري آخر
  • 800 جرام وراك دجاج منزوعة الجلد والعظام ومقطعة إلى قطع 3 سم
  • 1 علبة حمص شام زنة 400 جرام مصفى
  • 1 علبة حليب جوز هند قليل الدسم زنة 400 مل
  • 2 ملعقة كبيرة جوز هند مجفف
  • 200 جرام سبانخ صغيرة طازجة
  • ملح وفلفل أسود مطحون طازج
  • 6 ملاعق كبيرة زبادي طبيعي خالي الدسم
  • 1 ثمرة ليمون للأرز
  • للأرز
  • 300 جرام أرز بسمتي
  • ملعقة كبيرة جوز هند مبشور

الاتجاهات

  • تأكدي من تركيب ذراع التحريك في الوعاء ثم اضبط درجة الحرارة على 175 درجة مئوية، وبمجرد أن يتم تسخين الوعاء، أضيفي اللوز واضبط المؤقت لمدة 8 دقائق ليتم طهيه حتى يصل إلى اللون الذهبي. بمجرد الانتهاء من اللوز، أفرغيه في سلطانية ودعيه جانبًا.
  • أضيفي 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي والبصل والفلفل الحار والزنجبيل وعيدان الكزبرة ومعجون الكورما إلى الوعاء واضبطي المؤقت لمدة 20 دقيقة حتى يطرى البصل ويصبح لزجًا. أضف الزيت المتبقي والدجاج واضبطي المؤقت لمدة 20 دقيقة أخرى حتى يتحول لون الدجاج إلى الذهبي. عند انقضاء الوقت المحدد، أضفي حمص الشام وحليب جوز الهند ونصف مقدار اللوز المقطع وجوز الهند المبشور وقليل من الماء. دعي الخليط يغلي ثم اخفضي درجة الحرارة إلى 110 درجة مئوية واضبط المؤقت لمدة 40 دقيقة.
  • عندما يكون متبقي 10 دقيقة قم بسلق الأرز في وعاء كبير به ماء مملح مغلي حسب التعليمات الموضحة على العبوة. صفي الأرز في مصفاة واتركيه حتى يجف قبل توزيعه فوق جوز الهند.
  • أضيفي السبانخ إلى الكاري واضبطي المؤقت لمدة 5 دقائق حتى تذبل. قومي بإيقاف التشغيل وضعي الملح والفلفل والكاري حسب المذاق. قدمي الخليط مع رش اللوز المتبقي وأوراق الكزبرة مع ملعقة كبيرة زبادة وشرائح الليمون على الجانب بالإضافة إلى جميع المقبلات العادية مثل المخللات والصوص.
دجاج بصوص الكورما مع أرز بجوز الهند

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