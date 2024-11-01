وظيفة متقدمة لمنع التصاق الصورة

قد يؤدي استمرار ظهور صور ثابتة على الشاشة لفترات وقت طويلة إلى ظهور تأثير "الصورة الخفية" أو التصاق الصورة على شاشات LCD. وعلى الرغم من أن التصاق الصور على شاشات LCD ليس دائمًا، فقد ترغب في منع حدوث هذا الأمر، خاصة في المواقع التي يظهر فيها المحتوى على مدار اليوم والأسبوع.