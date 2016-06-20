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    Signage Solutions شاشة D-Line

    32BDL4050D/00

    التصنيف الإجمالي / 5
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    أبقِ جمهورك على اطلاع بسهولة تامة

    فلتكن رسالتك واضحة بفضل شاشة D-Line الاحترافية والفعالة بدقة FHD. يقدّم هذا الحل العالي الاستجابة جودة صور مذهلة وتحكّمًا بسيطًا وإمكانية اتصال موثوق بها، حتى في المناطق التي يصعب توصيلها.

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    Signage Solutions شاشة D-Line

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    أبقِ جمهورك على اطلاع بسهولة تامة

    شاشة 24/7 ذكية وفعالة.

    • 32 بوصة
    • مشغّل بواسطة نظام Android
    • 400 شمعة/متر مربع
    التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

    التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

    شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

    CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

    CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

    تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.

    تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

    تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

    وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.

    متصفّح HTML5 مضمّن. شغّل المحتويات عبر الإنترنت وتحكّم بها

    متصفّح HTML5 مضمّن. شغّل المحتويات عبر الإنترنت وتحكّم بها

    معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب

    تحكّم بشاشتك من خلال اتصال بالإنترنت. تم تحسين شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام التشغيل الجديد Android الحفاظ على أمان البرنامج وبقائه على أحدث المواصفات لمدة أطول.

    CMND & Deploy. قم بتثبيت التطبيقات وتشغيلها عن بُعد

    أصبح بإمكانك تثبيت أي تطبيق وتشغيله بسرعة، حتى عندما لا تكون متواجدًا في الموقع وتعمل عن بُعد. تسمح لك ميزة CMND & Deploy بإضافة تطبيقاتك الخاصة وتحديثها بالإضافة إلى تطبيقات من متجر App store الخاص بشاشة Philips الاحترافية. ما عليك سوى مسح رمز QR وتسجيل دخولك إلى المتجر، والنقر فوق التطبيق الذي تريد تثبيته، فيتم تنزيله وتشغيله تلقائيًا.

    فتحة mPCIe مضمّنة لوحدة 4G/LTE اختيارية

    يمكنك توصيل وحدات 4G/LTE بسهولة بشاشة Philips الاحترافية. تسمح فتحة mPCIe المضمّنة لشاشتك بالتواصل مع أجهزة أخرى تتشارك الاتصال اللاسلكي نفسه. وهي ميزة قيّمة جدًا إذا كنت تركّب شاشات في مواقع مثل المصارف أو المباني الحكومية، حيث لا يمكنك الوصول إلى الشبكة المحلية.

    دليل التشغيل لمحتويات Android. كن على اطّلاع حول المحتوى الذي يتم تشغيله

    تأكّد من أن شاشة Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android تعرض المحتوى المناسب، حتى عندما لا تكون متواجدًا. عند تشغيل المحتوى عبر مشغّل الوسائط المضمّن، يمكنك إعداد شاشتك لأخذ لقطات شاشة تلقائيًا في فترات زمنية منتظمة. ويتم تخزين لقطات الشاشة هذه في ذاكرة الشاشة الداخلية كما يمكنك اختيار تلقيها عبر البريد الإلكتروني.

    الذاكرة الداخلية. قم بتحميل المحتوى لتشغيله على الفور

    يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بدون الحاجة إلى مشغّل خارجي ثابت. تأتي شاشة Philips الاحترافية مزوّدة بذاكرة داخلية تسمح لك بتحميل الوسائط إلى الشاشة لتشغيلها على الفور. كذلك، تعمل الذاكرة الداخلية أيضًا كذاكرة تخزين مؤقت لبث المحتويات عبر الإنترنت.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      80.01  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      31.5  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      1920x1080 بكسل
      دقة البكسل
      0,36375 x‏ 0,36375 ملم
      الدقة المثلى
      1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
      السطوع
      400  cd/m²
      ألوان الشاشة
      16,77 مليونًا
      نسبة التباين (نموذجي)
      1100:1
      معدل التباين الديناميكي
      500,000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      10  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      178  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      178  درجة
      تحسين الصورة
      • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
      • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
      • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
      • إلغاء التشابك بين 3D MA
      • تحسين التباين الديناميكي
      • مسح تدريجي
      نظام التشغيل
      Android 4.4.4

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت
      وصلة مقاس 3.5 ملم
      إدخال الفيديو
      • DisplayPort (1,2)‎‏‎
      • HDMI (x2)‎
      • DVI-D
      • VGA (عبر DVI)
      • USB 2.0 ‏(عدد 2)
      إدخال الصوت
      مقبس مقاس 3,5 مم
      توصيلات أخرى
      • بطاقة SD صغيرة
      • جهاز USB صغيرة
      إخراج الفيديو
      • DisplayPort
      • DVI-I
      تحكم خارجي
      • RJ45
      • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
      • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم

    • الراحة

      الوضعية
      • أفقي (24/7)
      • عمودي (24/7)
      صورة داخل صورة
      PIP
      مصفوفة متجانبة
      لغاية 15‏ × 15
      وظائف حفظ الشاشة
      نقل البكسل، سطوع منخفض
      التحكم بلوحة المفاتيح
      • مخفية
      • قابلة للإقفال
      التوصيل الحلقي للإشارة
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
      • DisplayPort
      وظائف توفير استهلاك الطاقة
      الطاقة الذكية
      تسهيلات أخرى
      مستشعر G
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • RJ45
      • RS232
      • سلك واحد (HDMI-CEC)
      • HDMI (سلك واحد)

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      2 × 10 واط (RMS)

    • الطاقة

      استهلاك الطاقة (EPA 6.0)
      44  واط
      مأخذ كهربائي رئيسي
      100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
      استهلاك الطاقة (نموذجي)
      53  واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,4 واط

    • دقة الشاشة المعتمدة

      تنسيقات الكمبيوتر
      • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
      • 1440‏ × 900، 60 هرتز
      • 1366‏ × 768، 60 هرتز
      • 1360‏ × 768، 60 هرتز
      • 1280‏ × 800، 60 هرتز
      • 1280‏ × 768، 60 هرتز
      • 1024‏ × 768، 60 هرتز
      • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
      • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
      تنسيقات الفيديو
      • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
      • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
      • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
      • 480 بوصة،‏ 60 هرتز

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      724,8  ملليمترًا
      وزن المنتج
      6.0  كلغ
      تعيين الارتفاع
      424,3  ملليمترًا
      تعيين العمق
      56,40  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      28.5  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      16.7  بوصة
      التثبيت على الحائط
      200 x ‏200 مم، M6
      تعيين العمق (بوصة)
      2,22  بوصة
      عرض الإطار الخارجي
      10,7 مم (الجهة العلوية/اليسرى/ اليمنى)، ‏15,7 مم (الجهة السفلية)
      وزن المنتج (لِبرة)
      13,23  رطل

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      0 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50,000  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20 ~ 80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 60  درجة مئوية

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تشغيل فيديو USB
      • MKV
      • MP4
      • TS
      • 3GP
      • AVI
      • FLV
      • MOV
      تشغيل صور USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      • PNG
      تشغيل صوت USB
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA
      • MP1
      • MP2

    • مشغّل داخلي

      CPU
      رباعي النواة Cortex A9، ‏1,8 جيجاهرتز
      GPU
      ARM Mali400 رباعي النواة، 533 ميجاهرتز
      الذاكرة
      DDR3 سعة 2 جيجابايت
      التخزين
      EMMC سعة 16 جيجابايت

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل البدء السريع
      • كبل RS232
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      الملحقات المضمّنة
      • مجموعة محاذاة الأطراف (1 ) - قطعتان
      • مجموعة محاذاة الأطراف (2)- قطعة واحدة
      • دليل استخدام الشعار
      • كبل سلسلة تعاقبية RS232
      • برغي يُشد بالإبهام
      الحامل
      حامل شامل (حجم صغير) (اختياري)

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الأسبانية
      • البولندية
      • التركية
      • الروسية
      • الإيطالية
      • الصينية المبسطة
      • الصينية التقليدية
      • العربية
      • اليابانية
      • الدانماركية
      • الهولندية
      • الفنلندية
      • النرويجية
      • البرتغالية
      • السويدية
      الضمان
      ضمان لمدة 3 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • FCC، الفئة B
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • جهاز تحكم عن بُعد
    • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
    • دليل البدء السريع
    • كبل RS232
    • سلك طاقة التيار المتناوب
    Badge-D2C

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