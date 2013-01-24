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إزالة الترسبات

    كيفية تنظيف المكواة البخارية من Philips

    إزالة الترسبات الكلسية من المكاوي المولّدة للبخار
    إزالة الترسبات الكلسية من المكاوي البخارية
    إزالة الترسبات الكلسية من أجهزة القدر البخاري للملابس

    المكاوي المولّدة للبخار

    المكاوي البخارية

    أجهزة الكيّ بواسطة البخار

    كيفية تنظيف المكواة البخارية من Philips

    إزالة الترسبات الكلسية من المكاوي المولّدة للبخار

    المكاوي المولّدة للبخار

    إزالة الترسبات الكلسية من المكاوي البخارية

    المكاوي البخارية

    إزالة الترسبات الكلسية من أجهزة القدر البخاري للملابس

    أجهزة الكيّ بواسطة البخار

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    رقم نوع المنتج

    يمكنك العثور على اسم المنتج على الجهة الجانبية من المكواة البخارية

     

    من السهل جدًا العثور على اسم المكواة البخارية. فهو مذكور على الجهة اليمنى أو اليسرى منها. ستجدين اسم المنتج مكتوبًا هناك على النحو التالي Azur Elite أو Azur Advanced وغير ذلك.

    ما أهمية إزالة الترسبات الكلسية من المكواة البخارية؟

    بمرور الوقت، قد تتشكل طبقة كلسية في المكاوي البخارية. وكلما ازدادت نسبة المعادن في المياه، تشكلت الترسبات الكلسية وتصلّبت بسرعة أكبر ما لم يتم تنظيفها. وبالتالي يمكنك منع حدوث بعض المشاكل مثل ظهور البقع البيضاء / البنية على الملابس وتحوّل لون المياه إلى بني وتسرّب المياه، من خلال إزالة الترسبات الكلسية بانتظام. وكذلك يساهم تنظيف المكواة بانتظام في الحفاظ على أفضل أداء لإخراج البخار والحفاظ على المكاوي البخارية صالحة للاستخدام لمدّة أطول.

    كيفية تنظيف المكواة البخارية

    وظيفة Self Clean

    كل المكاوي البخارية من Philips

    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات
    1. املئي خزان المياه وشغّلي المكواة. (إذا كانت المكواة تحتوي على إعدادات قابلة للضبط، فاختاري الإعدادين درجة الحرارة القصوى وبدون بخار.)
    2. عندما ينطفئ الضوء، افصلي المكواة عن مصدر الطاقة واحمليها فوق المغسلة بحيث تكون القاعدة أفقية.
    3. فعّلي وظيفة CALC CLEAN باستخدام الزر أو المحدد. (يختلف ذلك بحسب الطراز. اضغطي مع الاستمرار عند الضرورة).
    4. هزّي المكواة بلطف حتى تَفريغِها تمامًا من المياه. وستخرج المياه مع البخار والترسبات الكلسية من فتحات البخار.
    5. سخّني المكواة ومرّريها على قطعة قماش لتنظيف القاعدة. كرّري العملية عند الضرورة. 

    اطلعي على كيفية تنظيف مكواة Philips

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    وظيفة Quick Calc Release

    Azur Performer Plus‏ (GC4501‏، GC4510‏، GC4511‏، GC4512‏، GC4513‏، GC4514‏، GC4520‏، GC4521‏، GC4522‏، GC4523)‏ | Azur Pro‏ ( GC4880‏، GC4884‏، GC4885)

    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات
    1. افصلي الجهاز عن مصدر الطاقة وانتظري ريثما يبرد
    2. ضعي المكواة بشكل مسطّح وادفعي للأعلى زر وظيفة Quick Calc Release الموجود في الجهة الخلفية من المكواة لإلغاء القفل.
    3. اسحبي حاوية الترسبات الكلسية إلى الخارج ثم أفرغيها واغسليها وجفّفيها.
    4. امسحي أي ترسبات كلسية أو غير كلسية قد تكون حول فتحة المكواة ثم أعيدي إدخال الحاوية وتثبيتها في مكانها. 

    اطلعي على كيفية تنظيف مكواة Philips

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    وظيفة Quick Calc Release

    Azur Elite ‏(GC503X) |‏ Azur Elite Avanced ‏(GC493X)

    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات
    1. افصلي الجهاز عن مصدر الطاقة وانتظري ريثما يبرد
    2. احملي الجهاز بوضع عمودي فوق المغسلة. اقلبي ذراع حاوية وظيفة Quick Calc Release لأعلى واسحبي الحاوية
    3. نظّفي حاوية وظيفة Quick Calc Release بالمياه
    4. هزّي الجهاز بلطف لكي تخرج جزئيات الكلس منه
    5. ضعي حاوية وظيفة Quick Calc Release في مكانها مجددًا في الجهاز واضغطي للأسفل على الذراع (حتى سماع صوت طقطقة) لإقفال الحاوية.

    اطلعي على كيفية تنظيف مكواة Philips

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    وظيفة حاوية كلس مضمنة 

    Azur Performer Plus ‏(GC4506، GC4515‏، GC4516‏، GC4517‏، GC4518‏، GC4519‏، GC4525‏، GC4526‏، GC4527‏، GC4528) | ‏Azur Pro ‏(GC4881‏، GC4882‏، GC4886‏، GC4887‏، GC4889)

    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات
    1. املئي خزان المياه وشغّلي المكواة. (إذا كانت المكواة تحتوي على إعدادات قابلة للضبط، فاختاري الإعدادين MAX TEMP وNO STEAM.)
    2. عندما ينطفئ الضوء، افصلي المكواة عن مصدر الطاقة واحمليها فوق المغسلة بحيث تكون القاعدة أفقية.
    3. فعّلي وظيفة CALC CLEAN باستخدام الزر أو المحدد. (يختلف ذلك بحسب الطراز. اضغطي مع الاستمرار عند الضرورة).
    4. هزّي المكواة بلطف حتى تَفريغِها تمامًا من المياه. وستخرج المياه مع البخار والترسبات الكلسية من فتحات البخار.
    5. سخّني المكواة ومرّريها على قطعة قماش لتنظيف القاعدة. كرّري العملية عند الضرورة. 

    اطلعي على كيفية إزالة الترسبات من المكواة البخارية

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    فلتر IronCare مانع لتشكل الترسبات الكلسية

    كل المكاوي البخارية

    يزيل فلتر IronCare الترسبات الكلسية الناتجة من مياه الحنفية للحفاظ على أفضل أداء للمكواة، ما يؤدي إلى الحفاظ على الجهاز صالحًا للاستخدام لفترة أطول لغاية 4 أضعاف*. وبفضل هذا الفلتر المبتكر والمصمّم لكل أجهزة الكيّ، أصبح تنظيف المكواة من الترسبات الكلسية بغاية السهولة.

     

    *تم اختباره على مكاوي Philips من السلسلة GC5000 مع استخدام مياه عسرة بدرجة 16.8بحسب درجة العسر الألمانية، مع الإشارة إلى فعالية إزالة الترسبات الكلسية فقط.
    شراء الفلتر

    الأسئلة المتداولة حول المكاوي البخارية من Philips

    هل عليّ استخدام المياه المنزوعة المعادن أو المياه المُساعدة على الكيّ لمنع تشكل طبقة كلسية في المكواة؟

    ننصحك باستخدام مياه الحنفية أو المياه المنزوعة المعادن لكل المكاوي البخارية من Philips، غير أن المياه المنزوعة المعادن هي الخيار الأفضل لمنع تشكل طبقة كلسية في المكواة.
     

    يُرجى عدم استخدام أي مياه مُساعدة على الكيّ أو معطّرة في المكواة البخارية من Philips، فهي قد تتسبب بإلحاق الضرر بالمكواة أو بتعطّلها.
    ما مدى تكرار تنفيذ إجراء إزالة الترسبات الكلسية من المكواة للحصول على أفضل نتائج الكيّ باستخدام البخار بمرور الوقت؟
    ننصحك بإزالة الترسبات الكلسية من المكواة مرّة كل شهر أو شهرين. فمن خلال تنظيف المكواة بشكل منتظم، ستتم إزالة كل جزئيات الكلس وستتمكنين من الحفاظ على الجهاز صالحًا للاستخدام لمدّة أطول.
    هل يتعيّن عليّ إزالة الترسبات الكلسية من المكواة البخارية حتى وإن كنت أستخدم دائمًا مياهًا منزوعة المعادن؟
    عند استخدام المياه المنزوعة المعادن بصورة دائمة، لن تتشكّل طبقة كلسية في المكواة. ولكن في بعض المكاوي يومض ضوء إزالة الترسبات الكلسية بالاستناد إلى المدّة التي مضت على استخدام الجهاز. وفي هذه الحالة، يُرجى تنفيذ إجراء إزالة الترسبات الكلسية لتتمكّني من استخدام المكواة مجدّدًا.
    هل يتعيّن عليّ إزالة الترسبات الكلسية من المكواة البخارية حتى وإن كنت أفرغ دائمًا حاوية Quick Calc Release؟
    نعم، ننصحك بإزالة الترسبات الكلسية من المكواة مرّة كل شهر أو شهرين. فحاوية Quick Calc Release تجمع كمية كبيرة من جزئيات الكلس ولكن ليس كلها. ومن خلال إزالة الترسبات الكلسية من المكواة بشكل منتظم، ستتم إزالة جزئيات الكلس وستحافظين على المكواة صالحة للاستخدام لمدّة أطول.
    لا أعرف طراز المكواة التي أستخدمها وكذلك إجراء إزالة الترسبات الكلسية الذي عليّ تنفيذه

    إذا كنت لا تعرفين أي إجراء عليك تنفيذه لإزالة الرواسب الكلسية، فيمكنك دائمًا الاطلاع على التعليمات الصحيحة في دليل المستخدم.

    وإذا لم يتوفر لديك دليل المستخدم، فيُرجى تحديد رقم طراز المكواة المذكور عليها (وهو بالتنسيق التالي GCXXXX). يمكنك استخدام هذا الرقم للاطلاع على كل معلومات الجهاز على موقع Philips الإلكتروني. وإذا كانت لديك أي أسئلة، فيُرجى التواصل معنا عبر قسم خدمة المستهلك في Philips

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