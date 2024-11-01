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    BDL3215E LCD monitor

    BDL3215E/00

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    BDL3215E LCD monitor

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    إدخال HDMI لاتصال فائق الجودة كليًا في كبل واحد

    إدخال HDMI لاتصال فائق الجودة كليًا في كبل واحد

    يؤدي إدخال HDMI إلى إنشاء اتصال RGB رقمي غير مضغوط من المصدر إلى الشاشة. كما يوفر صورة خالية من أي عيوب من خلال إزالة التحويل إلى إشارة تناظرية. تؤدي الإشارة غير المحلّلة إلى التخفيف من الوميض، ويمكن بالتالي الحصول على صورة أكثر وضوحًا. يقوم إدخال HDMI بتوصيل دقة إخراج عالية المستوى مع الجهاز المصدر. يتوافق إدخال HDMI بشكل كامل مع مصادر DVI السابقة ولكنه يتضمّن الصوت الرقمي. يستخدم HDMI الحماية ضد النسخ HDCP.

    ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

    ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

    يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.

    مصمّمة للعمل على مدار الساعة

    مصمّمة للعمل على مدار الساعة

    لأن الأعمال لا تتوقّف أبدًا، تم تصميم شاشات الإعلانات لدينا لكي تعمل على مدار الساعة. من خلال الاستفادة من المكونات الممتازة المستخدمة لضمان مستويات عالية من الجودة، يمكنك الاعتماد على مجموعة الطرازات هذه لتوفير موثوقية كاملة على مدار الساعة.

    دقة WXGA 1366 x 768 بنطاق واسع، لعرض أدقّ

    تتميّز لوحة LCD بدقة XGA بنطاق واسع، وهي قادرة على العرض بدقة ‎1366 x 768 بكسل؛ تسمح WXGA بعدم تشابك شاشات العرض، وذلك لضمان أداء عرض أفضل وتأثير دقيق لعرض الألوان.

    تدعم ميزة التكبير/التصغير المحسّنة تطبيقات المصفوفة المتجانبة

    تمكّن ميزة التكبير/التصغير الداخلية التطبيق السهل لمصفوفة جدار الفيديو من دون الحاجة إلى معدات خارجية باهظة الثمن. قادرة على استخدام شاشات vidiwall التي يصل عددها إلى 25 شاشة عن طريق تقسيم ما يصل لغاية 5 شاشات أفقيًا وعموديًا.

    وظيفة متقدمة لمنع التصاق الصورة

    قد يؤدي استمرار ظهور صور ثابتة على الشاشة لفترات وقت طويلة إلى ظهور تأثير "الصورة الخفية" أو التصاق الصورة على شاشات LCD. وعلى الرغم من أن التصاق الصور على شاشات LCD ليس دائمًا، فقد ترغب في منع حدوث هذا الأمر، خاصة في المواقع التي يظهر فيها المحتوى على مدار اليوم والأسبوع.

    التوافق مع معايير RoHS للحفاظ على البيئة

    تقوم شركة Philips بتصميم منتجات خاصة بالشاشات وإنتاجها بطريقة تتوافق مع معايير حظر المواد الخطرة (RoHS) الصارمة التي تحظر استخدام الرصاص ومواد سامة أخرى قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالبيئة.

    إدارة وتكوين عن بعد عبر RS232

    تسمح الإدارة عن بعد للمستخدم بالتحكّم بالشاشات وضبطها عن بعد من خلال بروتوكول RS232. وباستخدام أوامر التحكم في إلكترونيات المستهلك (CEC)، ستتمكن من التحكّم بالكامل بكل الشاشات ضمن شبكة اللافتات الإعلانية في أي وقت.

    توصيل حلقي عبر VGA

    قم بتوصيل شاشات متعددة سويًا للحصول على حائط شاشات يضم لغاية 150 شاشة من خلال سلسلة تعاقبية VGA، لتحسين تجربتك البصرية. تتميّز الشاشات بأنها لا تتطلب معدات إضافية، وهي سهلة التركيب وتأسر جمهورك بالكامل.

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