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سماعات رأس رياضية ولاسلكية مثبّتة في الأذن

TAA5205BK/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • الملاءمة التي تريدها دائمًا الملاءمة التي تريدها دائمًا الملاءمة التي تريدها دائمًا
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    سماعات رأس رياضية ولاسلكية مثبّتة في الأذن

    TAA5205BK/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    الملاءمة التي تريدها دائمًا

    بدءًا من تمارين الركض الصباحية ووصولاً إلى قضاء فترات بعد الظهر في المكتب، تتميّز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بتصميم مشبك أذن قابل للفك بحيث يمكنك تعديلها بالطريقة التي تناسبك. بالإضافة إلى ذلك، تتوافق هذه السماعات مع معيار المقاومة للمياه IPX7 وتوفر لك وقت تشغيل يصل إلى 20 ساعة مع علبة الشحن. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس رياضية ولاسلكية مثبّتة في الأذن

    الملاءمة التي تريدها دائمًا

    بدءًا من تمارين الركض الصباحية ووصولاً إلى قضاء فترات بعد الظهر في المكتب، تتميّز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بتصميم مشبك أذن قابل للفك بحيث يمكنك تعديلها بالطريقة التي تناسبك. بالإضافة إلى ذلك، تتوافق هذه السماعات مع معيار المقاومة للمياه IPX7 وتوفر لك وقت تشغيل يصل إلى 20 ساعة مع علبة الشحن. إكتشف كلّ المميزات

    الملاءمة التي تريدها دائمًا

    بدءًا من تمارين الركض الصباحية ووصولاً إلى قضاء فترات بعد الظهر في المكتب، تتميّز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بتصميم مشبك أذن قابل للفك بحيث يمكنك تعديلها بالطريقة التي تناسبك. بالإضافة إلى ذلك، تتوافق هذه السماعات مع معيار المقاومة للمياه IPX7 وتوفر لك وقت تشغيل يصل إلى 20 ساعة مع علبة الشحن. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس رياضية ولاسلكية مثبّتة في الأذن

    الملاءمة التي تريدها دائمًا

    بدءًا من تمارين الركض الصباحية ووصولاً إلى قضاء فترات بعد الظهر في المكتب، تتميّز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بتصميم مشبك أذن قابل للفك بحيث يمكنك تعديلها بالطريقة التي تناسبك. بالإضافة إلى ذلك، تتوافق هذه السماعات مع معيار المقاومة للمياه IPX7 وتوفر لك وقت تشغيل يصل إلى 20 ساعة مع علبة الشحن. إكتشف كلّ المميزات

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      الملاءمة التي تريدها دائمًا

      • مشغلات حجم 6 مم/جزء خلفي مقفل
      • Bluetooth®‎
      • أسود
      مصممة لملاءمة تمارينك. جاهزة لأنشطة يومك

      مصممة لملاءمة تمارينك. جاهزة لأنشطة يومك

      تصدر المشغّلات بحجم 6 مم جهير صوت واضحًا ونقيًا وقويًا. بدءًا من القوائم الموسيقية المفضلة لديك ووصولاً إلى محطات البودكاست والمزيد غيرها، قم بتأدية مهامك اليومية مستمتعًا بالأصوات التي تمدّك بالنشاط.

      معيار المقاومة للمياه والتعرّق IPX7

      معيار المقاومة للمياه والتعرّق IPX7

      إن سماعات الرأس الرياضية اللاسلكية بالكامل هذه حائزة تصنيف IPX7، ما يعني أنه يمكنها تحمّل الغمر الكامل في الماء حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة. ستبقى ثابتة في مكانها بغضّ النظر عن مدى تعرّقك أو شكل أذنيك.

      تصميم مشبك أذن قابل للفك. للأسلوب الذي تريده

      تصميم مشبك أذن قابل للفك. للأسلوب الذي تريده

      سواء أكنت تركض في الحديقة أم تقوم بجلسة تدريب متواتر عالي الكثافة، يقوم تصميم مشبك الأذن القابل للفك بتثبيت سماعات الرأس هذه بإحكام. يمكنك الاختيار من بين ثلاثة أحجام لأغطية رؤوس الأذن المصنوعة من السيليكون، ومن الممكن إزالة مشبكَي الأذن أثناء عدم ممارستك التمارين.

      مكالمات واضحة. الوضع الأحادي

      ضع سماعتَي الأذن كلتيهما أو سماعة أذن واحدة. يتيح لك الوضع الأحادي استخدام سماعة أذن واحدة للكلام، ويمكنك التبديل بين بطانتَي الأذن من دون تفويت كلمة واحدة. مثالية للمكالمات الطويلة.

      اتصال متين جدًا. عناصر تحكّم مدمجة ببطانات الأذن

      إن اتصال Bluetooth ثابت، وسماعات الرأس جاهزة للإقران لحظة إزالتها من علبة الشحن. تسهّل وحدات التحكم المتوفرة على كل بطانة أذن عمليةَ التحكم بالموسيقى والمكالمات ومستوى الصوت.

      علبة شحن. استمتع بوقت تشغيل يصل لغاية 20 ساعة

      تتيح لك العلبة المشحونة بالكامل التشغيل لمدة 15 ساعة إضافية. استمتع بوقت تشغيل لمدة 5 ساعات من عملية شحن واحدة، ويتيح لك الشحن السريع لمدة 15 دقيقة التشغيل لمدة ساعة إضافية. يتطلّب شحن العلبة بالكامل مدة ساعتين عبر كبل USB-C المضّمن.

      المواصفات التقنية

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        6  سم
        العرض
        8.7  سم
        العمق
        3.5  سم
        طول السلك
        0  سم
        الوزن
        0,0866  كلغ

      • أبعاد العلبة

        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        الارتفاع
        17  سم
        العرض
        9.5  سم
        العمق
        4.5  سم
        الوزن الإجمالي
        0,195  كلغ
        الوزن الصافي
        0,1222  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,0728  كلغ
        EAN
        ‎48 95229 11188 2

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24
        الطول
        31  سم
        العرض
        22  سم
        الارتفاع
        36  سم
        الوزن الإجمالي
        5.5  كلغ
        الوزن الصافي
        2,9328  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        2,5672  كلغ
        GTIN
        ‎1 48 95229 11188 9

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        الطول
        14.4  سم
        العرض
        10  سم
        الارتفاع
        16  سم
        الوزن الإجمالي
        0.66  كلغ
        الوزن الصافي
        0,3666  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,2934  كلغ
        GTIN
        ‎2 48 95229 11188 6

      • الملحقات

        دليل البدء السريع
        نعم
        كبل USB
        كبل USB-C
        أغطية للأذنين
        ثلاثة أحجام

      • إمكانية الاتصال

        الميكروفون
        ميكروفون مضمن
        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        إصدار Bluetooth
        5.0
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        مدّة الانتظار
        200 ساعة
        مدّة التحدث
        5 ساعات
        وقت تشغيل الموسيقى
        5+15  س
        وقت الشحن
        2  س

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        المقاومة
        16 أوم
        قطر السماعة
        6 ملم
        الحساسية
        111 ديسبيل (1 كيلوهرتز)
        طاقة الإدخال القصوى
        5  ملي واط

      • الراحة

        سهولة التجهيز
        الإقران التلقائي

      • التصميم

        اللون
        أسود

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