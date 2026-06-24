للحد من الإزعاج الناتج من الكهرباء الساكنة، ننصحك بتفريغ شحن المكنسة الكهربائية من Philips من خلال الإمساك بالأنبوب بشكل متكرر فوق أجسام معدنية أخرى في الغرفة (على سبيل المثال، قوائم طاولة أو الكرسي، الرادياتير، إلخ).

ملاحظة: ننصحك بزيادة مستوى رطوبة الهواء في غرفتك.

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