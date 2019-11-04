كبل طاقة بتيار مستمر 3 أمتار من Philips
تم تصميم كبل الطاقة بالتيار المستمر بطول 3 أمتار خصيصًا للتلفزيون بجانب السرير HeartLine من Philips، وهو مبتكر مثل الشاشة نفسها. وفّر الوقت والمجهود أثناء عمليات التركيب المخصصة عن طريق طلب كابل الطاقة هذا المثبّت مسبقًا داخل أذرع الحائط أو السقف الاختيارية.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كبل طاقة بتيار مستمر 3 أمتار من Philips
تم تصميم كبل الطاقة بالتيار المستمر بطول 3 أمتار خصيصًا للتلفزيون بجانب السرير HeartLine من Philips، وهو مبتكر مثل الشاشة نفسها. وفّر الوقت والمجهود أثناء عمليات التركيب المخصصة عن طريق طلب كابل الطاقة هذا المثبّت مسبقًا داخل أذرع الحائط أو السقف الاختيارية.
كبل طاقة بتيار مستمر 3 أمتار من Philips
تم تصميم كبل الطاقة بالتيار المستمر بطول 3 أمتار خصيصًا للتلفزيون بجانب السرير HeartLine من Philips، وهو مبتكر مثل الشاشة نفسها. وفّر الوقت والمجهود أثناء عمليات التركيب المخصصة عن طريق طلب كابل الطاقة هذا المثبّت مسبقًا داخل أذرع الحائط أو السقف الاختيارية.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كبل طاقة بتيار مستمر 3 أمتار من Philips
تم تصميم كبل الطاقة بالتيار المستمر بطول 3 أمتار خصيصًا للتلفزيون بجانب السرير HeartLine من Philips، وهو مبتكر مثل الشاشة نفسها. وفّر الوقت والمجهود أثناء عمليات التركيب المخصصة عن طريق طلب كابل الطاقة هذا المثبّت مسبقًا داخل أذرع الحائط أو السقف الاختيارية.
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