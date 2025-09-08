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TAX5000/98
صوت قوي. جهير رائع.
استعد لصوت الجهير القوي! يتميز مكبّر الصوت المخصص للحفلات هذا بصوت عالٍ مع إحساس قوي. توفر تقنية Bass+ صوت جهير عميقًا وخاليًا من التشويش بأي مستوى صوت. تضفي أضواء الحفلات في مكبر الصوت بالكامل والمدخلان المزدوجان للميكروفون والجيتار وتأثيرات الصدى أجواء من المرح.
200 واط كحد أقصى (100 واط RMS)، Bass+
عرض ضوئي في مكبر الصوت بالكامل
Bluetooth® وAuracast™ وTWS
تيار متردد أو طاقة بطارية
هل تحب صوت الجهير القوي؟ مع مضخمَي صوت مقاس 8 بوصات وتقنية Bass+ الحصرية، سيكون صوت جهير مكبر الصوت المخصص للحفلات هذا عميقًا وغنيًا وقويًا، حتى عند مستويات الصوت المنخفضة أثناء الاسترخاء في آخر الليل. ستستمتع بصوت عالٍ جدًا بقوة 200 واط كحد أقصى (100 واط RMS) ومع تويترَين مقاس بوصتين ستكون الأصوات مرتفعة جدًا.
شغّل قوائم التشغيل أو أوصل محرك USB أو أجهزة DJ أو مشغّل الأقراص المدمجة عبر مدخل الصوت. إذا كنت تبث الموسيقى، فإن تقنية Bluetooth® 6.0 تمنحك اتصالاً أسرع وأكثر ثباتًا للحصول على جودة صوت أفضل من دون انقطاع. وهي توفر لك نطاقًا أوسع لتتمكن من التحكم في قوائم التشغيل من أي مكان تقريبًا في الحفلة.
هل تريد المزيد من الميزات؟ للحصول على مساحة صوتية أوسع، يمكنك إقرانه بمكبر صوت TAX5000 آخر عبر تقنية الاستيريو اللاسلكية الحقيقية (TWS). في المناسبات الكبيرة أو حفلات المنزل الرائعة، يمكنك بث الموسيقى إلى عدد غير محدود من مكبّرات صوت Auracast™ المتوافقة! استمع إلى الصوت في كل أرجاء المنزل أو استمتع بتجربة صوتية قوية في غرفة واحدة.
المراجعات
تُعد علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها علامات تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc.. تُعد علامة كلمة Auracast™ وشعاراتها علامات تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc..
يعني تصنيف IPX4 أن المنتج محمي ضد رذاذ المياه من كل الاتجاهات.
يختلف نوع قابس التيار المتردد والعدد بحسب المنطقة.
يعتمد وقت تشغيل الموسيقى على مستوى الصوت ومحتواه.