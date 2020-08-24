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تم إيقافه
SWV5001/59
اختبر تجربة التلفزيون عالي الدقة
استمتع بتجربة التلفزيون العالي الدقة والفائق. يوفر كبل HDMI™ العالي السرعة أفضل أداء ممكن للفيديو والصورة الرقمية، بمستويات دقة تصل إلى 4 أضعاف 1080p+. كبل مع مضفور من النيلون ومقبس بهيكل من الألومنيوم مقاوم للخدوش، ومقاوم للنسل، ومقاوم للتآكل
HDMI 2.0
1,5 م
Ethernet
يسمح للتلفزيون المتصل بسلك HDM والمزوّد بموالف مضمّن بإرسال بيانات الصوت الرقمية إلى نظام الصوت المحيط، ما يقضي على الحاجة إلى توفير سلك صوت منفصل.
يدعم دقة الفيديو التي تصل إلى 4K أو UHD 2160p. بهذه الطريقة يمكن لشاشاتك أن تضاهي أنظمة السينما الرقمية المستخدمة في صالات السينما.
يدعم جميع تنسيقات الفيديو ثلاثية الأبعاد، ما يمكّنك من الحصول على مسرح منزلي حقيقي ثلاثي الأبعاد وتطبيقات ألعاب واقعية.