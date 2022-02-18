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Atlantic Flip&Juice™‎الخلاط

خلاط Flip&Juice™‎ من Philips

اقلب الدورق واكتشف الخلطات الرائعة

Atlantic Flip&Juice™‎، ‏HR3770 الخلاط

خلاط Flip&Juice™‎ من Philips، من خلاط إلى عصارة
بحركة قلب دورق واحدة


HR3770/00

تقنية Flip&Juice™‎ لكل احتياجات الخلط والعصر

تقنية ProBlend Ultra لمجموعة متنوعة من النكهة والقوام

وصفات ملهمة لا تحصى وتوجيه مع تطبيق NutriU

تنظيف من دون عناء بفضل وظيفة التنظيف السريع

وصفاتك المفضلة في متناول يدك مع برامج التحديد السريع

خلاط Flip&Juice™‎ من Philips الجديد مع تصميم دورق مبتكر ونظام تصفية متكامل، يصنع مشروبك مع قوام معدّل وفق تفضيلات ذوق عائلتك. مشروبات فاكهة مخلوطة جيدًا، عصير صافي او مع لب، كلها في حل واحد.

اخلط. اقلب. اعصر.


توفر لك تقنية Flip&Juice™‎ حلاً واحدًا من دون متاعب للاستمتاع بكل احتياجات الخلط والعصر، فهي تجمع بشكل ذكي ما بين الخلط والعصر في جهاز واحد حتى تتمكن من الانتقال من العصائر الصافية أو مع لب إلى الخلطات المخلوطة جيدًا بمجرد قلب الدورق.

أداء سهل من البداية وحتى النهاية

متعدد الاستخدامات

متعدد الاستخدامات


بدّل خلاط Flip&Juice™‎ من الخلط إلى العصر بأسهل طريقة، ما عليك سوى قلب الدورق بكل بساطة. هذا يعني أنه يمكنك تحضير المزيد من مشروبات الفاكهة، وإعداد المزيد من الوجبات والاستمتاع بخيارات عصير صافية او مع لب أكثر من أي وقت مضى

أداء استثنائي

أداء استثنائي


لست بحاجة إلى أكثر من تقنية ProBlend Ultra للحصول على الذوق والقوام المثالي، كل مرة. تتميز هذه التقنية بـ 3 ميزات مخصصة مصممة بذكاء: محرك قوي بقدرة 1500 واط، ومزيج من الشفرات الحادة والمسننة، وتصميم دورق مضلع، وهي تعمل في تناغم لإنشاء تدفق مثالي لأي مكونات تستخدمها.

راحة في الاستخدام

راحة في الاستخدام


من العصائر الصافية إلى مشروبات الفاكهة، وزبدة المكسرات إلى الثلج المسحوق، تتيح لك قائمة برامج التحديد السريع إعداد بعض الوصفات الأكثر شعبية لدينا بلمسة زر واحدة.

تنظيف من دون عناء

تنظيف من دون عناء


مع وظيفة التنظيف المصممة خصيصًا للخلاط وأجزاء سهلة الغسل ويمكن غسلها في الجلاية، يمكنك تحضير كل وجباتك المفضلة من دون عناء التنظيف. ويكون المنتج جاهزًا لإعادة الاستخدام في غضون دقيقتَين فقط.

وصفات ملهمة لا تحصى

وصفات ملهمة لا تحصى


قم بتحميل تطبيق NutriU واكتشف أكثر من 200 فكرة حول كيفية تحضير المشروبات والوجبات والوجبات الخفيفة المفضلة لديك. يقدم NutriU مجموعة متنوعة من البدائل الصحية لأطباقك المفضلة. من حلويات الشوكولاتة الصحية إلى الوجبات الغنية بالمكونات الغذائية، تشكّل وصفاتنا مزيجًا مثاليًا من المأكولات الصحية واللذيذة.

شاهد خلاط Flip&Juice™‎ من Philips أثناء استخدامه

صورة مصغرة لخلاط Flip & Juice من Philips، فيديو للمنتج

آراء الآخرين حول خلاط  Flip&Juice™‎ من Philips

هل أنت مستعد لشراء خلاط Flip&Juice™‎ من Philips؟

Flip&Juice™‎ من Philip

يأتي خلاط Flip&Juice™ ‎من Philips مع ملعقة مسطحة لتتمكن من تحريك المكونات بأمان من دون لمس الشفرات، وكوب قياس لاتباع الوصفة بدقة.

التخصيص عبر تطبيق NutriU

اكتشف الوصفات الصحية والمغذية واستقِ الإلهام مع تطبيق NutriU، مساعدك الافتراضي للطهي

أكثر من 500 وصفة ونصيحة وتوصيات مخصصة

إلهام يومي لاكتشاف وصفات شهية

إرشادات مفصّلة لصقل مهاراتك في الطهي

متجر App store
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رمز QR لتطبيق NutriU
شاشات تطبيق NutriU

اللأسئلة الأكثر تداولاً

كيف تعمل تقنية Flip&Juice؟

تبدأ التقنية بخلط المكونات، ثم يمكنك قلب الدورق والاستمرار في العصر. أيًا كان ما يمكنك خلطه، يمكنك عصره أيضًا. بفضل التصميم المبتكر للدورق والفلتر المضمّن، يمكنك تحضير عصائر صافية او مع لب بالإضافة إلى العصائر المخفوقة جيدًا.

كيف تعمل تقنية ProBlend Ultra؟

تجمع تقنية ProBlend Ultra بين 3 ميزات مصممة خصيصًا للحصول على تنوع فائق من حيث النكهة والقوام بالطريقة التي تريدها كل مرة: محرك ProBlend Ultra بقوة 1500 واط لتوجيه المكونات نحو تدفق الخلط باستمرار، وشفرات ProBlend Ultra ذات التصميم الذي يجمع بين شفرة مسننة لسحق المكونات القاسية إلى قطع أصغر وشفرات حادة لتقطيعها والحصول على أنعم قوام، ودورق ProBlend Ultra المصمم مع أضلع فريدة من نوعها لتوجيه المكونات باستمرار إلى الوسط.

ما هي البرامج الموجودة في خلاط Flip&Juice؟

يقدم خلاط Flip&Juice برامج مشروب الفاكهة والحساء والحلويات وزبدة المكسرات وسحق الثلج والعصير الصافي والعصير مع لب، بالإضافة إلى البرنامج اليدوي ووظيفة التنظيف السريع.

ما هو نوع الخلطات التي يمكنني إعدادها مع خلاط Flip&Juice؟

يمكنك إعداد المشروبات المخفوقة والعصائر المفضلة لديك، ومزج الحساء، وخلط خليط البانكيك، وإعداد صلصة البيستو المقرمشة أو معجون الطماطم، وصنع زبدة المكسرات المقرمشة أو المخفوقة جيدًا، وسحق مكعبات الثلج، وخلط العديد من الأطباق المفضلة

ما هو نوع العصائر التي يمكنني تحضيره مع خلاط Flip&Juice؟

يمكنك استخدام برنامج العصير الصافي للفواكه الطرية والمليئة بالعصارة مثل البرتقال والعنب لصنع العصير الصافي. ويمكنك استخدام برنامج العصير مع لب P1 للفواكه الطرية والمليئة بالعصارة لصنع العصير مع لب الذي يحتوي على الألياف. واستخدم البرنامج P2 لكل من الفواكه المليئة بالعصارة وغير المليئة بالعصارة لصنع عصير من مزيج من الفواكه مثل عصير التفاح والبرتقال. واستخدم البرنامج P3 للفواكه والخضار المليئة بالعصارة وغير المليئة بالعصارة لصنع عصير مع الكثير من الألياف من مزيج من الفواكه والخضار، مثل عصير التفاح والبرتقال والجزر. يمكنك أيضًا استخدام البرنامج P3 لصنع حليب الشوفان أو حليب المكسرات في المنزل

كيف يمكنني تحضير العصير باستخدام الفاكهة غير المليئة بالعصارة مثل التفاح؟

لكل تفاحة تريد عصرها، يمكنك إضافة 100-125 مل من الماء وفقًا لتفضيلاتك. يمكنك استخدام برنامج العصر مع لب وضبط مستوى الألياف عبر تحديد البرنامج P1 أو P2 أو P3.

لماذا يعد خلاط Flip&Juice أفضل من خلاطي الحالي؟

هو يجمع بين الخلط والعصر في حل واحد، ويوفر المساحة في المطبخ.

ما هي سعة الدورق؟

يأتي دورق الخلاط مع سعة لترَين كحد أقصى وسعة 1,8 لترات للتشغيل بفعالية، بحيث يمكنك إشباع كل أفراد الأسرة دفعة واحدة.

كم تبلغ سعة العصارة؟

يمكنك خلط وعصر 800 غرام من المكونات دفعة واحدة. من كيلو برتقال، يمكنك الحصول على حوالى 800 جرام من البرتقال المقشر، الذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى 600 مل من عصير البرتقال.

هل يسهل تنظيفه؟

إن كل الأجزاء قابلة للغسل بسهولة ويمكن وضعها في الجلاية. يمكنك استخدام برنامج التنظيف السريع لدورق الخلاط مع كمية صغيرة من الماء والقليل من سائل الجلي، وسيكون الخلاط جاهزًا للاستخدام في غضون دقيقتَين.

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