كيفية تنظيف المكواة البخارية

من السهل جدًا العثور على اسم المكواة البخارية. فهو مذكور على الجهة اليمنى أو اليسرى منها. ستجدين اسم المنتج مكتوبًا هناك على النحو التالي Azur Elite أو Azur Advanced وغير ذلك.
مصطلحات البحث
من السهل جدًا العثور على اسم المكواة البخارية. فهو مذكور على الجهة اليمنى أو اليسرى منها. ستجدين اسم المنتج مكتوبًا هناك على النحو التالي Azur Elite أو Azur Advanced وغير ذلك.
يزيل فلتر IronCare الترسبات الكلسية الناتجة من مياه الحنفية للحفاظ على أفضل أداء للمكواة، ما يؤدي إلى الحفاظ على الجهاز صالحًا للاستخدام لفترة أطول لغاية 4 أضعاف*. وبفضل هذا الفلتر المبتكر والمصمّم لكل أجهزة الكيّ، أصبح تنظيف المكواة من الترسبات الكلسية بغاية السهولة.
*تم اختباره على مكاوي Philips من السلسلة GC5000 مع استخدام مياه عسرة بدرجة 16.8بحسب درجة العسر الألمانية، مع الإشارة إلى فعالية إزالة الترسبات الكلسية فقط.
ننصحك باستخدام مياه الحنفية أو المياه المنزوعة المعادن لكل المكاوي البخارية من Philips، غير أن المياه المنزوعة المعادن هي الخيار الأفضل لمنع تشكل طبقة كلسية في المكواة.
يُرجى عدم استخدام أي مياه مُساعدة على الكيّ أو معطّرة في المكواة البخارية من Philips، فهي قد تتسبب بإلحاق الضرر بالمكواة أو بتعطّلها.
إذا كنت لا تعرفين أي إجراء عليك تنفيذه لإزالة الرواسب الكلسية، فيمكنك دائمًا الاطلاع على التعليمات الصحيحة في دليل المستخدم.
وإذا لم يتوفر لديك دليل المستخدم، فيُرجى تحديد رقم طراز المكواة المذكور عليها (وهو بالتنسيق التالي GCXXXX). يمكنك استخدام هذا الرقم للاطلاع على كل معلومات الجهاز على موقع Philips الإلكتروني. وإذا كانت لديك أي أسئلة، فيُرجى التواصل معنا عبر قسم خدمة المستهلك في Philips