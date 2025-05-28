Wave-ready من Philips لإدارة الشاشة والتحكم فيها عن بعد

تمكنك شاشة Wave-ready من Philips من إدارة هذا الجهاز وصيانته عن بعد، أينما كنت، وفي أي وقت تختاره. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل مع تثبيت وإعداد مبسطين، ومراقبة الشاشات والتحكم فيها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة احتياجات المحتوى المركزي، وتحديد جداول الطاقة لتؤدي إلى توفير الوقت والطاقة والأثر البيئي.