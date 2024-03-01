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- دليل البدء السريع
- جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
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عزّز رؤية شاشة العرض الخارجية باستخدام لافتات H-Line بدقة Full HD ذات مستوى سطوع عال. فهي تتميّز بمستوى مذهل من النقاوة والتباين، ما يجعلها الحل المثالي للمناطق الخارجية المزدحمة حيث يكون الضوء المحيط قويًا ومتغيّرًا.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
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عزّز رؤية شاشة العرض الخارجية باستخدام لافتات H-Line بدقة Full HD ذات مستوى سطوع عال. فهي تتميّز بمستوى مذهل من النقاوة والتباين، ما يجعلها الحل المثالي للمناطق الخارجية المزدحمة حيث يكون الضوء المحيط قويًا ومتغيّرًا.
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عزّز رؤية شاشة العرض الخارجية باستخدام لافتات H-Line بدقة Full HD ذات مستوى سطوع عال. فهي تتميّز بمستوى مذهل من النقاوة والتباين، ما يجعلها الحل المثالي للمناطق الخارجية المزدحمة حيث يكون الضوء المحيط قويًا ومتغيّرًا.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أضف إشراقًا إلى يومك
عزّز رؤية شاشة العرض الخارجية باستخدام لافتات H-Line بدقة Full HD ذات مستوى سطوع عال. فهي تتميّز بمستوى مذهل من النقاوة والتباين، ما يجعلها الحل المثالي للمناطق الخارجية المزدحمة حيث يكون الضوء المحيط قويًا ومتغيّرًا.
للمساعدة على ضمان حصول جمهورك على رؤية مثالية في أي وقت من اليوم، سيقوم مستشعر الإضاءة المحيطة المضمن بضبط سطوع الشاشة تلقائيًا ليناسب بيئته.
وداعًا للشاشة الفارغة في أي وقت وفي أي مكان. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.
فليكن تأثيرك مدويًا في الأماكن الخارجية. تتميّز هذه الشاشة بسطوع مرتفع جدًا يبلغ 2500 شمعة/م2، وهي مثالية لجذب الانتباه في الأماكن الكبيرة والصاخبة والعرضة لإضاءة محيطية تتغير بين ضوء النهار القوي والليلي الخافت.
تتميز شاشات Philips الاحترافية التي تعمل بنظام التشغيل Android بالمرونة والأمان، كما أنها مُحسّنة لتطبيقات Android الأصلية، وتتميز بسهولة تثبيت تطبيقات الويب والبرامج مباشرة على الشاشة. يتم التحكم في كل ذلك عبر الاتصال بالإنترنت.
تمكنك شاشة PPDS Wave-ready من إدارة هذا الجهاز وصيانته عن بعد، مع التبديل بين عروض المحتوي من أي مكان كنت، وفي أي وقت تختاره. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل مع تثبيت وإعداد مبسطين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل وتحديد جداول الطاقة لتؤدي إلى توفير الوقت والطاقة والأثر البيئي.
شاشة عرض خارجية أنيقة بمستوى سطوع مرتفع تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع زجاج مقوّى وشهادة IP56 للاستخدام في جميع الأحوال الجوية، سواء كانت ساخنة أو باردة أو رطبة أو مغبرة.
إمكانية الاتصال
الصورة/الشاشة
الراحة
الطاقة
دقة الشاشة المعتمدة
الأبعاد
شروط التشغيل
تطبيقات الوسائط المتعددة
الملحقات
متفرقات
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