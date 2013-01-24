كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300
يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):
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رقاقة معدنية بديلة للتشذيب والحلاقة
رأس الرقاقة المعدنية البديل للحلاقة TT2000/51 لآلة الحلاقة Bodygroom من Philips المجموعة 3000 و5000 و7000 إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رقاقة معدنية بديلة للتشذيب والحلاقة
رأس الرقاقة المعدنية البديل للحلاقة TT2000/51 لآلة الحلاقة Bodygroom من Philips المجموعة 3000 و5000 و7000 إكتشف كلّ المميزات
رقاقة معدنية بديلة للتشذيب والحلاقة
رأس الرقاقة المعدنية البديل للحلاقة TT2000/51 لآلة الحلاقة Bodygroom من Philips المجموعة 3000 و5000 و7000 إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رقاقة معدنية بديلة للتشذيب والحلاقة
رأس الرقاقة المعدنية البديل للحلاقة TT2000/51 لآلة الحلاقة Bodygroom من Philips المجموعة 3000 و5000 و7000 إكتشف كلّ المميزات
كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300
يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):
مقاومة للماء 100% لتسهيل الاستخدام والتنظيف.
يتميّز رأس آلة الحلاقة برؤوس مستديرة حائزة براءة اختراع ورقاقة مضادة للحساسية لحماية بشرتك أثناء الحلاقة. وتقص أدوات التشذيب الثنائية الاتجاه الشعيرات الطويلة التي تتم حلاقتها بالرقاقة المعدنية، للاستمتاع بحلاقة أدق.
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