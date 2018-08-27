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ملحق التلفزيون الاحترافي

22AV1860A/12
  • ساعة بمنفذ USB لأجهزة التلفزيون الاحترافية ساعة بمنفذ USB لأجهزة التلفزيون الاحترافية ساعة بمنفذ USB لأجهزة التلفزيون الاحترافية
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    ملحق التلفزيون الاحترافي

    22AV1860A/12

    ساعة بمنفذ USB لأجهزة التلفزيون الاحترافية

    تم تصميم هذا الملحق خصيصًا لأجهزة التلفزيون الاحترافية، إذ يشكّل حلاً فعالاً لعرض الوقت بشكل دائم في غرف النزلاء ويمكن توصيله بسهولة بالتلفزيون عبر منفذ USB. بالتالي، ما من حاجة إلى مصدر طاقة إضافي.

    ملحق التلفزيون الاحترافي

    ساعة بمنفذ USB لأجهزة التلفزيون الاحترافية

    تم تصميم هذا الملحق خصيصًا لأجهزة التلفزيون الاحترافية، إذ يشكّل حلاً فعالاً لعرض الوقت بشكل دائم في غرف النزلاء ويمكن توصيله بسهولة بالتلفزيون عبر منفذ USB. بالتالي، ما من حاجة إلى مصدر طاقة إضافي.

    ساعة بمنفذ USB لأجهزة التلفزيون الاحترافية

    تم تصميم هذا الملحق خصيصًا لأجهزة التلفزيون الاحترافية، إذ يشكّل حلاً فعالاً لعرض الوقت بشكل دائم في غرف النزلاء ويمكن توصيله بسهولة بالتلفزيون عبر منفذ USB. بالتالي، ما من حاجة إلى مصدر طاقة إضافي.

    ملحق التلفزيون الاحترافي

    ساعة بمنفذ USB لأجهزة التلفزيون الاحترافية

    تم تصميم هذا الملحق خصيصًا لأجهزة التلفزيون الاحترافية، إذ يشكّل حلاً فعالاً لعرض الوقت بشكل دائم في غرف النزلاء ويمكن توصيله بسهولة بالتلفزيون عبر منفذ USB. بالتالي، ما من حاجة إلى مصدر طاقة إضافي.

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      ساعة بمنفذ USB لأجهزة التلفزيون الاحترافية

      • ساعة خارجية بمنفذ USB

      يتم ربط الوقت المعروض على الشاشة تلقائيًا بوقت التلفزيون

      تكون هذه الساعة دقيقة دائمًا من دون الحاجة إلى ضبط الوقت بشكل منفصل. من خلال اتصال USB، تتم مزامنة الشاشة تلقائيًا مع الوقت الدقيق الذي يتلقاه التلفزيون عبر إشارة البث.

      رؤية سهلة للساعة في غرفة فندق

      تجمع شاشة الساعة الواضحة والعالية الجودة بين الرؤية السهلة من كل أرجاء غرفة الفندق والضوء اللطيف لتجنب الإزعاج في الليل.

      سطوع قابل للضبط لبيئات مختلفة

      يمكن تكوين ضوء شاشة الساعة على مستويات مختلفة ويمكن إيقاف تشغيلها بالكامل.

      المواصفات التقنية

      • ميزات الضيافة

        الساعة
        • التنزيل التلقائي للوقت
        • مستشعر تلقائي لمستوى السطوع

      • التوافق

        متوافقة مع
        • سلسلات 3000
        • السلسلة 4000
        • سلسلات 5000
        • سلسلات 6000
        • سلسلات 7000

      • الأبعاد

        وزن المنتج
        0.035  كلغ
        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        70 x‏ 28 x‏ 20 مم

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          • لتشغيل الساعة بشكل مستمر، يجب ضبط التلفزيون على "وضع الاستعداد السريع"
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