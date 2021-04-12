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  • رفيق الجَيب الكلاسيكي رفيق الجَيب الكلاسيكي رفيق الجَيب الكلاسيكي

    راديو محمول

    TAR1506/00

    رفيق الجَيب الكلاسيكي

    استمتع بوقتك بفضل الراديو التناظري FM/MW هذا الذي يتميّز بإمكانية حمل قصوى. واكب برامجك المفضّلة بفضل الموالفة السهلة والصوت الواضح، سواء أكنت تنجز بعض المهام في حديقة المنزل أم تقوم بجولة على الأقدام.

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    راديو محمول

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    رفيق الجَيب الكلاسيكي

    • FM/MW
    • موالفة تناظرية
    • تعمل بالبطارية

    تصميم كلاسيكي. موالفة سهلة

    يتميّز راديو FM/MW التناظري هذا بإمكانية حمله الفائقة، كما أنه سهل الموالفة أثناء التنقل. ما عليك سوى تدوير عجلة الموالفة الموجودة في الجهة الجانية لسحب المؤشر عبر المقياس. أما نافذة الموالفة الكبيرة بالأسلوب التقليدي فتسهّل عليك الرؤية عند بلوغ التردد المطلوب.

    عناصر تحكّم بسيطة. بكرة الإبهام لمستوى الصوت والتشغيل/إيقاف التشغيل

    يسهل تشغيل هذا الراديو باستخدام يد واحدة؛ إذ يمكن التحكّم بمستوى الصوت وميزة التشغيل/إيقاف التشغيل عبر بكرة إبهام متوفرة في مكان مناسب. يتوفر منفذ سماعات الرأس لتجربة استماع خاصة، بالإضافة إلى مفتاح متوفر على الجهة الجانبية لتحديد إشارات FM أو MW.

    إمكانية حمل قصوى. مثالي للاستخدام في المنزل أو خارجه

    ضَع هذا الراديو في جَيبك واصطحب الأخبار أو المباراة التي لا يمكنك تفويتها أو البرنامج الحواري الذي تحبّه معك إلى أي مكان. يتم تشغيل الصوت عبر بطاريتَين AAA، ويضمن الهوائي التلسكوبي تزويدك بأفضل إشارة استقبال ممكنة.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      قوة الإخراج (RMS)
      100 ملي واط
      نظام الصوت
      أحادي
      التحكم في شدة الصوت
      دوار (تماثلي)

    • مكبرات الصوت

      قطر المشغّل بنطاق كامل
      1.5 بوصة
      عدد المشغلات بنطاق كامل
      1

    • إمكانية الاتصال

      Bluetooth
      لا
      إخراج الصوت أو الفيديو
      سماعة رأس (مقاس 3.5 ملم)
      منفذ إدخال الصوت
      لا

    • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

      نطاقات جهاز الموالفة
      • FM
      • MW
      نظام RDS
      لا

    • الطاقة

      نوع البطارية
      حجم AAA ‏(LR3)
      فولتية البطارية
      1.5  فولت
      عدد البطاريات
      2

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      15.62  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      8.5  سم
      العمق
      3.73  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 11662 7
      الوزن الإجمالي
      0.144  كلغ
      الوزن الصافي
      0.11  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.034  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      11.62  سم
      العرض
      5.6  سم
      العمق
      2.2  سم
      الوزن
      0.09  كلغ

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • دليل البدء السريع
      • شهادة الضمان

    • الإنذار

      عدد المنبهات
      لا
      غفوة (تكرار المنبه)
      لا

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • دليل البدء السريع
    • شهادة الضمان
    Badge-D2C

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