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مكبر صوت لاسلكي

TAS5305/00

احتفل طوال الوقت

استمتع بالموسيقى وكن جاهزًا لبدء الحفلة في أي مكان بفضل مكبر الصوت هذا المقاوم للمياه والمزوّد بتقنية Bluetooth! احصل على وقت تشغيل يبلغ 12 ساعة وصوتًا ينبض بالحياة مع صوت جهير مدوٍّ. أما أضواء LED الملوّنة فتزوّدك بعرض ضوئي على إيقاع النغمات. كذلك، يسمح لك مدخل الصوت بالاتصال بمصادر أخرى.

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احتفل طوال الوقت

  • Bluetooth®‎

  • قدرة إخراج تبلغ 16 واط

  • وقت تشغيل يبلغ 12 ساعة

  • معيار المقاوَمة للمياه IPX7

مقاوم للمياه وجاهز للاستخدام

مقاوم للمياه وجاهز للاستخدام

يتميّز مكبر الصوت المحمول بتقنية Bluetooth هذا بتصنيف IPX7، أي أنه قادر على تحمّل غمره بالمياه بعمق يصل إلى متر واحد ولمدة تصل إلى 30 دقيقة. يمكنك الاحتفال أثناء الاستحمام أو بجانب حوض السباحة أو حتى في حوض السباحة! يصل النطاق اللاسلكي إلى 20 م.

أشعل الحماس على وقع الإيقاع. أضواء LED

أشعل الحماس على وقع الإيقاع. أضواء LED

عندما تعلو أصوات الموسيقى في الحفلة، يتراقص معها عرض الأضواء. فتومض أضواء LED من كل طرف من مكبر الصوت على وقع النغمات.

حان وقت الاحتفال مع وقت تشغيل يبلغ 12 ساعة

حان وقت الاحتفال مع وقت تشغيل يبلغ 12 ساعة

يبقى الصوت نقيًا حتى عند تشغيل الموسيقى على مستوى صوت عالٍ، ويعزز المشع غير الفعال صوت الجهير. احصل على وقت تشغيل يبلغ 12 ساعة وتستغرق عملية الشحن الكامل 6 ساعات. هل تريد تكون حفلتك أضخم؟ قم بالإقران بمكبر صوت مشابه للحصول على صوت استيريو.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.