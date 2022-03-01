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خلاط اتلانتك فليب وعصائ

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فيليبس أتلانتيك فليب آند جوس

الشروع

اكتشف المجموعة المتنوعة من المذاق والقوام التي يمكنك تحضيرها باستخدام خلاط Flip&Juice™‎ من Philips

كيفية صنع العصائر مع تقنية Flip&Juice™‎

كيفية صنع العصائر مع تقنية Flip&Juice

كيفية التنظيف بفضل وظيفة التنظيف السريع

كيفية التنظيف بفضل وظيفة التنظيف السريع

التخصيص عبر تطبيق NutriU

اكتشف أكثر من 200 فكرة مغذية وإرشادات حول كيفية تحضير المشروبات والوجبات والوجبات الخفيفة المفضلة لديك مع تطبيق NutriU

أفكار ملهمة للوصفات بناءً على سلوكك وتفضيلاتك

التوجيه المفصّل

بدائل صحية لأطباقك المفضلة

متجر App store
متجر Google
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وصفات ملهمة ونصائح

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