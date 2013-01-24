كيفية تنظيف المكواة البخارية

يزيل فلتر IronCare الترسبات الكلسية الناتجة من مياه الحنفية للحفاظ على أفضل أداء للمكواة، ما يؤدي إلى الحفاظ على الجهاز صالحًا للاستخدام لفترة أطول لغاية 4 أضعاف*. وبفضل هذا الفلتر المبتكر والمصمّم لكل أجهزة الكيّ، أصبح تنظيف المكواة من الترسبات الكلسية بغاية السهولة.

*تم اختباره على مكاوي Philips من السلسلة GC5000 مع استخدام مياه عسرة بدرجة 16.8بحسب درجة العسر الألمانية، مع الإشارة إلى فعالية إزالة الترسبات الكلسية فقط.