مصطلحات البحث

AR
EN
  • أثر كبير أثر كبير أثر كبير

    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

    10BDL4551T/00

    أثر كبير

    بدءًا من إعلانات الرفوف ووصولاً إلى إعلانات الاستدلال المكاني، تُعدّ هذه الشاشة الذكية المتعددة اللمس والفائقة النقاوة مثالية للمساحات المحدودة. إنها حل شامل ومتعدد الاستخدامات، ويمكن إدارة محتواها بسهولة عن بُعد. أما التزويد بالطاقة عبر إيثرنت فيمكّنك من وضع الشاشة في أي مكان

    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل السلسة Multi-Touch

    أثر كبير

    شاشة صغيرة متعددة اللمس.

    • 10 بوصات
    • مشغّل بواسطة نظام Android
    • تعمل باللمس المتعدد
    CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

    CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

    تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.

    التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

    التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

    شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

    كاميرا ومكبرات صوت مضمّنة

    إن الكاميرا ومكبرات الصوت المضمّنة تجعل من شاشة اللمس الصغيرة هذه حلاً ذكيًا ومتعدد الاستخدامات. يمكنك استخدامها لقياس حجم جمهور البيع بالتجزئة وتحليل مدى الإقبال والمزيد غيرها. استفد من قوة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في Android لعرض محتوى مستهدف، أو استخدم شاشتك بكل بساطة لإجراء مؤتمرات فيديو.

    تثبيت سهل بفضل تقنية PoE+‎

    يمكنك وضع شاشة Philips الاحترافية في أي مكان تقريباً. إذ تسمح تقنية PoE+‎ بتزويد الشاشة بالطاقة والبيانات عبر كبل إيثرنت واحد فقط. لن تحتاج إلى مأخذ طاقة، إلا أن الشاشة تأتي مع محوّل طاقة مرفق في حال أردت توصيلها بمصدر كهرباء.

    الذاكرة الداخلية. قم بتحميل المحتوى لتشغيله على الفور

    يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بدون الحاجة إلى مشغّل خارجي ثابت. تأتي شاشة Philips الاحترافية مزوّدة بذاكرة داخلية تسمح لك بتحميل الوسائط إلى الشاشة لتشغيلها على الفور. كذلك، تعمل الذاكرة الداخلية أيضًا كذاكرة تخزين مؤقت لبث المحتويات عبر الإنترنت.

    CMND & Deploy. قم بتثبيت التطبيقات وتشغيلها عن بُعد

    أصبح بإمكانك تثبيت أي تطبيق وتشغيله بسرعة، حتى عندما لا تكون متواجدًا في الموقع وتعمل عن بُعد. تسمح لك ميزة CMND & Deploy بإضافة تطبيقاتك الخاصة وتحديثها بالإضافة إلى تطبيقات من متجر App store الخاص بشاشة Philips الاحترافية. ما عليك سوى مسح رمز QR وتسجيل دخولك إلى المتجر، والنقر فوق التطبيق الذي تريد تثبيته، فيتم تنزيله وتشغيله تلقائيًا.

    معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب

    تحكّم بشاشتك من خلال اتصال بالإنترنت. تم تحسين شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام التشغيل الجديد Android 8 الحفاظ على أمان البرنامج وبقائه على أحدث المواصفات لمدة أطول.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      25.6  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      10.1''  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:10
      دقة اللوحة
      1280 x‏ 800
      الدقة المثلى
      1280 × 800
      السطوع
      300  cd/m²
      ألوان الشاشة
      16,7 ملايين
      نسبة التباين (نموذجي)
      800:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      30  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      160  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      160  درجة
      نظام التشغيل
      Android 8.1

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت
      وصلة مكبر الصوت الخارجي
      توصيلات أخرى
      • USB
      • بطاقة SD صغيرة
      إخراج الفيديو
      HDMI
      تحكم خارجي
      RJ45

    • الملاءمة

      الوضعية
      • أفقي (24/7)
      • عمودي (24/7)
      وظائف حفظ الشاشة
      سطوع منخفض
      التحكم بلوحة المفاتيح
      • مخفية
      • قابلة للإقفال
      وظائف توفير استهلاك الطاقة
      الطاقة الذكية
      أداء الصورة
      تحكم متقدم في الألوان
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • RJ45
      • WiFi
      الذاكرة
      2 جيجابايت DDR3/ 8 جيجابايت eMMC

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      2 × 2 واط

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      التيار المستمر بقوة 12 فولت، +/- 5%، 1,5 أمبير، الطاقة عبر الإيثرنت = 24 واط
      الاستهلاك (الحد الأقصى)
      10.96 واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,5 واط

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      261  ملليمترًا
      وزن المنتج
      0.74  كلغ
      تعيين الارتفاع
      167.2  ملليمترًا
      تعيين العمق
      29  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      10.28  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      6.58  بوصة
      التثبيت على الحائط
      75 × 75
      تعيين العمق (بوصة)
      1,14  بوصة
      عرض الإطار الخارجي (يسار/يمين، أعلى/أسفل)
      19,77 (يسار/يمين)، ‏13,56 (أعلى/أسفل) مم
      وزن المنتج (لِبرة)
      1.63  رطل

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      0 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50000  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      10 ~ 85 (غير متكاثفة)  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 60  درجة مئوية

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تشغيل فيديو USB
      • MOV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • 3GP
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      تشغيل صور USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • PNG
      تشغيل صوت USB
      • AAC
      • M4A
      • MP2
      • MP3
      • WMA

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • دليل البدء السريع
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • كبل USB
      • محوّل طاقة التيار المستمر
      • سلك HDMI
      • مقبس الطاقة
      • قاعدة مصنوعة من السيليكون

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • العربية
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • اليابانية
      • التلميع
      • الأسبانية
      • التركية
      • الروسية
      • الصينية المبسطة
      • الصينية التقليدية
      • الدانماركية
      • الهولندية
      • الفنلندية
      • النرويجية
      • البرتغالية
      • السويدية
      الضمان
      ضمان لمدة 3 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CB
      • CE
      • RoHS
      • FCC، الفئة أ
      • UL

    • التفاعل

      تقنية اللمس المتعدد
      التكاثفي المُسقط
      نقاط اللمس
      5 نقاط لمس متزامنة
      زجاج واقٍ
      زجاج مقوّى للسلامة بسماكة 0,7 مم

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • دليل البدء السريع
    • حامل التثبيت على الطاولة
    • كبل USB
    • محوّل طاقة التيار المستمر
    • سلك HDMI
    • مقبس الطاقة
    • قاعدة مصنوعة من السيليكون
    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.