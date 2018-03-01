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  • مصممة لتخفيف المغص والغازات والحرقة* مصممة لتخفيف المغص والغازات والحرقة* مصممة لتخفيف المغص والغازات والحرقة*

    Philips Avent مضادة للمغص مع فتحة AirFree™‎

    SCF810/14

    مصممة لتخفيف المغص والغازات والحرقة*

    تم تصميم فتحة AirFree™‎ لمساعدة طفلك في ابتلاع كمية أقل من الهواء. تبقى الحلمة مليئة بالحليب حتى عند إمساكها بشكل أفقي، لإمكانية الرضاعة بوضعية مستقيمة. يساعد تقليل كمية الهواء التي تدخل إلى معدة الطفل في التخلّص من مشاكل الرضاعة الشائعة، مثل المغص والحرقة.

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    Philips Avent مضادة للمغص مع فتحة AirFree™‎

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    مصممة لتخفيف المغص والغازات والحرقة*

    تحافظ على الحليب في الداخل، تبقي الهواء في الخارج

    • رضّاعة
    • 4 أونصات/125 مل
    • حلمة تدفق لحديثي الولادة
    • من تاريخ الولادة وما فوق
    تحافظ على الحليب في الداخل، تبقي الهواء في الخارج، لرضاعة سهلة في وضعية مستقيمة

    تحافظ على الحليب في الداخل، تبقي الهواء في الخارج، لرضاعة سهلة في وضعية مستقيمة

    تبقى الحلمة مليئة بالحليب حتى عند إمساك الرضّاعة بوضعية أفقية، ليتمكّن طفلك من الشرب بطريقة طبيعية أكثر وبوضعية مستقيمة. قد يساعد ذلك في تقليل الحرقة، والهضم بشكل أفضل، والاستمتاع بوقت رضاعة مريح لك ولطفلك.

    حلمة مليئة بالحليب وليس بالهواء

    حلمة مليئة بالحليب وليس بالهواء

    يبقى الهواء بعيدًا عن الحلمة بفضل فتحة AirFree™‎ الفريدة التي نقدّمها، ليتمكّن طفلك من ابتلاع كمية أقل من هواء أثناء الرضاعة. قد يساعد ذلك في تقليل مشاكل الرضاعة الشائعة، مثل المغص والحرقة والغازات.

    نظام مضاد للمغص ومثبت لقدرته على تخفيف المغص والانزعاج*

    نظام مضاد للمغص ومثبت لقدرته على تخفيف المغص والانزعاج*

    أظهرت الدراسات السريرية أن رضّاعة Philips Avent تخفف من المغص والانزعاج*. كيف؟ تم تزويد الحلمة بصمام يمنع تشكّل فراغ هوائي بينما يقوم طفلك بالشرب، مما يسمح له بالحصول على رضاعة متواصلة والمساعدة في تخفيف المغص والغازات والبصق والتجشؤ.

    سهولة التنظيف والتجميع بفضل فتحة AirFree™‎ المؤلّفة من قطعة واحدة

    سهولة التنظيف والتجميع بفضل فتحة AirFree™‎ المؤلّفة من قطعة واحدة

    يسهل تجميع فتحة AirFree™‎ مع أي رضّاعة مضادة للمغص وClassic+‎ من Philips Avent كما يسهل تنظيفها بفضل فتحة الرضّاعة العريضة والقطع القليلة.

    سهل الاستخدام

    سهل الاستخدام

    أولاً، املأي الرضّاعة بالحليب وضَعي فتحة AirFree™‎ فوق الحافة وثبّتي الحلمة. أميلي الرضّاعة إلى الأسفل مرة واحدة لملء الحلمة وأصبحت جاهزة. أثناء الرضاعة، احرصي على إبقاء فتحة AirFree™‎ في الجهة العليا. ستبقى الحلمة مليئة بالحليب حتى عند الإمساك بها أفقيًا، لرضاعة أسهل في وضعية مستقيمة.

    استخدام الرضّاعة مع فتحة AirFree™‎ أو بدونها

    استخدام الرضّاعة مع فتحة AirFree™‎ أو بدونها

    يمكنك استخدام الرضّاعة المضادة للمغص من Philips Avent مع فتحة AirFree™‎ أو بدونها. تتوافق فتحة AirFree™‎ مع الرضّاعات المضادة للمغص وClassic+‎ من Philips Avent التي نقدّمها بسعة 4 أونصات/125 مل، و9 أونصات/260 مل، و11 أونصة/330 مل.

    تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

    تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

    تتغيّر احتياجات شرب الحليب بحسب نموّ طفلك، فاختاري حلمة بمعدل تدفق مناسب لنموّه. يمكن استخدام الرضّاعات المضادة للمغص وClassic+‎ من Philips Avent مع فتحة AirFree™‎ أو بدونها، لكن يجب استخدامها مع الحلمات المضادة للمغص وClassic+‎ من Philips Avent فقط.

    يمكنك المزج مع منتجات أخرى من Philips Avent

    يمكنك المزج مع منتجات أخرى من Philips Avent

    لقد صممنا مجموعة الرضّاعات المضادة للمغص لسهول المزج بين الجزء العلوي والجزء السفلي. وبهذه الطريقة، يمكنك الانتقال بسهول من الرضّاعة إلى كوب التدريب وصولاً إلى كوب الشرب باستخدام قطع أقل.

    شكل الحلمة مصمم لتوفير التقام آمن

    يسمح شكل الحلمة بالتقام آمن ويساعد ملمسها المضلّع في منع انقباضها لرضاعة متواصلة ومريحة.

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      تصميم الرضّاعة
      • Ergonomic shape
      • Wide neck

    • المادة

      الزجاجة
      • Polypropylene
      • BPA free
      حلمة الثدي
      • Silicone
      • BPA free

    • محتويات العبوة

      رضّاعة الأطفال
      1  قطعة
      جهاز التنفس AirFree™‎
      1  قطعة

    • سهولة الاستخدام

      استخدام الرضّاعة
      • Dishwasher & microwave safe
      • Easy to assemble
      • Easy to clean
      • Easy to hold

    • الوظائف

      سهولة الاستخدام
      • Easy to clean and assemble
      • Few parts for easy assembly
      حلمة الثدي
      التقام سهل، ملمس مضلّع يمنع الحلمة من الانقباض، نظام مثبت سريريًا بأنه مضاد للمغص*
      التوافق
      توافق تام مع الرضّاعة المضادة للمغص ورضّاعة Classic+‎

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      0-6 months

    Badge-D2C

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    الآراء

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    • تم تصميم فتحة AirFree™‎ لمساعدة طفلك في ابتلاع كمية أقل من الهواء. تبقى الحلمة مليئة بالحليب حتى عند إمساكها بشكل أفقي، لإمكانية الرضاعة بوضعية مستقيمة. يساعد تقليل كمية الهواء التي تدخل إلى معدة الطفل في التخلّص من مشاكل الرضاعة الشائعة، مثل المغص والحرقة.
    • وافقت نسبة 80% من الأمهات أن "مشاكل الرضاعة التي يشكو منها طفلهنّ انخفضت" ضمن اختبار في المنزل شمل 144 أمًا في الولايات المتحدة في العام 2017
    • أظهر الأطفال بعمر أسبوعَين الذين يشربون الحليب بواسطة رضّاعة Philips Avent نسبة مغص أقل، مقارنة بالأطفال الذين يشربون الحليب بواسطة رضّاعة تقليدية، واضطراب أقل بكثير في الليل مقارنة بالأطفال الذين يشربون الحليب بواسطة رضّاعة من علامة تجارية أخرى رائدة.
    • ما هو المغص وكيف يؤثر في الأطفال؟ ينتج المغص جزئيًا من ابتلاع الهواء أثناء الرضاعة، مما يسبب انزعاجاً في جهاز الهضم لدى الطفل. وتشمل الأعراض البكاء والانزعاج والغازات والبصق.
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