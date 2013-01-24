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شاشة Q-Line

65BDL3000Q/00
التصنيف الإجمالي / 5
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    شاشة Q-Line

    65BDL3000Q/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية

    استمتع بعرض صور بدقة لا تضاهى وبطريقة غير مضرة بالبيئة بفضل شاشة Q-Line. فهي تتميّز بأداء عالٍ وموثوقية كبيرة، إلا أنها توفر في استهلاك الطاقة، مما يجعلها مثالية للمشاريع التي لا يمكن المساومة فيها. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    شاشة Q-Line

    استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية

    استمتع بعرض صور بدقة لا تضاهى وبطريقة غير مضرة بالبيئة بفضل شاشة Q-Line. فهي تتميّز بأداء عالٍ وموثوقية كبيرة، إلا أنها توفر في استهلاك الطاقة، مما يجعلها مثالية للمشاريع التي لا يمكن المساومة فيها. إكتشف كلّ المميزات

    استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية

    استمتع بعرض صور بدقة لا تضاهى وبطريقة غير مضرة بالبيئة بفضل شاشة Q-Line. فهي تتميّز بأداء عالٍ وموثوقية كبيرة، إلا أنها توفر في استهلاك الطاقة، مما يجعلها مثالية للمشاريع التي لا يمكن المساومة فيها. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    شاشة Q-Line

    استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية

    استمتع بعرض صور بدقة لا تضاهى وبطريقة غير مضرة بالبيئة بفضل شاشة Q-Line. فهي تتميّز بأداء عالٍ وموثوقية كبيرة، إلا أنها توفر في استهلاك الطاقة، مما يجعلها مثالية للمشاريع التي لا يمكن المساومة فيها. إكتشف كلّ المميزات

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      بأداء استثنائي

      • 65 بوصة
      • إضاءة LED الخلفية المباشرة
      • تقنية Full HD
      CMND: تحكم بشاشاتك

      CMND: تحكم بشاشاتك

      أمسك بزمام الأمور بفضل النظام الأساسي والقوي لإدارة الشاشات CMND. إذ يمكنك تحديث المحتويات وإدارتها بفضل CMND & Create أو التحكم بإعداداتك بفضل CMND & Control، فلا شيء مستحيل مع CMND.

      إدارة إعدادات شاشات متعددة بفضل CMND & Control

      إدارة إعدادات شاشات متعددة بفضل CMND & Control

      بات بإمكانك إدارة شاشات متعددة بسهولة تامة من موقع مركزي بفضل CMND & Control. لم يكن التحكم بمجموعة الشاشات يومًا بهذه السهولة، إذ تتوفر إمكانية مراقبة الشاشات في الوقت الحقيقي وتحديثات الإعدادات والبرامج من موقع عن بعد وإمكانية تخصيص شاشات متعددة وتكوينها في الوقت نفسه، مثل حائط الشاشات المتعددة أو شاشات القوائم.

      اعمد إلى جدولة المحتوى الذي تريده وفي الوقت الذي تريده بفضل SmartPlayer

      اعمد إلى جدولة المحتوى الذي تريده وفي الوقت الذي تريده بفضل SmartPlayer

      حوّل جهاز USB إلى جهاز رقمي للافتات الإعلانية فعال من حيث التكلفة. ما عليك سوى حفظ المحتوى (الفيديو والصوت والصور) على جهاز USB وتوصيله بشاشتك. يمكنك أيضًا إنشاء قائمة تشغيل وجدولة المحتويات عبر القائمة التي تظهر على الشاشة والاستمتاع بالقائمة التي أنشأتها في أي وقت ومن أي مكان.

      ابقِ المحتوى الخاص بك قيد التشغيل مع FailOver

      ابقِ المحتوى الخاص بك قيد التشغيل مع FailOver

      يُعتبر الحفاظ على المحتوى قيد التشغيل أساسيًا للتطبيقات التجارية المتطلبة. وعلى الرغم أنه من غير المرجح أن تواجه حالات فشل في المحتوى، إلا أن ميزة FailOver توفر لك الحماية بفضل تقنية ثورية تعمد إلى تشغيل نسخ محتويات احتياطية على الشاشة في حال فشل مشغل الوسائط. يتم تشغيل FailOver تلقائيًا عندما يفشل الإدخال الأساسي. ما عليك سوى تحديد اتصال إدخال أساسي واتصال FailOver لتصبح جاهزًا للحماية الفورية.

      ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

      ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

      يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.

      اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بفضل HTML5

      اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بفضل HTML5

      اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بواسطة مستعرض HTML5 المضمن. صمم محتوى اللافتات الإعلانية عبر الإنترنت واعمد إلى توصيله بشاشة أو بشبكتك بأكملها. ما عليك سوى توصيل الشاشة بكبل إنترنت RJ45 للاتصال بالشبكة وقم بتوصيل الشاشة بعنوان URL المخصص لتصبح جاهزًا لتشغيل المحتويات المستندة إلى السحابة.

      تبسيط الاجتماعات بفضل FailOver للمؤتمرات

      بفضل FailOver، بات بإمكانك تبسيط العروض التقديمية والمؤتمرات عبر الفيديو. عندما لا يتم استخدام غرفة اجتماعات أو مؤتمرات، يمكن تشغيل محتوى الخلفية من أي مصدر إدخال تختاره. وعندما يبدأ الاجتماع وتحتاج إلى مشاركة عرض تقديمي على شاشتك، ما عليك سوى توصيل الكمبيوتر، وستبدّل الشاشة تلقائيًا مصادر الإدخال وتعرض محتوى شاشاتك، من دون الحاجة إلى تبديل الإدخالات يدويًا.

      شاشة LED بدقة كاملة لصور زاهية بنسبة تباين استثنائية

      تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. تخيل دمج التفاصيل الدقيقة مع التباين الشديد والألوان الواقعية للحصول على صورة تنبض بالحياة.

      إنشاء المحتويات وتحديثها بفضل CMND & Create

      يمكنك تصميم محتويات مؤثرة وإنشاؤها بفضل أداة التأليف الفعالة CMND & Create. فهي مزوّدة بواجهة للسحب والإفلات ونماذج محمّلة مسبقًا وعناصر واجهة مستخدم مضمنة، ستتمكّن من إبهار عملائك بمحتويات آسرة.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        65  بوصة
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        163,9  سم
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل
        الدقة المثلى
        1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
        السطوع
        350  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        3000:1
        معدل التباين الديناميكي
        500,000:1
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        8,0  ملي ث
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        دقة البكسل
        0,74 x‏ 0,74 مم
        ألوان الشاشة
        1.07 مليار
        تحسين الصورة
        • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
        • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
        • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
        • مسح تدريجي
        • إلغاء التشابك بين 3D MA
        • تحسين التباين الديناميكي
        تقنية اللوحة
        VA

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
        • 1024‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60 هرتز
        • 1360‏ × 768، 60 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
        • 720 x ‏400، 70 هرتز
        • 800 ‏× 600،‏ 60‏، 72‏، 75 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080i،‏ 25، 30 هرتز
        • 480i، ‏30، 60 هرتز
        • 576i،‏ 25، 50 هرتز

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        • DVI-D
        • VGA ‏(D-Sub تناظري)
        • USB
        • مكوّن (BNC)
        • مركّب (BNC)
        • DisplayPort (1,2)‎‏‎
        • HDMI (x2)‎
        إدخال الصوت
        • مقبس مقاس 3,5 مم
        • الصوت اليسار/اليمين (RCA)
        إخراج الصوت
        • الصوت اليسار/اليمين (RCA)
        • وصلة مكبر الصوت الخارجي
        تحكم خارجي
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
        • RJ45
        إخراج الفيديو
        • DisplayPort
        • DVI-I
        • VGA (عبر DVI-D)
        توصيلات أخرى
        • OPS
        • USB

      • الراحة

        وظائف حفظ الشاشة
        نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • مخفية
        • قابلة للإقفال
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • LAN ‏(RJ45)
        • RS232
        • سلك واحد (HDMI-CEC)
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • DisplayPort
        • DVI
        • VGA
        • RS232
        سهولة التثبيت
        الإدخال الذكي
        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        الطاقة الذكية
        الوضعية
        أفقي
        إشارة التحكم عن بعد
        قابلة للإقفال
        مصفوفة متجانبة
        لغاية 10‏ × 15

      • الأبعاد

        عرض الإطار الخارجي
        13,9 (أعلى/يسار/يمين) 14,9 (أسفل) مم
        تعيين العرض
        1458,7  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        834,7  ملليمترًا
        تعيين العمق
        81.6  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        57,43  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        32,86  بوصة
        تعيين العمق (بوصة)
        3,21  بوصة
        وزن المنتج
        24.8  كلغ
        وزن المنتج (لِبرة)
        54,7  رطل
        دعامة التثبيت VESA
        400 x ‏400 مم، M6
        دعامة الإدخال الذكي
        100 × 100 مم، 100 × 200 مم

      • شروط التشغيل

        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 ~ 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20 ~ 80  %
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50,000  ساعة (ساعات)

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
        الاستهلاك (وضع التشغيل)
        176 واط
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        ميزات توفير الطاقة
        الطاقة الذكية

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 × 10 واط (RMS)

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • كبل RS232
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
        • دليل المستخدم على قرص مضغوط
        • دليل البدء السريع
        الملحقات الاختيارية
        حامل التثبيت على الطاولة

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل فيديو USB
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV
        تشغيل صور USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • M4A
        • LPCM
        • M3U
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA

      • متفرقات

        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات
        لغات العرض على الشاشة
        • العربية
        • الصينية المبسطة
        • الصينية التقليدية
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • البولندية
        • الروسية
        • الأسبانية
        • التركية
        • اليابانية
        الموافقات التنظيمية
        • EPEAT
        • CE
        • UL/cUL
        • CB
        • GOST
        • C-Tick
        • RoHS
        • FCC، الفئة B

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل RS232
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل المستخدم على قرص مضغوط
      • دليل البدء السريع
      • الملحقات الاختيارية: حامل التثبيت على الطاولة

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