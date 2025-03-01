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  • شاشة تفاعلية بشكل أفضل ومتعددة اللمس بشكل فائق شاشة تفاعلية بشكل أفضل ومتعددة اللمس بشكل فائق شاشة تفاعلية بشكل أفضل ومتعددة اللمس بشكل فائق

    Signage Solutions السلسلة Interactive 3000 من Philips

    24BDL3751T/00

    شاشة تفاعلية بشكل أفضل ومتعددة اللمس بشكل فائق

    توفّر شاشات PCAP الرائعة هذه تشغيلاً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع سطوع يبلغ 250 نت وهي مصممة للحد من استهلاك الطاقة. انغمس واستلهم الإلهام وتفاعل مع شاشات Wave ready بنظام Android 13 من دون الحاجة إلى استخدام مشغّل وسائط خارجي.

    Signage Solutions السلسلة Interactive 3000 من Philips

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    مراجعة كل السلسة Multi-Touch

    شاشة تفاعلية بشكل أفضل ومتعددة اللمس بشكل فائق

    سهلة التنظيف مع طلاء مضاد للتوهّج وبصمات الأصابع.

    يوفّر التصميم الفاخر من دون إطار تجربة مشاهدة من دون حواف معززة بفضل الزجاج المضاد للتوهّج. إنها شاشات لمس سهلة التنظيف وتفاعلية مع طلاء مضاد لبصمات الأصابع.

    مع إمالة بمقدار 30 درجة، تُعتبر مثالية للتثبيت في الأكشاك.

    يمكن تثبيت هذه الشاشات باتجاه أفقي أو عمودي مع خيار إمالتها بمقدار 30 درجة، وهي تأتي بأحجام مختلفة لملاءمة أغراض التثبيت المتنوعة. يمكن تثبيتها على رفّ، مثالي للشاشات مقاس 24 بوصة، أو بشكل مزوي أو عمودي لنقاط البيع والتكوينات ونقاط إرسال الطلبات والأكشاك، للشاشات مقاس 32 بوصة و43 بوصة، أو للاستدلال المكاني، للشاشات مقاس 55 بوصة.

    رؤية أفضل حتى في ضوء النهار الساطع

    مع سطوع يبلغ 250 شمعة/المتر المربع لرؤية أفضل في ظل الضوء الساطع، يمكن استخدام السلسلة Interactive 3000 من Philips على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ما يجعلها رائعة لمراكز السفر والتنقل ومراكز البيع بالتجزئة وأماكن تناول الطعام والمشروبات والكثير غير ذلك. تم أيضًا تضمين ميزة FailOver لتمكين الشاشة من التنقل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية في حال حدوث انقطاع للتيار الكهربائي.

    ما من حاجة إلى استخدام مشغّل وسائط خارجي. ذاكرة الوصول العشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة القراءة فقط سعة 32 جيجابايت.

    استمتع بتجربة المستخدم الأسهل على الإطلاق مع النظام الاحترافي على شريحة Android 13 المصمم لعمليات التكامل السهلة بين التطبيقات والحلول من دون الحاجة إلى استخدام مشغّل وسائط خارجي. تتضمن الاتصالات Wifi وBluetooth، بالإضافة إلى منفذ USB-C.

    مراقبة وصيانة وإدارة عن بُعد.

    قم بإدارة محتويات الشاشة والتحكم عن بُعد مع PPDS Wave Controller، النظام الثوري المصمم لدعم الكفاءة على مستوى الوقت والطاقة والتكلفة. اكتشف تطبيقات البرنامج لدعم الرؤية التفاعلية من شبكتك للشركاء المعتمدين على PPDS ProStore.

    يدعم استدامة الأعمال وتوفير الطاقة.

    استهلاك أقل للطاقة مقارنة بالطرازات السابقة، ما يدعم استدامة الأعمال وتوفير الطاقة.

    تفاعل أفضل ما بين العملاء والمحتويات.

    لإتاحة التفاعل السلس، ما يمكّن الوصول والتفاعل بشكل سهل مع المحتويات.

    يمكن استعمالها مباشرة بعد فتحها لراحة بال خالية من المتاعب.

    حماية موثوق بها من دون أي متاعب للشاشات مع ضمان لمدة ثلاث سنوات ساري المفعول تلقائيًا منذ البداية، ما يوفّر عليك جهود الإعداد.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      60.5  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      23.8"  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      1920 ‏x‏ 1080
      دقة البكسل
      0.2745 مم
      الدقة المثلى
      1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
      ألوان الشاشة
      16,7 مليون
      السطوع (بعد إضافة الزجاج)
      250  cd/m²
      السطوع (قبل إضافة الزجاج)
      275  cd/m²
      نسبة التباين (نموذجي)
      1000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      8  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      178  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      178  درجة
      تحسين الصورة
      • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
      • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
      • إلغاء التشابك بين 3D MA
      • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
      • مسح تدريجي
      تقنية اللوحة
      ADS
      نظام التشغيل
      Android 13
      دقة واجهة مستخدم نظام التشغيل
      FHD
      علاجات السطح
      • غطاء مانع للتوهج
      • طلاء مضاد لبصمات الأصابع

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت
      وصلة مقاس 3.5 ملم
      إدخال الفيديو
      • HDMI 2.0 ‏(عدد 2)
      • Display Port1.3 (عدد 1)
      • منفذ USB-C (مع توفير طاقة 15 واط)
      توصيلات أخرى
      • Micro USB (x1)‎ ‏(OTG)
      • USB 3.0 من النوع A (عدد 2)
      • USB 3.0 من النوع B (عدد 1)
      • Wifi: ‏2T/‏2R ‏2.4/‏5/‏6 جيجاهرتز
      • Bluetooth 5.2
      تحكم خارجي
      • Gigabit LAN RJ45
      • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
      • مقبس RS232 (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم

    • الملاءمة

      الوضعية
      • أفقي (24/7)
      • عمودي (24/7)
      • تركيب مائل لغاية 30 درجة إلى الخلف
      وظائف حفظ الشاشة
      نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
      التحكم بلوحة المفاتيح
      • مخفية
      • قابلة للإقفال
      إشارة التحكم عن بعد
      قابلة للإقفال
      التوصيل الحلقي للإشارة
      • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
      • RS232
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • RS232
      • RJ45

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      2 × 10 واط

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      100 ~ 240 فولت تقريبًا للتيار المتردد، 50/60 هرتز
      استهلاك الطاقة (نموذجي)
      25  واط
      الاستهلاك (الحد الأقصى)
      83 واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,5 واط
      فئة ملصق الطاقة
      F

    • دقة الشاشة المعتمدة

      تنسيقات الكمبيوتر
      • 720 x ‏400، 70 هرتز
      • 640‏ x ‏480،‏ 60‏، 67‏، 75 هرتز
      • 800‏ × 600، 60 هرتز
      • 832‏ × 624، ‏75 هرتز
      • 1024‏ × 768، 60 هرتز
      • 1152‏ × 870، ‏75 هرتز
      • 1280‏ × 720، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
      • 1680‏ × 1050، 60 هرتز
      • 3840‏ × 2160، 30، 60 هرتز
      تنسيقات الفيديو
      • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
      • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
      • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
      • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
      • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 3840‏ × 2160، 30، 60 هرتز

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      570.8  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع
      340.3  ملليمترًا
      تعيين العمق
      38.4  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      22.47 بوصة  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      13.40"  بوصة
      تركيب على الجدار
      200 مم x‏ 200 مم، M4
      تعيين العمق (بوصة)
      1.51"  بوصة
      عرض الإطار الخارجي
      21.1 مم حدّ لمس أسود (T/R/L/B)

    • الوزن

      المنتج مع الغلاف (كجم)
      6.7  كلغ
      المنتج مع الغلاف (بالرطل)
      14.77  رطل
      المنتج من دون الغلاف (كجم)
      4.78 كجم
      المنتج من دون الغلاف (بوصة)
      10.54 بوصة

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      0 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50000  ساعة (ساعات)
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20~60  درجة مئوية
      نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
      20 ~ 80% (من دون تكثيف)
      نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
      5 ~ 95% (من دون تكثيف)

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تشغيل فيديو USB
      • MPEG 1/2 ‏(1080p ‏60 هرتز)
      • MPEG 4 ‏(1080p ‏60 هرتز)
      • H.263 ‏(1080p ‏60 هرتز)
      • H.264 ‏(4K2K 1‏20 هرتز)
      • H.265 ‏(4K2K ‏120 هرتز)
      • VP8 ‏(1080p ‏60 هرتز)
      • VP9 ‏(4K2K ‏120 هرتز)
      تشغيل صور USB
      • JPEG
      • PNG
      • BMP
      • WEBP
      تشغيل صوت USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG 1/‏2/‏2.5 المستوى 3
      • MPEG1/‏2 المستوى 1
      • MPEG1/‏2 المستوى 2

    • مشغّل داخلي

      CPU
      رباعي النواة Cortex ‏A55
      GPU
      Mali-G52 متعدد الألوان
      الذاكرة
      DDR3 سعة 4 جيجابايت
      التخزين
      eMMc سعة 32 جيجابايت

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • شعار Philips ‏(x1)
      • كبل الطاقة (3 م)
      • محوّل طاقة التيار المتردد
      • دليل البدء السريع (x1)
      • جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
      • كبل RS232 ‏(3 م) (عدد 1)
      • كبل للتحويل من USBA إلى B ‏(3 م) (عدد 1)
      • مسمار أداة تركيب على الحائط عدد 2
      الإكسسوارات الاختيارية
      مجموعة الإطار المفتوح (BM03752)
      الحامل
      BM05911 (اختياري)

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • العربية
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • اليابانية
      • التلميع
      • الأسبانية
      • التركية
      • الروسية
      • الصينية المبسطة
      • الصينية التقليدية
      • الدانماركية
      • الهولندية
      • الفنلندية
      • النرويجية
      • البرتغالية
      • السويدية
      الضمان
      ضمان لمدة 3 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CB
      • CE
      • FCC، الفئة أ
      • RoHS
      • BSMI
      • وحدة الاتصال
      • ETL
      • IMDA
      • PSB

    • التفاعل

      تقنية اللمس المتعدد
      التكاثفي المُسقط
      نقاط اللمس
      10 نقاط لمس متزامنة
      توصيل وتشغيل
      متوافقة مع HID
      زجاج واقٍ
      زجاج أمان مقوّى بسماكة 1,8 مم

    Badge-D2C

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