العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- سلك طاقة التيار المتناوب
- كبل RS232
- كبل VGA
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
- دليل المستخدم على قرص مضغوط
- دليل البدء السريع
BDL3230QL/00
استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية
استمتع بعرض صور بدقة لا تضاهى وبطريقة غير مضرة بالبيئة. فهي تتميّز بأداء عالٍ وموثوقية كبيرة، إلا أنها توفر في استهلاك الطاقة، مما يجعلها مثالية للمشاريع التي لا يمكن المساومة فيها.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسمح لك ميزة SmartControl بالتحكم بشبكة الشاشات وإدارتها عن بعد عبر RJ45 وRS232C. يمكنك أيضًا ضبط كل إعدادات الشاشات بسهولة، بما في ذلك الدقة والسطوع والتباين ونسخ الإعدادات عبر شبكتك الكاملة.
إن نظام إدارة المحتويات مجاني وسهل الاستخدام، وهو يعمل حصريًا مع شاشات Sigage Solutions من Philips لإدارة محتوى اللافتات الإعلانية الرقمية. وبفضل SmartCMS، يمكنك إنشاء محتواك الخاص وجدولته على مدار 24 ساعة كل يوم. اعمد إلى إنشاء شبكتك وتصميم المحتوى وجدولة قائمة التشغيل لتصبح جاهزًا للانطلاق!
اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بواسطة مستعرض HTML5 المضمن. صمم محتوى اللافتات الإعلانية عبر الإنترنت واعمد إلى توصيله بشاشة أو بشبكتك بأكملها. ما عليك سوى توصيل الشاشة بكبل إنترنت RJ45 للاتصال بالشبكة وقم بتوصيل الشاشة بعنوان URL المخصص لتصبح جاهزًا لتشغيل المحتويات المستندة إلى السحابة.
يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية، كما يمكنك تحميل الوسائط إلى الشاشة وتشغيل المحتويات مباشرة. فهي تعمل جنبًا إلى جنب مع المستعرض الداخلي، وتكون بمثابة ذاكرة تخزين مؤقت عند بث المحتويات عبر الإنترنت. وفي حال فشل الاتصال بالشبكة، تحافظ الذاكرة الداخلية على المحتوى قيد التشغيل من خلال تشغيل نسخة تم تخزينها مؤقتًا، مما يضمن تشغيل الوسائط الخاصة بك حتى في حال تعطل الشبكة.
حوّل جهاز USB إلى جهاز رقمي للافتات الإعلانية فعال من حيث التكلفة. ما عليك سوى حفظ المحتوى (الفيديو والصوت والصور) على جهاز USB وتوصيله بشاشتك. يمكنك أيضًا إنشاء قائمة تشغيل وجدولة المحتويات عبر القائمة التي تظهر على الشاشة والاستمتاع بالقائمة التي أنشأتها في أي وقت ومن أي مكان.
يساعدك D-image في مراجعة الصور السريرية وتشخيصها مع أداء شاشة متّسق ودقيق. وبهدف الحصول على تفسيرات سريرية موثوق بها، تمت معايرة الشاشات المحترفة التي نقدّمها في المصنع بحيث توفّر أداءً محسّنًا للشاشات بمعيار التدرج الرمادي. يساعدك D-image في التفوّق في كل النواحي المتعلقة برعاية المرضى.
يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.
تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. تخيل دمج التفاصيل الدقيقة مع التباين الشديد والألوان الواقعية للحصول على صورة تنبض بالحياة.
الصورة/الشاشة
إمكانية الاتصال
الملاءمة
الصوت
الطاقة
دقة الشاشة المعتمدة
الأبعاد
شروط التشغيل
تطبيقات الوسائط المتعددة
الملحقات
متفرقات
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