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  • وداعًا للممسحة القديمة، مرحبًا بـ OneUp! وداعًا للممسحة القديمة، مرحبًا بـ OneUp! وداعًا للممسحة القديمة، مرحبًا بـ OneUp!
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    OneUp من السلسلة 5000 الأصلية من فيليبس ممسحة كهربائية

    XV5113/01

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    وداعًا للممسحة القديمة، مرحبًا بـ OneUp!

    قل وداعاً للممسحات التقليدية التي تنشر الأوساخ! تقدم الممسحة الكهربائية OneUp من فيليبس أرضيات أنظف بمرتين وبسرعة مضاعفة***. بفضل تقنية OneUp الحاصلة على براءة اختراع، تمتص الماء المتسخ بينما تضخ الماء النظيف على الأرضية للحصول على لمعان مثالي.

    إكتشف كلّ المميزات

    OneUp من السلسلة 5000 الأصلية من فيليبس ممسحة كهربائية

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    مراجعة كل المماسح الكهربائية

    وداعًا للممسحة القديمة، مرحبًا بـ OneUp!

    لم تكن النظافة نظيفة حقًا. حتى الآن.

    • أرضيات أنظف بمعدل مرتين مقارنة بالممسحات اليدوية***: تنظيف عميق يزيل ما يصل إلى 99.9% من البكتيريا*.
    • مسح أسرع بمرتين مقارنة بالممسحات اليدوية: استمتع بتنظيف يختصر وقت المسح إلى النصف.**
    • تقنية OneUp الأصلية: تقنية حاصلة على براءة اختراع تضخ الماء النظيف بينما تمتص الماء المتسخ بهدوء.
    • تصميم لاسلكي وسهل المناورة: استمتع بحرية الحركة مع مفصل دوار بزاوية 360 درجة.
    • بطارية طويلة الأمد ووسائد قابلة للإزالة: استفد من تنظيف متواصل يصل إلى 70 دقيقة.
    لم تكن النظافة بهذا المستوى... حتى الآن. بفضل الممسحة الكهربائية OneUp من فيليبس

    لم تكن النظافة بهذا المستوى... حتى الآن. بفضل الممسحة الكهربائية OneUp من فيليبس

    تقضي على الشحوم والبقع والسوائل اللزجة والأتربة الناعمة وفوضى الأرضيات اليومية، للحصول على أرضية لامعة بدون بقايا وخطوط مع إزالة تصل إلى 99.9% من البكتيريا*

    تجربة تمسيح سهلة من البداية إلى النهاية

    تجربة تمسيح سهلة من البداية إلى النهاية

    استمتع بتمسيح الأرضيات دون الحاجة للدلو، ووداعًا لعناء العصر والشطف. تبسط الممسحة الكهربائية OneUp من فيليبس كل خطوة.

    تقنية OneUp الأصلية الحاصلة على براءة اختراع

    تقنية OneUp الأصلية الحاصلة على براءة اختراع

    تقنية OneUp الحاصلة على براءة اختراع، تضخ الماء النظيف على الأرضية بينما تمتص الماء المتسخ بصمت، مما يضمن تجربة مسح كهربائية فعالة.

    الماء النظيف والمتسخ منفصلان دائمًا

    الماء النظيف والمتسخ منفصلان دائمًا

    احتفظ بالماء النظيف والمتسخ منفصلين دائمًا بفضل خزانات المياه المدمجة. يسهل إعادة ملئها وتفريغها دون لمس الماء المتسخ أبدًا.

    مفصل دوار بزاوية 360 درجة للوصول الأقصى

    مفصل دوار بزاوية 360 درجة للوصول الأقصى

    إمسح بسهولة الزوايا التي يصعب الوصول إليها والمناطق تحت الأثاث المنخفض بفضل المفصل الدوار بزاوية 360 درجة.

    لاسلكية وسهلة الاستخدام في جميع أنحاء المنزل

    لاسلكية وسهلة الاستخدام في جميع أنحاء المنزل

    تحرك بحرية دون الحاجة لأسلاك أو كابلات. تتحرك تماماً مثل ممسحتك القديمة - بدون الدلو!

    مثالي للشقق حتى 125 متر مربع

    مثالي للشقق حتى 125 متر مربع

    مثالي للشقق حتى 125 متر مربع، بفضل تغطية 50 متر مربع بخزان ماء واحد. تدوم البطارية المشحونة بالكامل حتى 70 دقيقة.

    تجفيف أسرع بنسبة 50% ونظافة مثالية بفضل وسادات OneUp**

    تجفيف أسرع بنسبة 50% ونظافة مثالية بفضل وسادات OneUp**

    امسح وجفف في وقت واحد. تضمن وسادات Philips OneUp الأصلية ترطيباً مثالياً ومتساوياً مع تجفيف أسرع بنسبة 50%**. تنظف OneUp بعمق أكثر من الممسحات التقليدية، وتزيل الأوساخ والبقايا المتراكمة. إذا رأيت خطوطاً، لا تقلق، فهذا يعني أن الأوساخ تتم إزالتها! امسح في اتجاهات متعددة، وليس فقط في خطوط مستقيمة، للحصول على تنظيف شامل.

    للأرضيات الصلبة بما في ذلك الحساسة وغير الماصة

    للأرضيات الصلبة بما في ذلك الحساسة وغير الماصة

    نظف الأرضيات الصلبة بما في ذلك الأرضيات الحساسة وغير الماصة مثل الخشب المُصفح، والبلاط غير المنقوش، والفينيل، والأرضيات الخشبية مثل الباركيه، والأرضيات المصبوبة والحجر.

    بطارية طويلة الأمد سهلة الشحن

    بطارية طويلة الأمد سهلة الشحن

    ناسب تنظيف منزلك مع جدولك بسهولة. تكفي البطارية لتنظيف المنزل بالكامل حتى 3 مرات**** بشحنة واحدة. تعرض شاشة LED حالة الشحن بلمحة سريعة. يمكن شحنها بالكامل طوال الليل (8 ساعات) عبر USB - بسهولة باستخدام شاحن عادي أو بنك طاقة

    وسادات قابلة للغسل في الغسالة وإعادة الاستخدام

    وسادات قابلة للغسل في الغسالة وإعادة الاستخدام

    أزل وسادات Philips OneUp القابلة للاستبدال بسهولة دون الحاجة للمس أي أوساخ. يمكن تنظيفها في الغسالة وإعادة استخدامها لمدة تصل إلى 6 أشهر.

    يستخدم مياه أقل بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالممسحة اليدوية

    يستخدم مياه أقل بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالممسحة اليدوية

    استخدام أكثر كفاءة للمياه يساهم في توفير المياه بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالممسحة اليدوية والدلو

    عبوة واحدة تغني عن ما يصل إلى 3 زجاجات من المنظف العادي

    عبوة واحدة تغني عن ما يصل إلى 3 زجاجات من المنظف العادي

    تضمن التركيبة فائقة التركيز لمنظف الأرضيات Philips OneUp أن العبوة الواحدة تكفي لما يصل إلى 40 جلسة تنظيف. آمن للحيوانات الأليفة والعائلة، مما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي الآمن مع كمية أقل من المنظف. تم تصميمه خصيصًا للممسحة الكهربائية Philips OneUp لضمان أداء تنظيف متميز، وإطالة عمر ممسحتك.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      سعة خزان الماء النظيف
      281 مل
      سعة خزان الماء المتسخ
      178 مل
      عدد إعدادات الرطوبة
      2
      أبعاد الممسحة (الطول×العرض×الارتفاع)
      35*12*140 سم
      عدد الخراطيش المضمنة
      المرحلة الأولى
      عدد الوسادات المضمنة
      المرحلة الأولى
      لاسلكي
      نعم
      فولتية البطارية
      3.6 فولت
      قدرة البطارية
      2 أمبير/ساعة
      مدة تشغيل البطارية
      70 دقيقة
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون (بطارية ليثيوم)
      الوزن فارغًا
      1,9 كجم
      الوزن مع التغليف
      2.5 كجم
      طول الحزمة
      66 سم
      عرض الحزمة
      17,5 سم
      ارتفاع الحزمة
      14,5 سم
      وزن الحزمة
      2.5 كجم
    Badge-D2C

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    • *نظافة مرئية: قياس اللمعان للسطح المنظف، تم اختباره مع السوائل، مقارنة بالممسحة اليدوية.
    • **كما تم قياسه مقارنة بالممسحة اليدوية على الأرضيات غير الماصة، وفقًا لظروف التكييف IEC 60335-2-2.
    • ***تم الاختبار على منطقة اختبار محددة، مع عينات بكتيريا الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية، باستخدام الماء فقط.
    • ****بناءً على مساحة منزل تبلغ 125 متر مربع.
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