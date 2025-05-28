مصطلحات البحث

AR
EN
  • شاشة تفاعلية شاشة تفاعلية شاشة تفاعلية

    Signage Solutions شاشة Collaboration

    86BDL4252E/00

    شاشة تفاعلية

    تتميّز هذه الشاشة التفاعلية، المشغّلة بنظام التشغيل Android 14، بما يصل إلى 50 نقطة لمس، ما يعزّز من التفاعل والتعاون إلى أقصى حد. هذا ويُعدّ الزجاج المقاوم للتوهج والانعكاس وبصمات الأصابع مثاليًا للاستخدام اليومي المكثف في البيئات الكثيفة العمل.

    Signage Solutions شاشة Collaboration

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل السلسة Multi-Touch

    شاشة تفاعلية

    مع تقنية اللمس المتعدد

    • 86 بوصة
    • مشغّل بواسطة نظام Android
    • تعمل باللمس المتعدد

    تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي دون الحاجة إلى كبلات

    قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

    شاشة معتمدة من EDLA بنظام Android 14

    تحسين تجربة المستخدم وتفاعل الطلاب والأمان ودمج التطبيقات وكل قسم من الخدمة. يمكن الاستفادة مباشرة من تطبيقات Google وخدماته الأصلية بما في ذلك Google Classroom وDocs وSlides ودمج أجهزة Chromebook وأجهزة أخرى تعمل بنظام Android بسلاسة لتوفير تجربة تدريس وتعليم أبسط وأسهل.

    Wave-ready من Philips لإدارة الشاشة والتحكم فيها عن بعد

    تمكنك شاشة Wave-ready من Philips من إدارة هذا الجهاز وصيانته عن بعد، أينما كنت، وفي أي وقت تختاره. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل مع تثبيت وإعداد مبسطين، ومراقبة الشاشات والتحكم فيها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة احتياجات المحتوى المركزي، وتحديد جداول الطاقة لتؤدي إلى توفير الوقت والطاقة والأثر البيئي.

    مستشعر الإضاءة المحيطة المضمن

    تساهم مستشعرات الإضاءة المحيطة المضمنة في توفير الطاقة عن طريق ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا وفقًا لظروف الإضاءة المحيطة.

    العرض المباشر من أي جهاز

    يستطيع المعلمون أو الطلاب أو الموظفون بدء العرض مباشرةً من أجهزتهم باستخدام AirPlay وGoogle Cast وMiracast.

    زجاج 7 MOH المقوّى، مضاد للانعكاس، ومضاد لبصمات الأصابع

    طلاء مقوّى 7 MOH مانع للتوهج، ومضاد للانعكاس، ومضاد لبصمات الأصابع.

    فلتر الضوء الأزرق

    فلتر الضوء الأزرق للمساعدة في حماية العينين وتجنّب تعب العينين

    رفض كف اليد

    رفض كف اليد لدقة معززة.

    عروض تقديمية لاسلكية

    تسهل ميزة ScreenShare من Philips على المعلمين والطلاب أو الموظفين مشاركة شاشاتهم لاسلكيًا من أجهزتهم الخاصة، أيًا كان نظام التشغيل، عبر المتصفح أو تطبيقاتهم المفضلة، على شاشة Collaboration من Philips.

    تقنية اللمس المتعدد القادرة على توفير 50 نقطة لمس

    أنشئ تجربة تفاعلية لا تُنسى مع ما يصل إلى 50 نقطة اتصال في الوقت نفسه لدروس أو جلسات عصف ذهني سريعة وسلسة. تُعدّ هذه الشاشة مثالية للتطبيقات التعاونية والإبداعية، وهي توصل جمهورك بأي محتوى. بالإضافة إلى ذلك، توفر سهولة استخدام محسنة مع وظيفة الممحاة ورفض كف اليد والتعرف على حجم طرف الإصبع.

    شاشة لمس متقدّمة بالأشعة تحت الحمراء وتطبيق السبورة.

    شاشة لمس متقدّمة بالأشعة تحت الحمراء من دون فراغات مع إطارات خارجية أصغر وأقل عمقًا. يتيح تطبيق السبورة المدمجة التعاون السلس وتبادل الأفكار مباشرة على الشاشة.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      218.44  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      86  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      3840 x‏ 2160
      دقة البكسل
      0,4935 x‏ 0,4935 مم
      الدقة المثلى
      3840‏ × 2160 @ 60 هرتز
      السطوع
      400  cd/m²
      ألوان الشاشة
      1.07 مليار
      نسبة التباين (نموذجي)
      1200:1
      معدل التباين الديناميكي
      500,000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      8  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      178  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      178  درجة
      تحسين الصورة
      • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
      • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
      • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
      • مسح تدريجي
      • إلغاء التشابك بين 3D MA
      • تحسين التباين الديناميكي
      تقنية اللوحة
      ADS
      نظام التشغيل
      Android 14
      دقة واجهة مستخدم نظام التشغيل
      3840‏ × 2160 على 60 هرتز

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت
      • مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
      • مخرج صوت رقمي SPDIF (عدد 1)
      إدخال الفيديو
      • HDMI 2.0 (عدد 3)
      • USB 3.0 (عدد 4)
      • USB-C (لغاية 65 واط)
      • USB-C
      إدخال الصوت
      • مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
      • منفذ الشاشة
      توصيلات أخرى
      • OPS
      • USB-B ‏(عدد 2)
      إخراج الفيديو
      • HDMI 2.0 ‏(عدد 1)
      • VGA
      تحكم خارجي
      • RS232C (إدخال/إخراج) D-Sub9
      • Gb LAN عدد 2
      Bluetooth
      5.2 BLE

    • الملاءمة

      الوضعية
      أفقي (18/7)
      وظائف حفظ الشاشة
      نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
      التحكم بلوحة المفاتيح
      قابلة للإقفال
      إشارة التحكم عن بعد
      قابلة للإقفال
      التوصيل الحلقي للإشارة
      • RS232
      • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
      تسهيلات أخرى
      • مقابض الحمل
      • الاتصال بالحقل القريب NFC
      • Bluetooth
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • RS232
      • RJ45

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      20 واط (عدد 2)

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      100 ‏- ‏240 فولت~، 50 - 60 هرتز، 7,5 أمبير
      استهلاك الطاقة (نموذجي)
      175  واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,5 واط
      ميزات توفير الطاقة
      الطاقة الذكية
      فئة ملصق الطاقة
      F

    • دقة الشاشة المعتمدة

      تنسيقات الكمبيوتر
      • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
      • 848‏ × 480، 60 هرتز
      • 1024 × 768، 60، 70، 75، 85 هرتز
      • 1152‏ × 864، ‏75 هرتز
      • 1280 × 960، 60، 85 هرتز
      • 1280‏x‏1024،‏ 60، 67، 75 هرتز
      • 1360‏ × 768، 60 هرتز
      • 1366‏ × 768، 60 هرتز
      • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1200، 60 هرتز
      • 3840‏ × 2160، 24، 25، 30، 60 هرتز
      تنسيقات الفيديو
      • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
      • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 2160p،‏ 50، 60 هرتز
      • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
      • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      1957  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع
      1170,8  ملليمترًا
      تعيين العمق
      97,1  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      77,04  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      46.1  بوصة
      تركيب على الجدار
      800×600 مم، M8
      تعيين العمق (بوصة)
      3.8  بوصة
      عرض الإطار الخارجي
      17,3 مم (الجهة العلوية)، 16,4 مم (الجهة اليسرى/اليمنى)، 44,9 مم (الجهة السفلية)

    • الوزن

      المنتج مع الغلاف (كجم)
      70  كلغ
      المنتج مع الغلاف (بالرطل)
      154,3  رطل
      المنتج بدون الحامل (كجم)
      51,25  كلغ
      المنتج بدون حامل (بالرطل)
      112,99  رطل

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      0 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50000  ساعة (ساعات)
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 60  درجة مئوية
      نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
      10 ~ 90% (من دون تكثيف)
      نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
      10 ~ 90% (من دون تكثيف)

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تشغيل فيديو USB
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      تشغيل صور USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      • WEBP
      تشغيل صوت USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • مشغّل داخلي

      CPU
      4xA73 + 4xA53
      GPU
      Mali-G52 متعدد الألوان
      الذاكرة
      8 غيغابايت
      التخزين
      128 جيجابايت eMMc
      Wifi
      2T/2R ‏2.4‏/5/‏6 جيجاهرتز

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • قطعة قماش للتنظيف (عدد 1)
      • جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
      • كبل للتحويل من USBA إلى B ‏(3 م) (عدد 1)
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • شعار Philips ‏(x1)
      • دليل البدء السريع (x1)
      • غطاء مفتاح طاقة التيار المتردد وبرغي (عدد 1)
      • كبل HDMI‏ (1,8 أمتار) (عدد 1)
      • قلم لمس (عدد 2)
      الإكسسوارات الاختيارية
      حامل أقلام مع قلمَي حبر ملوّنين

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • العربية
      • الهولندية
      • الدانماركية
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الفنلندية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • اليابانية
      • النرويجية
      • التلميع
      • البرتغالية
      • الروسية
      • الأسبانية
      • السويدية
      • الصينية المبسطة
      • التركية
      • الصينية التقليدية
      الضمان
      ضمان لمدة 5 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • FCC، الفئة أ
      • RoHS
      • CB
      • EAC
      • EMF
      • ETL

    • التفاعل

      تقنية اللمس المتعدد
      لمس الأشعة تحت الحمراء من دون فراغات
      نقاط اللمس
      50 نقطة لمس متزامنة
      توصيل وتشغيل
      متوافقة مع HID
      زجاج واقٍ
      • مانع للتوهج
      • فلتر الضوء الأزرق
      • زجاج مقوّى للسلامة 7MOHS
      ميكروفون مضمّن
      نعم

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • الملحقات الاختيارية: الدونجل التفاعلي
    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.