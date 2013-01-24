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Philips Avent

ملاعق فطام للأطفال بسن 6 أشهر وما فوق

SCF710/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • ملاعق فطام ذات رأس ناعم ملاعق فطام ذات رأس ناعم ملاعق فطام ذات رأس ناعم
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    Philips Avent ملاعق فطام للأطفال بسن 6 أشهر وما فوق

    SCF710/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    ملاعق فطام ذات رأس ناعم

    ملاعق الفطام SCF710/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك

    Philips Avent ملاعق فطام للأطفال بسن 6 أشهر وما فوق

    ملاعق فطام ذات رأس ناعم

    ملاعق الفطام SCF710/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك

    ملاعق فطام ذات رأس ناعم

    ملاعق الفطام SCF710/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك

    Philips Avent ملاعق فطام للأطفال بسن 6 أشهر وما فوق

    ملاعق فطام ذات رأس ناعم

    ملاعق الفطام SCF710/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك

    ملاعق فطام ذات رأس ناعم

    أدوات الفطام من Avent

    مقابض مقاومة للانزلاق - يسهل الإمساك بها وتستقر على الوعاء بلا انزلاق

    مقابض مقاومة للانزلاق - يسهل الإمساك بها وتستقر على الوعاء بلا انزلاق

    رأس ناعم – لطيف على لثة الطفل

    رأس ناعم – لطيف على لثة الطفل

    مقبض طويل للوصول البعيد

    مقبض طويل للوصول البعيد

    المواصفات التقنية

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      0.053  كلغ
      صُنع في الصين
      نعم

    • المحتويات

      ملاعق الفطام
      2

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد الصندوق F
      26 (عمق) X‏ 101 (عرض) X ‏245 (ارتفاع)  ملليمترًا
      مقاييس المنتج الصافي باستثناء الأكسسوارات
      155 (طول) X‏ 23 (عرض) X ‏20 (عمق)  ملليمترًا
      عدد الصناديق F في الصندوق A
      6

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        • الرأس الناعم غير متوفر في الولايات المتحدة