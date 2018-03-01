Philips Aventملاعق فطام للأطفال بسن 6 أشهر وما فوق
SCF710/00
ملاعق فطام ذات رأس ناعم
ملاعق الفطام SCF710/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك
هذا المنتج لم يعد متاحا
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips Avent ملاعق فطام للأطفال بسن 6 أشهر وما فوق