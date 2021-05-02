كل لحظة. كل يوم.

تم تصميم سماعات الرأس اللاسلكية والرفيعة جدًا هذه خصيصًا لتتمكّن من التركيز؛ إذ تسمح لك ميزة إلغاء الضوضاء النشط بالانغماس في الموسيقى التي تحبّها، بغض النظر عن مكان تواجدك. كذلك، يمكنك إنجاز مهام متعددة بسهولة تامة، بفضل إمكانية الإقران بجهازَين مختلفَين في الوقت نفسه.