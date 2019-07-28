غطاءا الأذنَين المغناطيسيان المساميان يضمنان تخزينها السهل والمرتب

تتميّز سماعات الرأس المثبتة في الأذن بغطائَي أذنَين مغناطيسيَين مساميَين يضمنان تخزينها السهل والمرتب بطريقة ذكية. فقد تم تضمين قطع مغناطيسية في الجزء الخلفي لكل من غطائَي الأذنَين لكي يلتصق الغطائَين معًا، ما يمنع تشابك السماعات أو إحداث فوضى أو جلبة. يكفي أن تلصقهما ببعض من الجهة الخلفية، وتلفّهما بالسلك المسطّح الذي لا يسمح بحصول أي تشابك، وتضعهما في حقيبتك، وأنت تعلم بأنك ستتمكن من سحب السماعات بسهولة في أي وقت.