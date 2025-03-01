Signage Solutions السلسلة Interactive 3000 من Philips
32BDL3751T/00
شاشة تفاعلية بشكل أفضل ومتعددة اللمس بشكل فائق
توفّر شاشات PCAP الرائعة هذه تشغيلاً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع سطوع يبلغ 350 نت وهي مصممة للحد من استهلاك الطاقة. انغمس واستمد الإلهام وتفاعل مع شاشات Wave ready بنظام Android 13 من دون الحاجة إلى استخدام مشغّل وسائط خارجي.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Signage Solutions السلسلة Interactive 3000 من Philips
يوفّر التصميم الفاخر من دون إطار تجربة مشاهدة من دون حواف معززة بفضل الزجاج المضاد للتوهّج. إنها شاشات لمس سهلة التنظيف وتفاعلية مع طلاء مضاد لبصمات الأصابع.
مع إمالة بمقدار 30 درجة، تُعتبر مثالية للتثبيت في الأكشاك.
يمكن تثبيت هذه الشاشات باتجاه أفقي أو عمودي مع خيار إمالتها بمقدار 30 درجة، وهي تأتي بأحجام مختلفة لملاءمة أغراض التثبيت المتنوعة. يمكن تثبيتها على رفّ، مثالي للشاشات مقاس 24 بوصة، أو بشكل مزوي أو عمودي لنقاط البيع والتكوينات ونقاط إرسال الطلبات والأكشاك، للشاشات مقاس 32 بوصة و43 بوصة، أو للاستدلال المكاني، للشاشات مقاس 55 بوصة.
رؤية أفضل حتى في ضوء النهار الساطع
مع سطوع يبلغ 350 شمعة/المتر المربع لرؤية أفضل في ظل الضوء الساطع، يمكن استخدام السلسلة Interactive 3000 من Philips على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ما يجعلها رائعة لمراكز السفر والتنقل ومراكز البيع بالتجزئة وأماكن تناول الطعام والمشروبات والكثير غير ذلك. تم أيضًا تضمين ميزة FailOver لتمكين الشاشة من التنقل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية في حال حدوث انقطاع للتيار الكهربائي.
ما من حاجة إلى استخدام مشغّل وسائط خارجي. ذاكرة الوصول العشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة القراءة فقط سعة 32 جيجابايت.
استمتع بتجربة المستخدم الأسهل على الإطلاق مع النظام الاحترافي على شريحة Android 13 المصمم لعمليات التكامل السهلة بين التطبيقات والحلول من دون الحاجة إلى استخدام مشغّل وسائط خارجي. تتضمن الاتصالات Wifi وBluetooth، بالإضافة إلى منفذ USB-C.
مراقبة وصيانة وإدارة عن بُعد.
قم بإدارة محتويات الشاشة والتحكم عن بُعد مع PPDS Wave Controller، النظام الثوري المصمم لدعم الكفاءة على مستوى الوقت والطاقة والتكلفة. اكتشف تطبيقات البرنامج لدعم الرؤية التفاعلية من شبكتك للشركاء المعتمدين على PPDS ProStore.
يدعم استدامة الأعمال وتوفير الطاقة.
استهلاك أقل للطاقة مقارنة بالطرازات السابقة، ما يدعم استدامة الأعمال وتوفير الطاقة.
تفاعل أفضل ما بين العملاء والمحتويات.
لإتاحة التفاعل السلس، ما يمكّن الوصول والتفاعل بشكل سهل مع المحتويات.
يمكن استعمالها مباشرة بعد فتحها لراحة بال خالية من المتاعب.
حماية موثوق بها من دون أي متاعب للشاشات مع ضمان لمدة ثلاث سنوات ساري المفعول تلقائيًا منذ البداية، ما يوفّر عليك جهود الإعداد.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
حجم الشاشة القطري (قياس متري)
80
سم
حجم الشاشة القطري (بوصة)
31.5"
بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
دقة اللوحة
1920x1080 بكسل
دقة البكسل
0.364 مم
الدقة المثلى
1920 × 1080 @ 60 هرتز
ألوان الشاشة
16,7 مليون
السطوع (بعد إضافة الزجاج)
350
cd/m²
السطوع (قبل إضافة الزجاج)
400
cd/m²
نسبة التباين (نموذجي)
1200:1
زمن الاستجابة (النموذجي)
8
ملي ث
زاوية العرض (أفقية)
178
درجة
زاوية العرض (عمودية)
178
درجة
تحسين الصورة
3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
إلغاء التشابك بين 3D MA
تحسين التباين الديناميكي
تعويض الحركة، إلغاء التشابك
مسح تدريجي
تقنية اللوحة
IPS
نظام التشغيل
Android 13
دقة واجهة مستخدم نظام التشغيل
FHD
علاجات السطح
غطاء مانع للتوهج
طلاء مضاد لبصمات الأصابع
إمكانية الاتصال
إخراج الصوت
وصلة مقاس 3.5 ملم
إدخال الفيديو
HDMI 2.0 (عدد 2)
Display Port1.3 (عدد 1)
منفذ USB-C (مع توفير طاقة 15 واط)
توصيلات أخرى
Micro USB (x1) (OTG)
USB 3.0 من النوع A (عدد 2)
USB 3.0 من النوع B (عدد 1)
Wifi: 2T/2R 2.4/5/6 جيجاهرتز
Bluetooth 5.2
تحكم خارجي
Gigabit LAN RJ45
مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
مقبس RS232 (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
الملاءمة
الوضعية
أفقي (24/7)
عمودي (24/7)
تركيب مائل لغاية 30 درجة إلى الخلف
وظائف حفظ الشاشة
نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
التحكم بلوحة المفاتيح
مخفية
قابلة للإقفال
إشارة التحكم عن بعد
قابلة للإقفال
التوصيل الحلقي للإشارة
توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
RS232
قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
RS232
RJ45
الصوت
مكبرات صوت مضمّنة
2 × 10 واط
الطاقة
مأخذ كهربائي رئيسي
100 ~ 240 فولت تقريبًا للتيار المتردد، 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة (نموذجي)
35
واط
الاستهلاك (الحد الأقصى)
87 واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
<0,5 واط
فئة ملصق الطاقة
G
دقة الشاشة المعتمدة
تنسيقات الكمبيوتر
720 x 400، 70 هرتز
640 x 480، 60، 67، 75 هرتز
800 × 600، 60 هرتز
832 × 624، 75 هرتز
1024 × 768، 60 هرتز
1152 × 870، 75 هرتز
1280 × 720، 60 هرتز
1920 × 1080، 60 هرتز
1680 × 1050، 60 هرتز
3840 × 2160، 30، 60 هرتز
تنسيقات الفيديو
480 بوصة، 60 هرتز
480 بكسل، 60 هرتز
576 بكسل، 50 هرتز
576 بوصة، 50 هرتز
720 بكسل، 50، 60 هرتز
1080 بوصة، 50، 60 هرتز
1080 بكسل، 50، 60 هرتز
3840 × 2160، 30، 60 هرتز
الأبعاد
تعيين العرض
749.1
ملليمترًا
تعيين الارتفاع
443.6
ملليمترًا
تعيين العمق
69.5 مم (التثبيت على الحائط) / 73.5 مم (موصل التيار المتردد)
ملليمترًا