SPA4000BK/00
لإنارة مكتبك وغرفة الألعاب
عزّز جلسات العمل أو أوقات فراغك مع مكبر الصوت المكتبي اللاسلكي الأنيق الذي يُضفي أجواءً مميزة. يوفر اتصال Bluetooth® بثًا موسيقيًا سلسًا وصوتًا رائعًا بدون أي انقطاع. وتُضفي أضواء LED الملونة لمسةً جماليةً في المكان.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مع 14 واط كحد أقصى (7 واط RMS) من الصوت القوي بشكل ملحوظ، سيشغّل مكبر الصوت المكتبي الأنيق هذا النغمات والموسيقى التصويرية للألعاب ويحسّن ملفات الفيديو ومكالمات العمل بشكل متقن أكثر من مكبرات الصوت المضمّنة في الكمبيوتر. علاوة على ذلك، يوجد ميكروفون مضمّن للمكالمات بدون استخدام اليدَين.
يوفر اتصال Bluetooth® المتقدم صوتًا أفضل بشكل ملحوظ من أجل تشغيل الموسيقى، كما يساعد أداؤه السلس وذو زمن الانتقال المنخفض في الحفاظ على تزامن الصوت عند مشاهدة مقاطع فيديو أو ألعاب. يمكنك أيضًا استخدام كابل USB-C لإنشاء اتصال بين مشغّل موسيقى محمول ومكبر الصوت.
تتيح لك الأضواء الملوّنة على الحافة الأمامية لمكبر الصوت هذا ضبط الجو المثالي للعمل أو اللعب. ثمة خمسة أوضاع مختلفة للاختيار من بينها: ارفع مستوى الحماس مع أضواء تتزامن في الوقت المناسب مع الموسيقى أو المؤثرات الصوتية، أو ركّز واسترِح مع وضع محيطي يصدر وهجًا ملوّنًا ثابتًا.
استمتع بما يصل إلى 12 ساعة من الألعاب إذا كانت أضواء LED لمكبر الصوت مطفأة وبما يصل إلى 6 ساعات من التشغيل إذا كانت أضواء LED مُضاءة (مهما كان الوضع التي قمت بضبط الأضواء عليه). يمكنك إعادة شحن البطارية باستخدام USB-C.
هل تحلم بمكتب خالٍ من الفوضى؟ سيتّسع مكبر الصوت اللاسلكي الأنيق هذا أسفل معظم أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو يمكن وضعه مقابل حامل كمبيوتر محمول، فنظرًا إلى عدم وجود أسلاك للقلق بشأنها، يمكن وضعه بكل سهولة في المكان الذي يناسبك.
الصوت
مكبرات الصوت
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أبعاد العلبة
الملحقات
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