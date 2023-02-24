مصطلحات البحث

AR
EN
1

Signage Solutions لوحات

25BDL4050I/00
  • لوحات عرض رقمية موفّرة للطاقة لوحات عرض رقمية موفّرة للطاقة لوحات عرض رقمية موفّرة للطاقة
    -{discount-value}

    Signage Solutions لوحات

    25BDL4050I/00

    لوحات عرض رقمية موفّرة للطاقة

    من لوحات القوائم الملونة بألوان بارزة إلى ملصقات نقاط البيع اللاورقية، توفّر لوحات Tableaux من Philips إمكانات عرض من الجيل الجديد. حوّل الملصقات الورقية إلى رقمية أو بدّل النماذج الرقمية الحالية بشاشات ePaper فائقة الوضوح والقابلة للتحديث بسهولة.

    Signage Solutions لوحات

    لوحات عرض رقمية موفّرة للطاقة

    من لوحات القوائم الملونة بألوان بارزة إلى ملصقات نقاط البيع اللاورقية، توفّر لوحات Tableaux من Philips إمكانات عرض من الجيل الجديد. حوّل الملصقات الورقية إلى رقمية أو بدّل النماذج الرقمية الحالية بشاشات ePaper فائقة الوضوح والقابلة للتحديث بسهولة.

    لوحات عرض رقمية موفّرة للطاقة

    من لوحات القوائم الملونة بألوان بارزة إلى ملصقات نقاط البيع اللاورقية، توفّر لوحات Tableaux من Philips إمكانات عرض من الجيل الجديد. حوّل الملصقات الورقية إلى رقمية أو بدّل النماذج الرقمية الحالية بشاشات ePaper فائقة الوضوح والقابلة للتحديث بسهولة.

    Signage Solutions لوحات

    لوحات عرض رقمية موفّرة للطاقة

    من لوحات القوائم الملونة بألوان بارزة إلى ملصقات نقاط البيع اللاورقية، توفّر لوحات Tableaux من Philips إمكانات عرض من الجيل الجديد. حوّل الملصقات الورقية إلى رقمية أو بدّل النماذج الرقمية الحالية بشاشات ePaper فائقة الوضوح والقابلة للتحديث بسهولة.

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل السلسة E-Line

      لوحات عرض رقمية موفّرة للطاقة

      تكنولوجيا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا

      • 25 بوصة
      • مشغّل بواسطة نظام Android

      تشغيل المحتوى في كل الأوقات

      عرض 60000 لون، بما في ذلك اللون الأزرق، للراسلة بشكل واضح وواثق، ومع ذاكرة داخلية من 16 جيجابايت. قم بتوصيلها بمصدر طاقة لتحميل محتوى ثابت جديد حتى تتمكن من تشغيله بشكل فوري، عبر الاتصال بـ USB أو LAN أو WiFi.

      استهلاك منخفض للطاقة، تشغيل موفّر للطاقة

      مثالية للبيئات البعيدة عن مصدر طاقة. يمكن تثبيت لوحات Tableaux من Philips وإزالتها، وعرض محتوى ثابت بالألوان بنفس طريقة الملصقات الورقية، وهي لا تتطلب اتصالاً بالطاقة إلا عند تحميل محتوى جديد.

      تكنولوجيا من أجل المستقبل

      تطوير تكنولوجيا لمستقبل مستدام، استبدال الملصقات الورقية بميزة موفرة للطاقة ومن دون نفايات.

      معالج SoC مشغّل بواسطة Android

      تتميز شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android بالمرونة والأمان، مما يضمن بقاء مواصفات العرض ممتازة لفترة أطول.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        25.3  بوصة
        دقة اللوحة
        3200 x‏ 1800
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        ألوان الشاشة
        60000
        نظام التشغيل
        Android 11
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        36 ثانية لتحديث الصورة

      • إمكانية الاتصال

        توصيلات أخرى
        • بطاقة SD صغيرة
        • جهاز USB صغيرة
        • USB، النوع A
        WiFi
        Wifi ‏2,4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز
        إخراج الصوت
        مخرج صوت مكبر الصوت (مقبس سماعة الأذن)

      • الاتصال

        Ethernet
        10M/100M
        Wi-Fi/ WLAN
        Wifi ‏2,4 جيجاهرتز (802,11 b/g/n) ‏+ 5 جيجاهرتز

      • الراحة

        الوضعية
        • أفقي (24/7)
        • عمودي (24/7)
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        LAN ‏(RJ45)
        حجرة البطارية
        بطاريات 18650، ‏4 قطع (> 2600 مللي أمبير ساعة) غير مضمنة

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        15 درجة ~ 35 درجة  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -25 ~ 50  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        30 ~ 80  %
        الارتفاع
        0 ~ 3000 م

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        محوّل 20 فولت/2,25 أمبير

      • الملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • محوّل طاقة التيار المتردد
        • دليل البدء السريع (x1)

      • متفرقات

        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • هيئة الاتصالات الفيديرالية
        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات

      • مشغّل داخلي

        CPU
        Rockchip PX30
        الذاكرة
        LPDDR3 سعة 2 جيجبايت
        حقيبة
        EMMC سعة 16 جيجابايت

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        602,4  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        357,4  ملليمترًا
        تعيين العمق
        37.5  ملليمترًا
        تركيب على الجدار
        100 x ‏100 مم
        وزن المنتج
        2.4  كلغ

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. كل الحقوق محفوظة.

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.