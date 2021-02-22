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تم إيقافه
SWV6025B/59
موزّع مأخذ USB 3.1 ممتدّ إلى موزّع صغير بـ 5 منافذ.
يمتدّ USB-C إلى HDMI و3 منافذ USB-A ومنفذ USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (PD).
HDMI
Type C مع ميزة تسليم الطاقة
منفذ USB
تسمح لك منافذ USB-C وUSB-A المتعددة بتمديد جهاز MacBook/MacBook Pro أو أي جهاز آخر ممكّن لاستخدام USB-C، للاتصال مع كل أجهزة USB التي تحتاج إليها مع الشحن عبر شاحن USB-C في الوقت نفسه.
HDMI عبارة عن اتصال رقمي مباشر يمكنه نقل فيديو رقمي بدقة HD بالإضافة إلى صوت رقمي متعدد القنوات. من خلال إلغاء التحويل إلى إشارات تناظرية، يمكنه تزويدك بجودة صورة وصوت مثالية، وخالية من الضوضاء بالكامل. إن HDMI متوافق بالكامل مع إصدارات DVI السابقة.
دعم دقة 4K وHDMI العالي السرعة على 30 إطارًا في الثانية.
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