مع إمالة بمقدار 30 درجة، تُعتبر مثالية للتثبيت في الأكشاك.

يمكن تثبيت هذه الشاشات باتجاه أفقي أو عمودي مع خيار إمالتها بمقدار 30 درجة، وهي تأتي بأحجام مختلفة لملاءمة أغراض التثبيت المتنوعة. يمكن تثبيتها على رفّ، مثالي للشاشات مقاس 24 بوصة، أو بشكل مزوي أو عمودي لنقاط البيع والتكوينات ونقاط إرسال الطلبات والأكشاك، للشاشات مقاس 32 بوصة و43 بوصة، أو للاستدلال المكاني، للشاشات مقاس 55 بوصة.