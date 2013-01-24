العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
- جهاز تحكم عن بُعد
- كتيّب الضمان
- سلك الطاقة
- حامل التثبيت على الطاولة
مصطلحات البحث
تحكم مرن
يتميّز هذا التلفزيون الاحترافي الذي يعمل ببروتوكول الإنترنت بمظهر جديد ورائع. يشكّل هذا التلفزيون حلاً مرناً بفضل الإدارة المركزية ذات التكلفة المقبولة وإمكانية التركيب السريع وواجهة المستخدم القابلة للتخصيص. ستعيش كل لحظة وتنغمس فيها بفضل جودة الصور التي تشتهر بها Philips.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحكم مرن
يتميّز هذا التلفزيون الاحترافي الذي يعمل ببروتوكول الإنترنت بمظهر جديد ورائع. يشكّل هذا التلفزيون حلاً مرناً بفضل الإدارة المركزية ذات التكلفة المقبولة وإمكانية التركيب السريع وواجهة المستخدم القابلة للتخصيص. ستعيش كل لحظة وتنغمس فيها بفضل جودة الصور التي تشتهر بها Philips.
تحكم مرن
يتميّز هذا التلفزيون الاحترافي الذي يعمل ببروتوكول الإنترنت بمظهر جديد ورائع. يشكّل هذا التلفزيون حلاً مرناً بفضل الإدارة المركزية ذات التكلفة المقبولة وإمكانية التركيب السريع وواجهة المستخدم القابلة للتخصيص. ستعيش كل لحظة وتنغمس فيها بفضل جودة الصور التي تشتهر بها Philips.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحكم مرن
يتميّز هذا التلفزيون الاحترافي الذي يعمل ببروتوكول الإنترنت بمظهر جديد ورائع. يشكّل هذا التلفزيون حلاً مرناً بفضل الإدارة المركزية ذات التكلفة المقبولة وإمكانية التركيب السريع وواجهة المستخدم القابلة للتخصيص. ستعيش كل لحظة وتنغمس فيها بفضل جودة الصور التي تشتهر بها Philips.
يوفر لك تلفزيون Philips الاحترافي واجهة مستخدم (UI) واضحة ويسهل التنقل فيها، ويمكن تخصيصها عبر إضافة علامتك التجارية الخاصة. أضِف شعار علامتك التجارية وألوانها بسهولة إلى شريط البحث لإبراز علامتك التجارية بصورة إضافية.
قدّم محتوى يمكن الدفع مقابل مشاهدته في أي ظرف، بدءًا من نموذج الدفع مقابل الوصول إلى كل القنوات، ووصولاً إلى المحتوى المتميّز المحدد. إن MyChoice عبارة عن حل مضمّن يسمح للمشاهدين بالوصول إلى القنوات التي يتم الدفع لمشاهدتها عبر رمز أو بطاقة.
توفير قنوات عبر IP. قم بتثبيت واجهة المستخدم (UI) الخاصة بك التي يمكن تخزينها على خادم مركزي وإرسالها إلى التلفزيون عبر IP. فور تثبيت واجهة المستخدم على التلفزيون، يصبح من الممكن أيضًا تخزينها محليًا. ستستفيد من المرونة والتثبيت السريع، سواء أكنت تخصّص أجهزة التلفزيون بنظام Pro من Philips أو تقوم بإدارة النظام بشكلٍ مركزي.
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN أو التردد اللاسلكي). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات وتحديث البرامج ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بتلفزيون واحد أم أكثر.
تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.
الصورة/الشاشة
الصوت
التصميم
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
جزء خلفي مخصص للاتصال
جهة الاتصال
تحسين الاتصال
الميزات
ميزات الضيافة
ميزات الرعاية الصحية
الوسائط المتعددة
الملحقات
الطاقة
الأبعاد