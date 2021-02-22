المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

        تم إيقافه

        موزّع USB C

        SWV6025B/59

        موزّع مأخذ USB 3.1 ممتدّ إلى موزّع صغير بـ 5 منافذ.

        يمتدّ USB-C إلى HDMI و3 منافذ USB-A ومنفذ USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (PD).

        عرض جميع المزايا

        موزّع مأخذ USB 3.1 ممتدّ إلى موزّع صغير بـ 5 منافذ.

        • HDMI

        • Type C مع ميزة تسليم الطاقة

        • منفذ USB

        منافذ USB-C وUSB-A متعددة

        تسمح لك منافذ USB-C وUSB-A المتعددة بتمديد جهاز MacBook/‏MacBook Pro أو أي جهاز آخر ممكّن لاستخدام USB-C، للاتصال مع كل أجهزة USB التي تحتاج إليها مع الشحن عبر شاحن USB-C في الوقت نفسه.

        إخراج HDMI للاستمتاع بصوت رقمي وفيديو رقمي عالي الجودة

        إخراج HDMI للاستمتاع بصوت رقمي وفيديو رقمي عالي الجودة

        HDMI عبارة عن اتصال رقمي مباشر يمكنه نقل فيديو رقمي بدقة HD بالإضافة إلى صوت رقمي متعدد القنوات. من خلال إلغاء التحويل إلى إشارات تناظرية، يمكنه تزويدك بجودة صورة وصوت مثالية، وخالية من الضوضاء بالكامل. إن HDMI متوافق بالكامل مع إصدارات DVI السابقة.

        دعم 4K على 30 هرتز

        دعم دقة 4K وHDMI العالي السرعة على 30 إطارًا في الثانية.

        المواصفات التقنية

        الحصول على الدعم لهذا المنتج

        العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

        المراجعات

        اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

        • عروض حصرية للأعضاء.
        • وصول مبكر إلى التخفيضات.
        • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

        أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

        • عروض حصرية للأعضاء.
        • وصول مبكر إلى التخفيضات.
        • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.