أشعر بصدمات كهربائية عند استخدام المكنسة الكهربائية من Philips
نشرت في 24 June 2026
إذا شعرت بصدمات كهربائية ساكنة عند استخدام المكنسة الكهربائية من Philips، فلا داعي للقلق. اكتشف السبب وكيفية تفاديه في النص التالي.
أثناء التنظيف بواسطة المكنسة الكهربائية، وخاصةً في الغرف ذات نسبة رطوبة منخفضة في الهواء، تولّد المكنسة الكهربائية من Philips كهرباء ساكنة. ونتيجة لذلك، يمكنك التعرّض لصدمات كهربائية عند لمس الأنبوب أو أي أجزاء أخرى من الجهاز مصنوعة من الفولاذ. لا تضرّ بك هذه الصدمات ولا تلحق الضرر بالجهاز.
للحد من الإزعاج الناتج من الكهرباء الساكنة، ننصحك بتفريغ شحن المكنسة الكهربائية من Philips من خلال الإمساك بالأنبوب بشكل متكرر فوق أجسام معدنية أخرى في الغرفة (على سبيل المثال، قوائم طاولة أو الكرسي، الرادياتير، إلخ).
ملاحظة: ننصحك بزيادة مستوى رطوبة الهواء في غرفتك.
إذا لم يساعدك الحل المذكور أعلاه في حل مشكلتك، فيُرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المساعدة.